Nicolás Arrieta pidió ayuda para eliminar a un participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ y obtener un beneficio: su petición provocó risas

Nicolás Arrieta bromea frente a las cámaras y señala al “próximo eliminado” ideal en La casa de los famosos Colombia - crédito Instagram

En medio de la convivencia, las estrategias y los roces propios de La casa de los famosos Colombia, Nicolás Arrieta volvió a dar de qué hablar con unas declaraciones que, aunque cargadas de humor, no pasaron desapercibidas para los televidentes.

Frente a las cámaras del reality, el creador de contenido se refirió de manera jocosa a cuál sería, para él, el participante que mejor le convendría que saliera del programa, apelando directamente al público y explicando, entre risas, cómo esa eliminación podría beneficiarlo en lo personal.

Con su característico tono irónico, Arrieta empezó comparando su situación dentro de la casa con la de otros concursantes, dejando ver una diferencia evidente en cuanto a pertenencias.

“Tengo dos pares de jeans. Hay señores que tienen sus clósets acá, tienen maletas, tienen cinco maletas. Yo traje una. Qué finos”, empezó diciendo, en un comentario que mezcló sarcasmo y una crítica velada a quienes llegaron al programa presentado en el Canal RCN con abundante equipaje.

Nicolás Arrieta desata carcajadas en La casa de los famosos Colombia con su petición más inesperada - crédito captura de pantalla Canal RCN /IG

Sus palabras provocaron risas y reacciones inmediatas, tanto dentro de la casa como en redes sociales, donde muchos usuarios se sintieron identificados con la espontaneidad del influenciador.

Lejos de quedarse solo en la comparación, Nicolás fue más allá y, fiel a su estilo provocador, insinuó que no le caería nada mal “heredar” algunas prendas de quienes, según él, están mejor dotados de ropa.

“Aquí hay mucha gente muy fina, embilletada. Toco es ver uno que se chalequea de esas maletas”, agregó entre risas, dejando claro que su comentario no iba en un tono de ataque directo, sino más bien como una broma que expone las diferencias económicas y de estilo entre los participantes del programa.

El momento más comentado llegó cuando Arrieta, mirando directamente a las cámaras, lanzó una especie de petición al público, sugiriendo de manera humorística a quién deberían sacar en la primera gala de eliminación, la cual se realizará el domingo 18 de enero.

“Próximo eliminado… Si van a eliminar a alguien que sea de mi talla para yo poderme llevar alguito”, expresó, despertando carcajadas por su sinceridad descomplicada. Según explicó, su deseo no se basaba en estrategias de juego, rivalidades o conflictos personales, sino en algo mucho más práctico: la posibilidad de quedarse con ropa y artículos básicos.