La respuesta de Famisanar tras escándalo por fiesta de fin de año en la que se gastaron una millonada

El gasto de más de $119 millones en una fiesta de fin de año organizada por EPS Famisanar en diciembre de 2025 se convirtió en el nuevo foco de debate sobre la administración de los recursos públicos en el sistema de salud colombiano.

La denuncia del representante a la Cámara Andrés Forero puso nuevamente bajo escrutinio la gestión de la entidad, intervenida por el Estado desde noviembre. El evento, realizado en el norte de Bogotá, incluyó la contratación de un show musical por $60 millones, el arriendo de un salón por $27 millones y gastos en alimentación y artículos navideños que superaron los $25 millones, de acuerdo con la información divulgada por el propio congresista.

En medio de la controversia, el agente interventor de Famisanar, Germán Darío Gallo, respondió a los señalamientos y expuso los resultados de los primeros dos meses de intervención.

“En EPS Famisanar respetamos el control político y la deliberación pública. Pero también exigimos lo mismo: rigurosidad, responsabilidad y datos verificables”, afirmó Gallo, que agregó que “la salud de millones de afiliados merece más que titulares”.

Reducción de pérdidas y siniestralidad, según el interventor

De acuerdo con el balance presentado, durante los primeros 60 días de intervención se implementaron “medidas concretas de orden administrativo y disciplina financiera”, lo que permitió reducir la pérdida proyectada en un 43% y disminuir la siniestralidad del 117,6% al 108,5%.

Estas cifras, según Gallo, evidencian una mejora significativa en la salud financiera de la EPS. El interventor también precisó que el manejo de los gastos administrativos se realizó bajo el tope regulado del 8% anual para el sector. “En octubre de 2025 este indicador estaba en 6,7% y cerramos el año en 5,4%, reflejando austeridad, control y eficiencia en la gestión de los recursos”, sostuvo.

El funcionario aprovechó para subrayar que la prioridad de la intervención radica en garantizar la continuidad, el acceso y la calidad del servicio, por encima del ruido mediático. “Nuestra prioridad es una sola: garantizar continuidad, acceso y calidad, sin excusas y sin improvisación”, expresó el interventor de Famisanar.

Avances en atención al usuario y gestión de reclamos

En materia de atención a los usuarios, Gallo destacó la reducción del rezago en peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (Pqrs): “Se implementaron acciones de choque y seguimiento que permitieron pasar de 11.857 casos acumulados a 5.017, una disminución del 58%”. El interventor añadió que para los usuarios lo esencial es recibir respuesta oportuna, y que estos resultados demuestran avances en la gestión del servicio.

El seguimiento a las tutelas también se fortaleció, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud. Tras un pico de 2.775 tutelas en octubre, la cifra bajó a 1.808 en diciembre. “La tutela no debe ser el camino habitual para lograr atención”, sostuvo Gallo sobre esta problemática.

Dentro de la estrategia implementada durante la intervención, la EPS puso en marcha la iniciativa Ruta Región, que consistió en recorridos y verificación directa en los departamentos de Meta, Tolima, Santander, Magdalena y Atlántico.

“Estos espacios han permitido el diálogo técnico y la escucha activa con autoridades locales y prestadores, para mejorar la experiencia de los afiliados”, explicó el interventor.

En su pronunciamiento, Germán Darío Gallo invitó al representante Forero a participar en una mesa técnica de gestión, con la presencia de los equipos responsables y soporte documental, para revisar los avances y retos de la intervención “de manera seria”.

El interventor concluyó su intervención con un mensaje enfático: “Famisanar no será instrumento de debates electorales. La salud es un asunto de país, no de campaña”.