Colpensiones y los fondos de ahorro definieron el calendario de pagos de pensiones para más de dos millones de personas en 2026

Colpensiones se convertiría en el principal fondo de ahorro de Colombia con la entrada en vigor de la Reforma Pensional - crédito Colpensiones/Colprensa

Más de dos millones de pensionados en Colombia ya pueden consultar el calendario de pagos de mesadas pensionales 2026, una información esencial para organizar sus finanzas y programar pagos importantes durante el año. Tanto Colpensiones, que gestiona el régimen público, como las administradoras privadas de fondos de pensión publicaron las fechas exactas de consignación y recordaron las diferencias centrales en los mecanismos y requisitos de cada sistema.

Conocer las fechas precisas de consignación es fundamental para las personas que dependen de una mesada pensional, ya que les ayuda a planificar el pago de arriendo, servicios, medicamentos y otros gastos fijos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, si los días de consignación coinciden con feriados o fines de semana, puede haber demoras en la disponibilidad del dinero. Por esto, anticipar el calendario reduce riesgos de retraso y favorece la administración del presupuesto familiar.

La diferencia en las fechas incide en la organización financiera de los pensionados - crédito Colprensa

Calendario oficial de pagos de Colpensiones para 2026

Colpensiones, la entidad estatal encargada del Régimen de Prima Media, informó que las consignaciones de mesadas se harán durante la última semana de cada mes, lo que aplica para quienes están afiliados al sistema público.

Primer semestre 2026

Enero: lunes 26.

lunes 26. Febrero: lunes 25.

lunes 25. Marzo: miércoles 25.

miércoles 25. Abril: lunes 27.

lunes 27. Mayo: lunes 25.

lunes 25. Junio: jueves 25.

Enero: lunes 26.

lunes 26. Febrero: lunes 25.

lunes 25. Marzo: miércoles 25.

miércoles 25. Abril: lunes 27.

lunes 27. Mayo: lunes 25.

lunes 25. Junio: jueves 25.

Segundo semestre 2026

Julio: lunes 27.

lunes 27. Agosto: martes 25.

martes 25. Septiembre: viernes 25.

viernes 25. Octubre: lunes 26.

lunes 26. Noviembre: martes 25.

martes 25. Diciembre: jueves 24.

Julio: lunes 27.

lunes 27. Agosto: martes 25.

martes 25. Septiembre: viernes 25.

viernes 25. Octubre: lunes 26.

lunes 26. Noviembre: martes 25.

martes 25. Diciembre: jueves 24.

La entidad señaló que el objetivo es que los afiliados o beneficiarios “obtengan una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes o, en su defecto, la indemnización sustitutiva, según lo establecido en la ley”.

La pensión garantiza calidad de vida a los jubilados - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Fechas de consignación en administradoras privadas de fondos de pensión

Las administradoras privadas de fondos de pensión, como Porvenir, operan con un calendario distinto, ya que los pagos suelen anticiparse y efectuarse a comienzos de cada mes.

Primer semestre 2026

Enero: lunes 13.

lunes 13. Febrero: lunes 2.

lunes 2. Marzo: lunes 2.

lunes 2. Abril: lunes 6.

lunes 6. Mayo: lunes 4.

lunes 4. Junio: lunes 1.

Enero: lunes 13.

lunes 13. Febrero: lunes 2.

lunes 2. Marzo: lunes 2.

lunes 2. Abril: lunes 6.

lunes 6. Mayo: lunes 4.

lunes 4. Junio: lunes 1.

Segundo semestre 2026

Julio: jueves 2.

jueves 2. Agosto: lunes 3.

lunes 3. Septiembre: miércoles 2.

miércoles 2. Octubre: viernes 2.

viernes 2. Noviembre: martes 3.

martes 3. Diciembre: miércoles 2.

Julio: jueves 2.

jueves 2. Agosto: lunes 3.

lunes 3. Septiembre: miércoles 2.

miércoles 2. Octubre: viernes 2.

viernes 2. Noviembre: martes 3.

martes 3. Diciembre: miércoles 2.

La diferencia en las fechas incide en la organización financiera de los pensionados, ya que los que se encuentran en el sistema privado disponen de sus recursos antes que los del régimen público.

Los ahorros y rendimientos acumulados determinan la pensión en el Régimen de Ahorro Individual manejado por fondos privados - crédito Freepik

Diferencias entre el régimen público y el privado

El Régimen de Prima Media (Colpensiones) funciona bajo un fondo común financiado por los aportes de los trabajadores en actividad, lo que permite cubrir las mesadas mensuales de los jubilados actuales. En este esquema, es el Estado el que administra y garantiza el pago mensual a los afiliados conforme a los requisitos legales.

Mientras que el Sistema de Ahorro Individual gestionado por las administradoras privadas de fondos de pensión asigna a cada afiliado una cuenta individual. Allí, la persona se jubila una vez reúne el capital suficiente y cumple con el tiempo mínimo de cotización, que actualmente equivale a 1.150 semanas, depositándose la pensión directamente en la cuenta individual.

Consejos prácticos para pensionados colombianos

Para los pensiones hay varios consejos prácticos que les pueden servir en el dóar a día. Entre ellos está:

Revisar cuidadosamente el calendario de pagos oficial y planificar los gastos habituales de acuerdo con las fechas de consignación de cada mesada.

Si se desea acceder a los servicios de una caja de compensación familiar, es importante contactar a la última entidad donde se cotizó y comprobar el cumplimiento de los requisitos legales para el acceso gratuito a sus servicios.

El sistema brinda a los pensionados colombianos la posibilidad de complementar sus ingresos con acceso a servicios sociales, culturales y de bienestar, facilitando una mejor calidad de vida en la etapa de retiro.