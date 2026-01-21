Colombia

Decreto que redujo el salario de congresistas generó rifirrafe entre Angélica Lozano y Gustavo Bolívar: recuerdan la vez que la senadora lo insultó en el Congreso

Mientras que la congresista de Alianza Verde aseguró que el decreto responde a su lucha de una década, el exsenador de Colombia Humana cuestionó que la parlamentaria haya criticado su proyecto de reducción de salarios

crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Luego de que el Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, expidiera el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026 que elimina la prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República, redefiniendo el régimen salarial para los congresistas que llegarán el 20 de julio de 2026, las reacciones en la clase política colombiana no se hicieron esperar.

Una de ellas fue la senadora Angélica Lozano, del partido Alianza Verde, quien celebró la decisión del Ejecutivo, pero recordó que este aspecto ya había sido incluido en la consulta anticorrupción del 2019.

Bajar el salario de los congresistas es una lucha que hemos dado durante nueve años. Y no, no es carreta. Por fin es una realidad”, indicó la congresista independiente en sus redes sociales.

A su vez, recordó que, a lo largo de la historia, se han presentado 18 proyectos de ley que buscan disminuir el monto salarial de los legisladores, aunque todos han sido archivados durante su trámite en el Congreso.

Celebramos esta decisión, la luchamos, la sufrimos, la lloramos. El Congreso negó ocho veces los proyectos que presentamos y nosotros dijimos: pues nos vamos con la ciudadanía. Recogimos cinco millones de firmas. La consulta anticorrupción le pegó en el palo. Sacamos el 32 por ciento en las urnas; se necesitaba 33. Faltaron solamente cuatrocientos mil votos para bajar el salario de los congresistas, un punto que nos unió como colombianos”, exclamó.

No obstante, las declaraciones de Lozano también generaron debate en el país. Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector de Prosperidad Social, aprovechó su cuenta de X para criticar lo que considera como ‘oportunismo’ por parte de la senadora de Alianza Verde frente al decreto expedido por el Gobierno Petro.

Incluso, recordó una sesión virtual de la Comisión Primera del Senado de julio de 2020, en la que la parlamentaria independiente había insultado al entonces congresista de Colombia Humana por un proyecto de ley que tenía como finalidad la reducción de los salarios de los congresistas.

“No, marica, qué amargura, qué amargura. Viste lo que puso Bolívar (…) que ley ni qué hijueputas, lee los comentarios que me hacen. Con estos hijueputas no se puede hacer nada (…) qué mierda (sic)”, dijo la senadora con el micrófono abierto.

Al rememorar este episodio, Bolívar lanzó sus cuestionamientos contra Lozano. “¿Recuerdan el putazo que me pegó Angelica Lozano? (sic) Fue porque denuncié que por su ausencia, durante la pandemia se hundió una proposición que presenté para que a los congresistas no nos pagaran gastos de representación que en 2020 eran de 15 millones. Hoy sacando pecho con la rebaja salarial que fue nuestra bandera varias veces”, comentó en X.

