Exsacerdote permanece en UCI tras violento ataque en su vivienda en Bello: familia denuncia impunidad

Un hecho de violencia e intolerancia vecinal mantiene en estado crítico a Jader de Jesús Cárdenas Gil, exsacerdote católico y docente de inglés, quien permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras haber sido brutalmente agredido dentro de su vivienda en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá.

La denuncia fue conocida por MiOriente a través de personas cercanas a la víctima, quienes alertaron sobre la gravedad del caso, la falta de avances en la investigación y el temor de los testigos, mientras el adulto mayor continúa bajo pronóstico reservado.

El hecho se registró hacia las 2:00 de la madrugada del jueves 1 de enero de 2026, en la urbanización Los Ciruelos, ubicada en el barrio Machado – sector Fontidueño, en Bello. Según la información recopilada, Cárdenas Gil se encontraba solo en su vivienda cuando fue atacado.

De acuerdo con el relato entregado por personas cercanas, hasta seis personas habrían ingresado al inmueble, donde lo golpearon con extrema violencia, utilizando escombros y ladrillos, especialmente en la cabeza, brazos y manos.

Lesiones graves y cirugía de alta complejidad

Como consecuencia de la agresión, el exsacerdote sufrió fractura en uno de sus brazos y lesiones craneales de consideración, lo que obligó a los equipos médicos a practicarle una cirugía de alta complejidad.

Actualmente, permanece intubado en la UCI del Hospital Alma Mater de Medellín (antiguo Hospital León XIII), bajo estricta vigilancia médica, debido a la gravedad de su estado de salud.

Destrozos, hurto y destrucción de su celular

Durante el ataque, los agresores también causaron daños dentro de la vivienda, destruyendo enseres y muebles, además de hurtar algunos objetos personales. Para evitar que la víctima pidiera ayuda, su teléfono celular fue destruido.

Pese a ello, Cárdenas Gil logró contactar a una persona conocida, quien acudió al lugar y lo auxilió una vez los atacantes abandonaron la vivienda, permitiendo su traslado de urgencia a un centro asistencial.

Aparente conflicto de convivencia previo al ataque

Una persona cercana al exsacerdote, que solicitó reserva de identidad por razones de seguridad, indicó que existían problemas de convivencia con algunos vecinos del sector.

Ese mismo día, el adulto mayor habría solicitado que bajaran el volumen de la música, situación que motivó incluso la presencia de la Policía. Sin embargo, tras la salida de los uniformados, se habría producido el ataque.

Según el informante, los presuntos responsables estarían identificados y, posteriormente, se habrían presentado amenazas contra personas cercanas a la víctima, incluida la persona que lo socorrió.

Denuncias ante Fiscalía y Policía

Las personas cercanas a Jader de Jesús Cárdenas Gil confirmaron que el caso fue denunciado formalmente ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. No obstante, señalaron que hasta el momento no se evidencian avances significativos en el proceso investigativo.

Ante esta situación, se hizo una petición urgente a las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos, se garantice la protección de los testigos y se avance en la judicialización de los responsables.

Llamado a donar sangre

Debido al delicado estado de salud del paciente y a la escasez de sangre en los bancos del departamento, los familiares y personas cercanas realizaron un llamado a la ciudadanía para apoyar con donaciones de sangre.

Las donaciones pueden realizarse en el Hospital Alma Mater de Medellín (antiguo León XIII), a nombre de Jader de Jesús Cárdenas Gil.

Preocupación por la violencia e intolerancia en el Valle de Aburrá

Este caso se suma a la preocupación por los hechos de violencia asociados a conflictos de convivencia en el Valle de Aburrá. De acuerdo con cifras de la Policía Metropolitana, en lo que va del año se han denunciado 134 agresiones físicas relacionadas con problemas de intolerancia en la región.

Mientras tanto, Jader de Jesús Cárdenas Gil continúa en estado crítico, bajo atención especializada, mientras sus allegados insisten en la necesidad de una respuesta judicial efectiva y en que este hecho no quede en la impunidad.