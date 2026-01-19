Los bancos en Colombia siguen facturando gracias a los créditos y registraron históricas ganancias al cierre de 2025

Los activos de los establecimientos de crédito llegaron a $1.125 billones en noviembre de 2025, según la SFC - crédito Carlos Ruiz/Pixabay

El sistema financiero colombiano registró utilidades por $122,08 billones entre enero y noviembre de 2025. La cifra representa un crecimiento del 8,06% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando las utilidades fueron de $112,9 billones. El avance se debió, en gran medida, al desempeño positivo de todas las ramas principales del sector. Los establecimientos de crédito lograron utilidades de $14,4 billones, una cifra 87% superior a la de 2024, cuando se ubicaron en $7,7 billones.

Entre los bancos, de acuerdo con la Superintendencia Financiera, Bancolombia lideró el sector con utilidades de $5,6 billones. Le siguieron Davivienda ($1,5 billones), Banco de Bogotá ($1,1 billones) y Banco GNB Sudameris ($977.410 millones).

Otras entidades con resultados positivos fueron Citibank ($611.702 millones), Banco Agrario ($576.545 millones), Banco de Occidente ($509.135 millones) y BBVA Colombia ($333.266 millones) en utilidades.

La Superintendencia Financiera (SFC) es una entidad pública colombiana que supervisa y regula el sistema financiero (bancos, aseguradoras, bolsa de valores, etc.) para asegurar su estabilidad y el buen manejo del dinero - crédito Superintendencia Financiera Colombia

En contraste, algunos bancos terminaron el periodo con millonarias pérdidas:

Banco Pichincha: $147.486 millones.

AV Villas: $53.328 millones.

Lulo Bank: $45.504 millones.

Bancoomeva:$8.462 millones.

Las cifras de los créditos

Los activos de los establecimientos de crédito llegaron a $1.125 billones, lo que reflejó un incremento anual nominal del 6,1%. De ese total, $700 billones correspondieron a cartera de créditos y operaciones de leasing financiero.

Al desglosar los resultados por tipo de entidad sucedió lo siguiente:

Bancos: sumaron utilidades de $12 billones, lo que supone un crecimiento interanual del 60% respecto a los $7,5 billones del año anterior.

Corporaciones financieras: revirtieron las pérdidas de 2024 y registraron $2,4 billones en utilidades.

Cooperativas de carácter financiero: tuvieron ganancias por $114.800 millones. Por su parte, las compañías de financiamiento presentaron pérdidas por $161.600 millones.

Diversos actores del sistema financiero, fuera del sector bancario, también evidenciaron recuperación frente a 2024:

Compañías aseguradoras: lograron utilidades por $3,6 billones, una mejora con respecto a las pérdidas de $322.374 millones registradas un año antes.

Instituciones oficiales especiales o bancos de segundo piso: reportaron $3,2 billones de utilidades, en contraste con el saldo en rojo de $1,47 billones de noviembre de 2024.

Administradoras de fondos de pensiones: alcanzaron utilidades por $1,28 billones, frente a las pérdidas de $14.002 millones en el periodo previo.

Sociedades fiduciarias: obtuvieron utilidades de $857.200 millones, lejos del resultado de $53.407 millones del año anterior.

En el segmento de intermediarios de valores —que agrupa sociedades comisionistas de bolsa y la bolsa mercantil—, las utilidades sumaron $322.407 millones, cuando el año anterior habían sido de $47.726 millones. Las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos (Sedpe) reflejaron un saldo positivo de $3.300 millones.

El crecimiento de las inversiones estuvo impulsado por el alza en títulos de tesorería - crédito Colprensa

Al finalizar noviembre de 2025, el total de activos del sistema financiero colombiano —incluyendo recursos propios y de terceros— alcanzó $3.510,9 billones, lo que representa una expansión nominal anual del 8,3% y real del 2,8%. La relación de activos respecto al Producto Interno Bruto (PIB) se ubicó en 192,6%, destacando el peso del sector en la economía nacional.

Dentro de ese monto, según el reporte de la Superintendencia Financiera, $1.654,3 billones correspondieron a recursos propios de las entidades vigiladas, el 47,1% del total, mientras que el resto fueron recursos administrados de terceros, incluyendo activos en custodia. El volumen de estos recursos creció un 11,9% en términos nominales y 6,3% en reales.

Inversiones de entidades vigiladas

Las inversiones de entidades vigiladas, sumando recursos propios y de terceros, llegaron a $1.581 billones en el mercado de capitales, el 86,7% del PIB del país. La mayor parte de estos fondos, $943 billones (59,7% del total), fue gestionada en nombre de terceros.

El crecimiento de las inversiones, con un aumento de $124,4 billones respecto a 2024, estuvo impulsado por el alza en títulos de tesorería y en instrumentos de patrimonio de emisores nacionales. El saldo de títulos de tesorería creció en $87,2 billones, mientras que los instrumentos de patrimonio se incrementaron en $35,3 billones.