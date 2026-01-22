Enrique Gómez arremetió contra Iván Cepeda tras conocer el concepto de la MOE: “Harán lo que les dé la gana”

Enrique Gómez ha acusado a Iván Cepeda y al Pacto Histórico de buscar una dictadura en Colombia - crédito @Enrique_GomezM/X - Colprensa

La participación de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Amplio, que se llevará a cabo el domingo 8 de marzo de 2026, sigue causando fuertes reacciones en la escena política nacional, luego de que Enrique Gómez Martínez, excandidato presidencial y en la actualidad aspirante al Senado, acusó al senador y al sector del Pacto Histórico de no respetar el marco legal vigente, pues según él, estaría inhabilitado para participar en este proceso de elección.

El pronunciamiento del abogado bogotano, sobrino del asesinado excandidato presidencial Enrique Gómez Hurtado, y que en las contiendas de hace cuatro años incursionó con su postura radical contra todo lo que estuviera relacionado con el hoy jefe de Estado, Gustavo Petro, surgió luego de que la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtiera que Cepeda podría estar impedido para participar en la consulta interpartidista.

La controversia, según se ha conocido desde el mismo día en que el congresista progresista resultó ganador de la consulta del Pacto Histórico, se centró en la interpretación de la ley 1475 de 2011: norma que regula los mecanismos de selección de candidatos en Colombia. Sobre el particular, el artículo 7, en el que se marcaría el rumbo de la campaña de Cepeda, aunque el mismo ha sido objeto de diversos análisis de expertos juristas involucrados en temas electorales.

Según explicó en Caracol Radio Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, la legislación establece que “las personas que participen en una consulta que es en calidad de precandidatos, luego de ese proceso de votación, son candidatos para determinado proceso electoral”. Y agregó que “las consultas que hubo en octubre seleccionaron al candidato a la presidencia de la República para las elecciones del 31 de mayo”; es decir, a Cepeda como aspirante del Pacto.

De acuerdo con el directivo de la misión, si la normativa es acogida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Cepeda no podría volver a postularse en otra consulta, sino que debería participar directamente como candidato presidencial en la primera vuelta; una interpretación que, por lo visto, ha causado diversas reacciones, en especial en los políticos de oposición como Gómez, que detalló la manera en la que, según él, el parlamentario quiere desconocer las leyes.

Las duras acusaciones de Enrique Gómez al petrismo y su advertencia de autocracia

El concepto de la MOE motivó la crítica del aspirante, que señaló que al petrismo, y en especial al senador Iván Cepeda, igual que al presidente Petro, “poco o nada le interesan las normas democráticas”, e incluso “pasarán por encima de lo que diga la MOE o lo que diga el CNE, la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía”. En su concepto, “harán lo que les dé la gana y ese es el gran problema de votar por el heredero de las Farc que estamos en manos de autócratas”.

En paralelo al pronunciamiento de la MOE, que dio elementos a Gómez para profundizar sus señalamientos, el candidato del Pacto al proceso del 8 de marzo respondió a través de un comunicado en el que denunció presiones de distintos sectores para impedir su participación en la consulta. Según el senador, una eventual decisión en su contra “configuraría una clara violación de nuestros derechos a la participación política”.

En ese sentido, argumentó que la consulta efectuada el 26 de octubre de 2025, en la que fue seleccionado como candidato del Pacto Histórico, “tenía un carácter partidista y no interpartidista como se ha pretendido presentar esta consulta”. Así pues, el veterano senador reportó que “más de 2.700.000 personas, de las cuales más de 1.150.000 votaron para que yo fuera el candidato del Pacto”, participaron en esa jornada, considerada un hito en el movimiento.

El senador anticipó que, si el CNE impide su candidatura, su representatividad presentará recursos legales y movilizaciones políticas. “Significaría de una manera absolutamente clara y abierta, una violación de nuestros derechos políticos y, por supuesto, motivaría la movilización del Pacto Histórico y las respuestas de carácter jurídico y político que nosotros consideremos son adecuadas ante una eventual violación de nuestros derechos”, expresó Cepeda.

El pronunciamiento de la MOE también abordó otros candidatos, como el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero, avalado por el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) para participar en la consulta de centroizquierda, que también figuró en la consulta del Pacto Histórico. Aunque renunció a su postulación, su nombre quedó inscrito, lo que llevó a la Registraduría Nacional del Estado Civil a rechazar la inscripción de su candidatura.