Colombia

Cayó el primer premio ‘gordo’ de MiLoto en el 2026: un habitante de Bello, Antioquia, se llevó $1.000 millones

Es la segunda vez en la historia del juego, lanzado en octubre de 2023, que un apostador se lleva este acumulado, aunque la totalidad del premio no será entregada. Les explicamos el porqué

Guardar
El sorteo MiLoto, de Baloto,
El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del martes 20 de enero de 2026 - crédito cortesía

Un habitante de Bello, Antioquia, se convirtió en el primer afortunado del año al llevarse el premio mayor de MiLoto: un total de $1.000 millones tras acertar la combinación ganadora formada por los números 01, 09, 13, 17 y 20 en el sorteo No. 0471.

Sin embargo, el nuevo millonario, además de ser el primero del 2026, también se convirtió en el segundo en recibir el acumulado más grande desde que se lanzó la mecánica del juego en el 2023.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En esta oportunidad, el tiquete fue adquirido en un punto físico de venta de la red comercial Gana, ubicado en Antioquia, lo que representa una diferencia significativa frente a ocasiones previas en las cuales los boletos ganadores fueron comprados a través de la plataforma web baloto.com.

Así, el municipio de Bello suma hoy su tercer ganador del premio mayor de MiLoto, pero solo por segunda vez el premio alcanza la cifra de mil millones de pesos.

El primer gran ganador de
El primer gran ganador de MiLoto en 2026 es de Bello, donde el acumulado alcanzó los mil millones antes de los descuentos legales - crédito X

La racha de MiLoto no se limitó al flamante millonario. Durante el sorteo No. 0471, resultaron premiadas más de 19 mil personas, con una cifra superior a $1.140 millones en total entregados.

Esta dinámica consolida a MiLoto como una de las alternativas de juego con mayores facilidades para el usuario y con capacidad de generar numerosos ganadores en todo el país.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 18 de enero de 2026, MiLoto ha pagado ya más de $39.726 millones, distribuidos en 2.389.876 premios. En ese mismo periodo, el juego transfirió más de $17.960 millones al sistema de salud en Colombia.

Desde el Operador Nacional de Juegos, administrador de Baloto y sus mecánicas de juego derivadas, destacaron que esta contribución refuerza su compromiso con el bienestar de los colombianos y el financiamiento del sector sanitario.

El ganador de Bello podrá reclamar su premio contactando a la Fiduciaria de Occidente o consultando los procedimientos dispuestos en la página oficial www.baloto.com. MiLoto puede adquirirse tanto en la web como en más de 43 mil puntos de Su Red, SuperGIROS y las principales superficies comerciales del país.

Un residente de Bello, Antioquia,
Un residente de Bello, Antioquia, ganó el premio mayor de MiLoto y recibirá casi 800 millones tras impuestos - crédito X

La empresa recuerda que la flexibilidad para jugar permanece intacta: el público puede optar entre comprar en línea o acudir a la extensa red física de expendios en todo el territorio nacional.

El premio, sin embargo, está sujeto a descuentos legales exigidos por el Estado, que harán que el afortunado apostador reciba menos dinero del que fue anunciado por la mecánica del juego.

Según el artículo 317 del Estatuto Tributario, el ganador tendrá que enfrentarse a una retención del 20 % por motivo de ganancias ocasionales, lo que reduce el monto inicial de 1.000 millones de pesos a 800 millones.

Dicho cobro es obligatorio y tendrá que ser descontado por la fiduciaria incluso antes de que el premio llegue a manos del antioqueño, con el fin de evitar evasiones tributarias.

Asimismo, el nuevo millonario también tendrá que hacerse responsable por el impuesto del 4x1000, que será descontado a medida que retire el dinero de sus cuentas bancarias o del mecanismo que haya acordado con la fiduciaria.

En total, el descuento por este impuesto será de 3.200.000 adicionales. Como consecuencia, el monto final que recibirá el ganador, tras los descuentos establecidos por la ley, será de 796.800 millones de pesos.

La última vez que cayó el premio mayor de MiLoto fue el 19 de diciembre de 2025, cuando un apostador de la ciudad de Bogotá se llevó 300 millones de pesos. Desde entonces, el acumulado duró más de un mes, acumulándose hasta completar uno de los premios más grandes en la historia de la mecánica de juego.

Temas Relacionados

Cayó MiLotoMiLotoBalotoBaloto RevanchaResultados MiLotoJuegos de apuestasColombia-noticias

Más Noticias

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

El equipo alemán puede asegurar su puesto entre los nueve mejores del campeonato que clasifican directo a la fase final ganando en su casa ante el equipo belga

EN VIVO - Bayern Múnich

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

En el duelo de ida, Tiburones y Leones empataron a un gol en un vibrante partido en el estadio Metropolitano, y ahora los últimos 90 minutos se jugarán en El Campín

Santa Fe vs. Junior -

El alarmante relato de un vecino donde fue hallado el cuerpo del profesor del Externado en Bogotá: “Había muertos como un berraco”

Un habitante de la zona rural de Usme, en Bogotá, afirmó que la presencia de cuerpos sin vida fue habitual en el pasado, tras confirmarse la muerte de Neill Felipe Cubides Ariza

El alarmante relato de un

Nicolás Petro y Day Vásquez por fin formalizan su divorcio, sin pensión ni reparto inmediato de bienes

La jueza Auristela de la Cruz Navarro declaró la disolución de la sociedad conyugal y señaló que no habrá costas procesales, mientras ambos siguen vinculados a procesos penales de alto perfil

Nicolás Petro y Day Vásquez

Ladrones apuñalaron a un policía por robarlo en Bogotá: alcanzó a escapar para pedir ayuda

Habitantes del sector expresaron su inquietud frente a la serie de robos recientes, señalando que los agresores aprovechan la oscuridad y el punto boscoso para asaltar a los ciudadanos

Ladrones apuñalaron a un policía
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN entregó a hermanos que

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

Violencia en el Catatumbo: disidencias de las Farc se apropiaron de zonas afines al ELN, según informe de inteligencia

Cayó ‘Jabalí’, el cabecilla financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Magdalena: es señalado por desplazamiento y extorsión

En video, estas son las primeras imágenes de los policías liberados por el ELN: “Sé que ustedes sufrieron”

ENTRETENIMIENTO

Accidente en ‘La casa de

Accidente en ‘La casa de los famosos Colombia’ los habría dejado sin mercado: “No es culpa de nadie”

Alejandro Estrada enfrenta un dilema sentimental en ‘La casa de los famosos’: está interesado en dos de sus compañeras

La confesión de Juanse Laverde en ‘La casa de los famosos Colombia’ sobre su relación con Valentino Lázaro: “No confío en él”

El talento de Fanny Lu llega a la pantalla grande con la película ‘Goat’: son los mismos animadores de ‘Las Guerreras K-Pop’ y ‘Spider-man’

Manuela Gómez sufrió repentino quebranto de salud en ‘La casa de los famosos’ y preocupó sobre su continuación en el ‘reality’

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO final de la Superliga BetPlay: se define el primer campeón de Colombia en 2026

Técnico de PSG le bajó la caña al Sporting de Luis Suárez tras la derrota por Champions League: “Muy injusto”

Familia colombiana denunció a la estrella del PSG y campeón del mundo con Francia, Lucas Hernández, por presunto delito de trata de personas

EN VIVO - Bayern Múnich vs. Unión Saint Gilloise: Luis Díaz regresa a la Champions League tras la expulsión contra el PSG

Luis Suárez anotó doblete en la victoria del Sporting de Lisboa ante PSG y así reaccionó la prensa portuguesa: “Temible”