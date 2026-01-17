Jenifer Pedraza denunció la campaña de Carolina Corcho por presuntas irregularidades en su financiación: ¿Estamos ante un testaferro de la política?”

La representante cuestionó un aporte económico de $737 millones atribuido a un restaurante identificado como Gusteau Chefcito Sigi - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y @CamaraColombia/X

La contienda política rumbo a las elecciones presidenciales de 2026 sumó un nuevo episodio de confrontación tras una denuncia pública hecha por la congresista Jennifer Pedraza contra la campaña de Carolina Corcho.

La representante a la Cámara por Bogotá para el periodo 2022-2026 aseguró que existen serias inconsistencias entre los aportes económicos reportados y la situación financiera y social de uno de los presuntos financiadores de la aspiración presidencial.

Pedraza fue elegida con respaldo de sectores del progresismo, pero en los últimos meses ha marcado distancia del Gobierno del presidente Gustavo Petro y de figuras cercanas al oficialismo. En esta ocasión, sus señalamientos se dirigieron hacia la exministra de Salud y ahora cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico.

Aportes cuestionados

Pedraza planteó públicamente la posibilidad de que el presunto financiador actuara como “un testaferro de la política” - crédito @JenniferPedraz/X

La congresista indicó que uno de los aportantes a la campaña de Corcho habría entregado una suma cercana a $737 millones, cifra que, según sostuvo, resulta llamativa en el contexto de los límites establecidos por la autoridad electoral. Para las consultas interpartidistas de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó un tope máximo de gastos por precandidato de $18.555 millones.

Carolina Corcho participó en la consulta interna del Pacto Histórico, proceso en el que votaron aproximadamente 2,7 millones de personas. En ese ejercicio electoral, la exministra obtuvo el segundo lugar con 578.037 votos, por detrás del senador Iván Cepeda, que encabezó la votación dentro de la coalición oficialista.

Jennifer Pedraza señaló que el aporte cuestionado habría sido realizado por un restaurante identificado bajo la razón social Gusteau Chefcito Sigi. De acuerdo con la representante, el monto del donativo no se correspondería con la situación administrativa y financiera del establecimiento ni con la condición del representante legal de la empresa.

Pedraza señaló que el presunto financiador figuraría en el régimen subsidiado de salud, según registros de la Adres - crédito @JenniferPedraz/X

Uno de los ejes centrales de la denuncia está relacionado con la afiliación al sistema de salud del presunto financiador. Según afirmó Pedraza, el representante legal del restaurante figura como beneficiario del régimen subsidiado, información que, de acuerdo con su versión, se encuentra respaldada en registros de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

En uno de sus mensajes en X, la congresista expresó: “¿Sabían que el representante legal del restaurante Gusteau Chefcito Sigi tuvo $ 752 millones para financiar la campaña de Carolina Corcho, pero no tuvo para cotizar al sistema de salud? Según la Adres, Sigifredo está en el régimen subsidiado. ¿Un evasor del sistema de salud financiando una campaña?”.

“Con un restaurante en liquidación, sin plata para su salud ni para emprender, ¿cómo sacó Sigifredo $737 millones para financiar a Carolina Corcho?”, escribió la congresista en X.

La congresista afirmó que el aportante habría recibido o solicitado subsidios del Departamento de Prosperidad Social (DPS) - crédito @JenniferPedraz/X

Pedraza agregó que la razón social señalada también habría participado en convocatorias del Departamento de Prosperidad Social (DPS) relacionadas con programas de economía popular. Según indicó, el restaurante habría sido postulado para recibir subsidios del Gobierno nacional y fue clasificado como “viable” dentro de esos procesos, de acuerdo con listados oficiales publicados sobre dichas convocatorias.

“Además, el ‘millonario restaurantero’ se presentó para recibir subsidios de economía popular en el DPS y fue seleccionado como viable”, añadió Pedraza en el hilo en X.

La congresista acompañó sus señalamientos con imágenes de documentos que, según indicó, sustentan su denuncia, entre ellos listados de unidades productivas calificadas como viables y registros sobre afiliación al sistema de salud. Finalmente, cerró su pronunciamiento con el interrogante: “Aquí me pregunto ¿estamos ante un testaferro de la política?“.

El restaurante señalado fue clasificado como “viable” en convocatorias de economía popular, según los documentos compartidos por la representante a la Cámara - crédito @JenniferPedraz/X

Pese a los cuestionamientos, la representante no se refirió a la presentación de alguna denuncia formal ante el CNE, la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría.