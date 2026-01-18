Colombia

Hipopótamos muertos en Colombia: experto explicó cómo la expansión desata más peligro para los locales

Jorge Torres, docente de gestión ambiental, explica que los decesos recientes de estos animales en Puerto Triunfo responden a un comportamiento natural de la especie

Hipopótamo visto en las orillas
Hipopótamo visto en las orillas del río Magdalena - crédito Colprensa

A finales del 2025 y en el inicio del 2026, en Antioquia se han registrado hallazgos de hipopótamos muertos en Puerto Triunfo, lo que ha encendido las alarmas en las entidades ambientales y de control del país.

Cabe recordar que, aunque esta especie es originaria de África, su masiva presencia en territorio colombiano es consecuencia del accionar del narcotraficante Pablo Escobar, que a principios de los 80 trajo al país varias especies exóticas para conformar un zoológico privado en la Hacienda Nápoles.

De los cuatro ejemplares de esta especie que trajo Escobar a Colombia, en la actualidad se afirma que habría más de 150; sin embargo, no se tiene certeza de este dato por la carencia de controles. De la misma forma, la reproducción no se ha controlado por la ausencia de procesos de castración en la región.

Respecto a la muerte de los hipopótamos en Puerto Triunfo, expertos han indicado que la hipótesis principal es que serían la consecuencia de los enfrentamientos territoriales con otros animales de la misma especie.

Así fue encontrado el cadáver
Así fue encontrado el cadáver del hipopótamo, en un lago de la antigua Hacienda Nápoles - crédito Cornare

En diálogo con Infobae Colombia, Jorge Torres, docente de gestión ambiental de la Universidad Politécnico Grancolombiano, mencionó que lo registrado es la muestra de un comportamiento “normal” en esta especie.

“Los hipopótamos son animales territoriales en las zonas donde están, pues básicamente en la zona africana ellos están en un territorio donde comparten un hábitat amplio, pero se ven casos en los que un macho que se ve atacado por otro que invade su espacio, es una reactividad y son situaciones de bastante agresión”.

Sobre las posibles causas, indicó que, entendiendo el contexto en el que viven los hipopótamos en Colombia, lo más probable es que sea por una disputa de recursos, lo que a corto plazo pone en riesgo a las poblaciones de la región.

“Otro aspecto puede ser el del apareamiento o la competencia por algunas hembras; eso genera peleas. Otros escenarios son el de la defensa de las crías o disputas por recursos, que en Colombia sería lo más habitual”.

Esta es la primera fotografía
Esta es la primera fotografía que se tomó tras la llegada de los hipopótamos al país - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Al explicar los movimientos constantes que hacen estos ejemplares en Antioquia, Torres recordó que, al ser una especie dominadora en el país, los hipopótamos están en libertad constante sin exponerse a ser víctimas de ataques por parte de otras especies.

Acá no tienen un depredador común, básicamente, ellos se van moviendo y van utilizando los recursos del sitio donde están. Una vez esos recursos se acaban, ellos se mueven a otros sitios para buscar esos recursos. P ero al final de ese proceso, cuando se están acabando los recursos, se presentan peleas entre estos mismos individuos”.

De la misma forma, explicó que en Colombia se registra un comportamiento diferente de los hipopótamos en comparación con las sabanas africanas, en donde se deben proteger de varios tipos de depredadores.

“El comportamiento es un poco diferente porque, al ser una especie foránea, ellos no tienen depredadores comunes; eso hace que el comportamiento muchas veces sea diferente al que pueden tener en otros sitios”.

La presencia de estos animales
La presencia de estos animales en la región sigue siendo un tema de debate - crédito @N_CastelblancoM/X

Respecto a la presencia de los hipopótamos en zonas en las que viven poblaciones locales, se han generado varias polémicas por las posturas que tienen ambientalistas y ciudadanos.

Mientras que expertos han planteado diferentes soluciones, que incluyen enviar a los hipopótamos a diferentes santuarios, locales en Puerto Triunfo y pueblos aledaños piden que esto no se registre.

Aunque los animales son un riesgo para ellos, recordando que son la especie que más asesina humanos en el mundo, en la región existe un auge de turismo por la presencia de los hipopótamos, provocando que la mayoría de los ciudadanos no quiera que se lleven a los hipopótamos, puesto que generan la llegada de miles de visitantes al año.

