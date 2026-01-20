Galán anuncia reunión con gobernador de Cundinamarca para definir pico y placa a vehículos no matriculados en Bogotá

Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán - crédito redes sociales

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán confirmó que sostendrá una reunión con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, con el fin de avanzar en un acuerdo sobre la aplicación del pico y placa a vehículos que no se encuentran matriculados en la capital, según una publicación de la Revista Semana.

Según explicó el mandatario distrital, la medida busca articular acciones entre Bogotá y los municipios vecinos, especialmente aquellos desde donde se registra un alto flujo diario de vehículos hacia la ciudad.

El objetivo es mejorar las condiciones de entrada y salida, así como el tránsito en los principales corredores viales que conectan a la capital con Cundinamarca.

- crédito Secretaría de Movilidad / Gobernación de Cundinamarca

Galán señaló que el encuentro pretende abrir un espacio de diálogo amplio, en el que se analicen alternativas conjuntas para atender los problemas de congestión. En ese contexto, afirmó: “Busquemos juntos los recursos que van a permitir que hagamos las inversiones para que la gente vea que se resuelve el problema de entradas y salidas a Bogotá”.

El alcalde indicó que la intención del Distrito no es generar tensiones con el departamento, sino avanzar en decisiones concertadas que permitan atender una problemática compartida. En ese sentido, reiteró que la movilidad regional requiere coordinación permanente entre autoridades locales y departamentales.

“Espero tener próximamente una nueva reunión para abrir un diálogo sobre toda la relación y cómo podemos cumplir el objetivo que tenemos, porque lo tenemos los dos, de coordinarnos mejor y trabajar equilibradamente por el bien de los habitantes de Bogotá y de la región”, afirmó el mandatario distrital, de acuerdo con lo citado por Semana.

Galán recordó que no se trata del primer acercamiento institucional entre Bogotá y Cundinamarca. Mencionó que en diciembre ya se llevó a cabo un encuentro con el gobernador Rey y con el alcalde de Soacha, en el que se discutieron varios temas relacionados con movilidad e infraestructura regional.

El propósito ahora, según explicó, es dar continuidad a ese diálogo y avanzar en definiciones concretas. Entre los asuntos que forman parte de la agenda se encuentran los estudios y obras para la ampliación de la calle 80, un corredor estratégico para el ingreso y salida de la ciudad por el occidente.

El alcalde Carlos F. Galán se refirió al tema e indicó que hablará con otros mandatarios para llegar a un acuerdo - crédito Carlos Fernando Galán / Instagram y Trancones Bogotá / X

También se abordarán los avances en la extensión de TransMilenio hasta el sector de Siberia, así como los proyectos de construcción y ampliación de la autopista norte. A estos se suman las intervenciones previstas en la calle 13 y en otras vías consideradas claves para la conectividad entre Bogotá y los municipios cercanos.

El alcalde subrayó que la coordinación entre Bogotá y Cundinamarca es fundamental para mejorar la operación de los accesos viales. En ese contexto, señaló: “Bogotá, digamos, los que viven en Bogotá y los que viven con Dinamarca, necesitan que las entradas y salidas funcionen mejor. Y eso es lo que tenemos que lograr”.

- crédito Alcaldía de Bogotá

Galán también se refirió a las dificultades que enfrentan diariamente quienes se desplazan entre la capital y los municipios vecinos. Al respecto, indicó: “La gente con razón se frustra diciendo, ‘Oiga, ¿por qué yo me demoro 2 horas en entrar y salir de Bogotá?’”, una situación que, según el mandatario, evidencia la necesidad de soluciones integrales.

De acuerdo con el alcalde, la Alcaldía de Bogotá plantea que las inversiones en infraestructura vial se complementen con medidas de gestión de tráfico, como el pico y placa para vehículos que no están matriculados en la ciudad. Esta política, explicó, haría parte de un conjunto de acciones orientadas a mejorar la movilidad regional.

Por ahora, Galán aclaró que no se han definido fechas específicas ni detalles operativos sobre cómo se aplicaría la restricción vehicular. Cualquier decisión, insistió, deberá surgir del diálogo con el Gobierno departamental y con los alcaldes de los municipios involucrados.