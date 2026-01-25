Reabren el puente La Limona entre Itagüí y San Antonio de Prado tras diez días de cierre

Tras diez días de cierre por daños estructurales, el paso vehicular se restablece gracias a los trabajos de reparación y estabilización, normalizando la movilidad en la zona. - crédito @AlcaldiadeMed/X

Tras diez días de cierre por daños estructurales, el puente La Limona, que conecta el sector San Gabriel con el corregimiento de San Antonio de Prado, fue reabierto este sábado 24 de enero, restableciendo el tránsito vehicular en una de las vías más importantes del suroccidente del Valle de Aburrá.

La Alcaldía de Itagüí anunció que la apertura se realizó a partir del mediodía, gracias a los trabajos de recuperación y estabilización ejecutados con la coordinación de la Alcaldía de Medellín y la supervisión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

“Gracias a la articulación entre las alcaldías de Itagüí y Medellín, y a los eficientes trabajos en el sitio, supervisados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, al mediodía (12:00 m.) de hoy, sábado 24 de enero, se hará la apertura de la calzada completa del puente de La Limona, que comunica a San Gabriel con el corregimiento de San Antonio de Prado”, informó la administración municipal.

Los trabajos de estabilización estructural permitieron garantizar la seguridad de los usuarios - crédito @FicoGutierrez/IG

Cierre de emergencia afectó a 30.000 vehículos diarios

La emergencia se presentó el 15 de enero debido a una falla en un tubo de alcantarillado, que generó la pérdida de banca y comprometió la estabilidad de la estructura. Ante el riesgo de accidentes, las autoridades ordenaron el cierre inmediato del puente, por donde se estima circulan cerca de 30.000 vehículos diariamente.

El cierre afectó gravemente la movilidad entre Medellín y Itagüí, y provocó congestión en las vías alternas como la carrera 64 y la calle 31. Muchos habitantes se vieron obligados a realizar largos recorridos con demoras de hasta tres horas.

“Desde la estación La Estrella hasta mi casa me demoré casi tres horas caminando. Todo era un caos: buses llenos, gente desesperada, motos por los andenes y carros que no avanzaban. La pregunta ahora es qué va a pasar mañana, ¿a qué hora nos tenemos que levantar para poder llegar a trabajar?”, relató uno de los habitantes afectados.

Intervención rápida y obras de estabilización

Para solucionar la emergencia, la Alcaldía de Itagüí, junto con la Alcaldía de Medellín y EPM, iniciaron trabajos de emergencia que incluyeron:

Diagnóstico completo del puente.

Construcción de un muro de contención de más de cinco metros de altura.

Traslado de tuberías de gas que pasaban por la zona afectada.

Retiro de redes de alcantarillado deterioradas.

Llenos estructurales para recuperar la banca y garantizar la seguridad.

El último parte entregado por la Alcaldía señalaba que “el piso que soporta el puente ya se había recuperado y la construcción de un muro de contención de más de cinco metros de altura estaba en su etapa final”, y que posteriormente se ejecutarían los trabajos de llenos estructurales para habilitar el paso completo.

Miles de vehículos vuelven a circular con normalidad luego de la intervención de emergencia - crédito

Reapertura con supervisión y medidas de seguridad

Al mediodía de este sábado 24 de enero, se habilitó la apertura completa del puente La Limona, beneficiando a miles de usuarios que utilizan este corredor a diario. La reapertura fue posible gracias a la articulación entre las alcaldías de Itagüí y Medellín, con la supervisión técnica del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La administración local indicó que la habilitación de la calzada total permite restablecer la movilidad normal entre ambos territorios, normalizando el tránsito de vehículos particulares y de servicio público, tras varios días de paso restringido.

El puente será habilitado con algunas restricciones para vehículos de carga con capacidad superior a 3.5 toneladas, mientras se completan las evaluaciones técnicas que definirán la viabilidad del tránsito con mayor peso.

Desde la Secretaría de Movilidad anunciaron que “habrá labores de señalización, control y acompañamiento operativo. El llamado es a respetarlas y atenderlas”.

Las autoridades supervisaron la recuperación del tramo afectado por fallas en alcantarillado. - crédito Alcaldía de Medellín

Beneficio para la movilidad y la comunidad

La reapertura del puente alivia la congestión en vías alternas, mejora los tiempos de desplazamiento y garantiza la conectividad entre Medellín y el suroccidente del Valle de Aburrá. Para la comunidad, representa un respiro en la movilidad y en la vida cotidiana, así como la confirmación de que la coordinación interinstitucional puede minimizar los impactos de emergencias viales.

“La reapertura del puente La Limona es una muestra del trabajo articulado entre entidades públicas y de la rapidez en la atención de emergencias viales que afectan a miles de ciudadanos”, destacó la Alcaldía de Itagüí.