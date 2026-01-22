Colombia

Adriana Arango defendió el trabajo de los creadores de contenido y reaccionó a las polémicas declaraciones de Robinson Díaz sobre los influenciadores

La actriz marcó su propia postura frente al debate, hablando del trabajo de los creadores digitales y revelando cuáles son sus favoritos para reír, aprender y desconectarse de las rutinas diarias en redes sociales

Adriana Arango responde con humor
Adriana Arango responde con humor a la polémica de Robinson Díaz sobre los influenciadores - crédito @adrianaarango/IG

Las recientes declaraciones del actor Robinson Díaz sobre los influenciadores siguen generando reacciones y abriendo el debate sobre el papel de los creadores de contenido en la actualidad.

En esta ocasión, fue su esposa, la actriz Adriana Arango, la que se refirió al tema durante una entrevista con la emisora La Kalle, donde dejó clara su postura y marcó distancia frente a la opinión de su pareja.

Durante la conversación radial, uno de los presentadores abordó directamente la controversia y le preguntó a Arango si ya le habían consultado por las declaraciones de Díaz, que circularon ampliamente en redes sociales y medios digitales.

La actriz, entre risas, respondió con sorpresa: “¿Qué declaraciones, Dios mío?”, dando pie a que el locutor le explicara el contexto y le recordara que el actor había manifestado que muchos influenciadores eran, según sus palabras, “gente estúpida que quiere hacerse famosa y que le saben a cucaracha”.

Adriana Arango se distancia de
Adriana Arango se distancia de la opinión de Robinson Díaz y sale en defensa del talento de los influenciadores - crédito @adrianaarango/IG

La reacción inicial de Adriana Arango fue breve, pero elocuente: “Cristo…”, expresó, antes de añadir que su esposo siempre ha sido una persona muy directa a la hora de expresar sus opiniones: “Bueno, pues, él siempre ha sido así muy, muy dado a expresar sus opiniones”, comentó, reconociendo el estilo frontal que caracteriza a Robinson Díaz, pero sin respaldar necesariamente sus palabras.

Ante la pregunta sobre su propia visión respecto a los influenciadores y creadores de contenido, la actriz fue clara en marcar una diferencia.

Pues esa es su opinión. Yo pienso muchas cosas distintas”, afirmó, dejando en evidencia que, aunque comparten una vida en pareja, no siempre coinciden en sus posturas frente a temas públicos y culturales.

Arango aprovechó el espacio para defender el trabajo que realizan muchos creadores digitales y puso ejemplos concretos de los contenidos que ella misma consume y disfruta en redes sociales. Entre ellos, mencionó al creador de humor conocido como ‘Hay moral’ o Papacho, a quien señaló directamente durante la entrevista, pues hace parte del equipo de trabajo de la emisora en la que estaba siendo entrevistada.

Robison Díaz engañó a Adriana
Robison Díaz engañó a Adriana Arango en 2009 mientras grababa "Vecinos" (Colprensa)

Según relató, comenzó a seguirlo luego de encontrarse con uno de sus videos en el que le mostraba a su pareja un plato sencillo —“un arroz con huevo”— presentado de forma irónica como si se tratara de una preparación de MasterChef.

Yo me morí de la risa y lo sigo”, contó, destacando el valor del humor y la creatividad en ese tipo de contenidos: " Entonces, para mí es muy chévere muchos contenidos que hace mucha gente de distintas naturalezas, por ejemplo, el de él, que me hace reír“.

Para Adriana Arango, el atractivo de los influenciadores radica precisamente en la diversidad de propuestas que existen en las plataformas digitales.

Desde su perspectiva, no todo se reduce a la búsqueda de fama, sino a distintas formas de entretener, informar y conectar con las personas. Además, subrayó que hay creadores que aportan desde el humor, otros desde la psicología, el bienestar personal, la moda o incluso la divulgación cultural.

El otro lado del debate
El otro lado del debate sobre influenciadores, según Adriana Arango - crédito @adrianaarango/IG

En ese sentido, la actriz también compartió su gusto por contenidos más especializados, como los de una influencer que resume óperas y ballets en videos cortos de tres minutos, narrados de manera cercana y cotidiana.

A mí me gusta mucho muchos tipos de influenciadores que hay, gente que habla de psicología, de cosas que lo ayudan a uno como a superarse... De moda, por ejemplo, me encanta. Por ejemplo, también hay una influencer que me muero, sí la conozco. O sea, ella coge todas las óperas y los ballets y los resume como en tres minutos, pero los cuenta de una manera wow, es como con un cafecito y es una señora gorda y dice: ‘Cascanueces’ (susurra). O sea, me encanta. Es otra forma de actuar”, señaló Arango.

No obstante, Arango también fue consciente de los riesgos asociados al consumo excesivo de redes sociales y reconoció que este tipo de contenido “te come y te roba” tiempo si no se establecen límites, por lo que aseguró que intenta regular su uso del celular y las plataformas digitales, organizando su tiempo para no perder horas frente a la pantalla.

Finalmente, Adriana Arango cerró su intervención reafirmando que, aunque respeta la opinión de su esposo, sus puntos de vista son distintos. “No pensamos igual, eso ya está muy claro. Tenemos muchas diferencias de pensamiento”, concluyó, dejando claro que, frente a la polémica, ella se ubica del lado de quienes reconocen el valor, la creatividad y el impacto positivo que pueden tener los creadores de contenido en la sociedad actual.

