Ladrones apuñalaron a un policía por robarlo en Bogotá: alcanzó a escapar para pedir ayuda

Policías en Bogotá son víctimas de inseguridad en la ciudad - crédito redes sociales

La preocupación por la seguridad volvió a tomar fuerza en la localidad de Fontibón, Bogotá, luego de que tres delincuentes interceptaron y apuñalaron en repetidas ocasiones a un funcionario de la fuerza pública para robarle sus pertenencias en el barrio Modelia.

El agresor logró escapar y alcanzar ayuda médica. “Un funcionario público que se estaba movilizando por el barrio La Felicidad, de Modelia. Iba por una parte semiboscosa, el cual es abordado, al parecer, por tres sujetos, quienes por intentar cometerle hurto, lesionan a este funcionario”, describió Julián García, oficial de guarnición de Bogotá.

El hecho se produjo alrededor de las 8:00 p. m. del 20 de enero de 2026, cuando la víctima regresaba a su vivienda. A pesar de la violencia del ataque, el herido consiguió correr hasta ponerse a salvo.

“Es atendido por unidades policiales, lo cual es llevado a la clínica más cercana del sector, donde fue prestado los primeros auxilios, donde se encuentra este funcionario público fuera de peligro”, informó el oficial sobre el estado de salud de la víctima, que permanece estable tras la atención médica.

Mientras tanto, decenas de agentes iniciaron las labores investigativas en la escena, revisando cámaras de seguridad y recolectando elementos probatorios.

Según García, “hay un acordonamiento del lugar de los hechos, verificando que se encuentran elementos y materiales probatorios, verificando cámaras, testigos y entrevistas con el fin de dar los responsables de este hecho delictivo”.

Habitantes del sector expresaron su inquietud frente a la serie de robos recientes, señalando que los agresores aprovechan la oscuridad y el punto boscoso para asaltar a los ciudadanos del sector.