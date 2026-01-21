Colombia

Roy Barreras le abrió la puerta a Clara López y Juan Fernando Cristo para que hagan parte de la consulta del Pacto Amplio

El exembajador y exsenador también reafirmó la presencia del congresista Iván Cepeda en el proceso que se hará el domingo 8 de marzo, del que saldrá el aspirante de los movimientos progresistas y de izquierda, al igual que la participación del también exdiplomático Camilo Romero

La senadora Clara López
La senadora Clara López y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo podrían hacer parte de la consulta del Frente Amplio, tras la invitación de Roy Barreras - crédito Colprensa - EFE

A 47 días para que los colombianos acudan a las urnas, el candidato presidencial Roy Barreras abrió las puertas de la consulta del Pacto Amplio, que escogerá al aspirante de los movimientos progresistas, a dos figuras que parecerían estar empeñadas en desmarcarse del Gobierno del presidente Gustavo Petro: la senadora Clara López y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, que estarían enfocados en irse por una vertiente política distinta.

El exembajador de Colombia en Reino Unido y exsenador invitó a los dos políticos a participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo, donde se decidirá el aspirante presidencial de la coalición que, según analistas políticos, sería el aspirante de Petro. Según Barreras, en el encuentro efectuado en Bogotá, ya se confirmó la presencia de Iván Cepeda y Camilo Romero como aspirantes, pero la convocatoria se extiende a otros líderes de diferentes corrientes.

Iván Cepeda hará parte de
Iván Cepeda hará parte de la consulta del Pacto Amplio, que elegirá candidato presidencial el 8 de marzo - crédito Colprensa

El exdiplomático que aspira por su partido, La Fuerza de la Paz, afirmó que el objetivo es construir una alternativa de gobierno que represente a las “izquierdas, a los liberales socialdemócratas, a los independientes, a los Verdes y a quienes no tienen partido”. E insistió en que el reto para este proceso es lograr, por lo menos, seis millones de votos en el proceso del Pacto Amplio, frente a los cuatro millones que tendría la consulta que categorizó como la del uribismo.

El diálogo se desarrolló en la residencia de Cepeda, en donde, según Barreras, disfrutó de un buen café: esta bebida tradicional colombiana sirvió como una especie de analogía para representar lo que se viene con este ejercicio. “El café que nos tomamos esta mañana estaba delicioso. Se sirvieron cuatro tazas y los cuatro allí presentes acordamos inscribirnos en la consulta interpartidista del Pacto Amplio que definirá el presidente de Colombia”, precisó.

En ese sentido, insistió en esta metáfora para describir la participación de distintos sectores. “Las cuatro tazas de café que nos tomamos hoy fueron: una taza bogotana, una taza santanderiana, una taza pastusa y una taza vallecaucana. Estaremos juntos”, afirmó Barreras, que con ello habría descartado la presencia del acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero, pese a que ha reiterado su deseo de hacer parte de esta consulta, al obtener el aval del partido Aico.

Aunque en público se ha
Aunque en público se ha molestado por ser llamado petrista, lo cierto es que Roy Barreras es defensor de las grandes propuestas del presidente Gustavo Petro - crédito @RoyBarreras/X

Del mismo modo, Barreras calificó a López como “una mujer formada en la legítima izquierda, con una gran experiencia y creo que tiene, por supuesto, títulos suficientes para ser, en esta consulta, una de las precandidatas presidenciales”. Con ello, está dispuesto a consolidar más alianzas que fortalezcan y den mayor pluralidad a la consulta, aunque diferentes mediciones dan como ganador a Cepeda.

La invitación de Roy Barreras a Clara López y Juan Fernando Cristo

De esta forma, extendió el llamado a Cristo y López, a los que ofreció un lugar en la consulta. “Yo convoco a todas las izquierdas, porque son varias, a todos los liberales de Colombia, liberales socialdemócratas como mi origen, a los independientes, a los Verdes, a quienes no tienen partido, a más del cincuenta por ciento de los colombianos que aún no han decidido quién será su presidente, a que voten masivamente en la consulta del Pacto Amplio”, reafirmó.

La congresista Clara López ha
La congresista Clara López ha sido una de las defensoras del presidente Gustavo Petro - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Sobre la posible participación de otros líderes, Barreras respondió a una pregunta concreta sobre Luis Gilberto Murillo, excanciller que a Infobae Colombia le expresó que no descartaba su presencia en este proceso. “La puerta de esta casa está abierta. Bienvenido, Luis Gilberto. Necesito su importante representación en esta campaña, pero creo que él es candidato también. No lo sé”, indicó el excongresista del Pacto Histórico, que sueña con ser el sucesor de Petro.

A medida que se acerca la fecha de inscripción de la consulta, Barreras adelantó detalles de cómo se dará a conocer el grupo definitivo. “No será esta semana, pero amanecerá la próxima con una consulta inscrita”, declaró el político vallecaucano, que anticipó la próxima reunión del grupo. “El próximo café va a ser de pie, iniciando la próxima semana. Y Va a haber una quinta taza. Sí, la que se tiene que tomar el registrador, que nos tiene que acompañar en ese acto”.

En cuanto al proceso electoral, Barreras anticipó que la consulta del Pacto Amplio tendrá un carácter decisivo. “En la primera vuelta, en lugar de tres o cuatro candidatos, va a haber como 14 (...). Y, en cambio, la decisión presidencial entre dos sectores, el liberalismo socialdemócrata y la izquierda legítima, entre Roy e Iván, va a ocurrir el 8 de marzo en la consulta”, dijo el exembajador, que se siente confiado en sus posibilidades, así disten de las encuestas.

