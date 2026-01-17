Dian dio a conocer beneficios tributarios del decreto de emergencia económica: los alivios fiscales y oportunidades que trae la norma

El decreto de emergencia económica incluye alivios tributarios temporales, aunque su objetivo central es aumentar el recaudo fiscal en 2026 - crédito Dian

Aunque el Decreto Legislativo 1474 de 2025 fue presentado como una medida de emergencia económica para aumentar el recaudo y cerrar el faltante fiscal de 2026, el texto también incluye una serie de beneficios tributarios, alivios y oportunidades de regularización que pueden resultar claves para personas naturales y empresas en Colombia.

La norma, expedida en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, introduce nuevos impuestos y eleva tarifas en sectores específicos. Sin embargo, al mismo tiempo abre ventanas para reducir sanciones, normalizar patrimonios, cerrar litigios y aliviar cargas en escenarios de baja rentabilidad, aspectos que han pasado más desapercibidos en el debate público.

Uno de los puntos más relevantes del decreto es la reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la Dian. Este beneficio está diseñado para incentivar el pago voluntario y disminuir la litigiosidad, permitiendo a los contribuyentes ponerse al día con menores costos financieros.

En la práctica, este alivio puede representar ahorros significativos para quienes tienen deudas antiguas con la administración tributaria, especialmente en intereses acumulados y sanciones por extemporaneidad o inexactitud.

Conciliaciones y cierre de procesos con la Dian

El decreto también faculta a la Dian para realizar conciliaciones en procesos contencioso-administrativos en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Esto significa que contribuyentes con demandas en curso podrán acceder a acuerdos que reduzcan el valor a pagar y eviten procesos largos y costosos.

Desde el punto de vista de servicio, esta medida permite cerrar contingencias fiscales, mejorar el perfil financiero de empresas y personas naturales, y reducir riesgos jurídicos que en muchos casos se prolongan por años.

Otro de los beneficios clave es la creación de un impuesto temporal de normalización tributaria, con una tarifa del 19%, aplicable a activos omitidos, activos subvalorados y pasivos inexistentes.

Este mecanismo permite a los contribuyentes regularizar su situación patrimonial, ampliar la base gravable real y reducir la exposición a sanciones futuras. Para muchos, se trata de una oportunidad para “poner la casa en orden” antes de que entren en vigor controles más estrictos sobre información financiera y patrimonial.

Alivio para el sector extractivo en escenarios de precios bajos

Aunque el decreto crea un impuesto temporal del 1% a la extracción de hidrocarburos y carbón, también introduce un mecanismo técnico de protección para evitar que la carga tributaria sea confiscatoria cuando los precios internacionales caen.

En estos escenarios, las regalías podrán ser tratadas como costo o deducción si la prohibición genera una renta líquida positiva sin excedente económico real. Este punto responde directamente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y reduce el riesgo de tributación sobre rentas ficticias.

En materia de IVA y consumo, el decreto elimina tratamientos preferenciales que generaban distorsiones, pero al mismo tiempo aporta claridad normativa para sectores como juegos de suerte y azar en línea y comercio electrónico. Esto reduce riesgos de fiscalización futura y mejora la seguridad jurídica para los operadores formales.

Qué no son beneficios del decreto de emergencia económica

Pese a los alivios y mecanismos de regularización que introduce el Decreto 1474 de 2025, la norma no es una reforma orientada a reducir la carga tributaria general. Por el contrario, su objetivo central es aumentar el recaudo en el corto plazo para financiar el Presupuesto General de la Nación en 2026.

En ese sentido, el decreto incrementa impuestos y elimina tratamientos preferenciales en varios frentes: sube el IVA a licores y apuestas en línea, reduce la exención de IVA para importaciones de bajo valor, eleva el impuesto al patrimonio al ampliar su base gravable y establece sobretasas adicionales para el sector financiero y actividades extractivas.

Tampoco se trata de beneficios permanentes. La mayoría de los alivios, como la reducción de sanciones, la normalización tributaria y las conciliaciones con la Dian, tienen carácter transitorio y plazos estrictos, por lo que no aplican de forma automática ni indefinida.

Finalmente, el decreto no exime del pago del impuesto principal: los beneficios están condicionados al pago total de la obligación base y buscan incentivar el cumplimiento voluntario, no condonar deudas ni eliminar responsabilidades fiscales.