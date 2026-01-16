EPS Famisanar desmintió aumento salarial del 23% para todos sus colaboradores y denunció campaña de desprestigio político

Famisanar desmintió las acusaciones de un aumento salarial del 23% para todos sus empleados - crédito EPS Famisanar

La EPS Famisanar emitió un comunicado en el que desmintió las acusaciones sobre un incremento salarial generalizado del 23% para todos sus empleados, tras las declaraciones realizadas por el congresista Andrés Forero, del Centro Democrático, que señaló que la entidad, en medio de la intervención estatal, habría aplicado este aumento a su plantilla de personal sin distinción salarial.

El debate público surgió luego de la publicación en X del congresista que aspira una curul en el Senado, que aseguró que la entidad promotora de salud aplicó un aumento del 23% a todos sus colaboradores, sin distinción del nivel salarial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El señalamiento se registró tras el decreto presidencial de Gustavo Petro que fijó el salario mínimo, al que el jefe de Estado denominó ‘salario vital’, compuesto por $1.750.905 como base y $249.095 correspondientes al auxilio de transporte; esto es para quienes ganan el mínimo, pero no aplica para alguien que gane más.

El congresista Andrés Forero denunció que Famisanar subió los sueldos de todos sus empleados sin distinción, en plena intervención estatal - crédito @AForeroM/X

En su cuenta de X, el representante Andrés Forero afirmó: “Famisanar. Mientras #MuerenPacientes el interventor y su afortunada gerente de Gestión Humana subieron el salario de todos los colaboradores, no solo los que ganan el mínimo, en 23%. Los 75 amigotes de Gallo están felices: la bachiller pasó de ganar $28 M a 34,4 M al mes (sic)”.

El mensaje llamó la atención por el alcance de la acusación y por el momento institucional que atraviesa la EPS. Además, el congresista acompañó su denuncia con una carta que presentó como una circular interna de la entidad.

En uno de los apartes divulgados se leía: “En coherencia con estos lineamientos y con nuestro compromiso institucional, la EPS Famisanar aplicará el ajuste salarial correspondiente, reafirmando su respeto por la normatividad vigente y los derechos laborales”. Para Forero, este fragmento respaldaba la tesis de un incremento uniforme.

El congresista Andrés Forero acusó a Famisanar de aumentar los sueldos de manera indiscriminada y compartió un comunicado de la entidad - crédito @AForeroM/X

A las críticas se sumó el señalamiento sobre la intervención estatal que enfrenta la EPS desde el 15 de septiembre de 2023. Dicha medida se adoptó por deficiencias financieras, jurídicas y asistenciales, y luego recibió dos prórrogas ante la persistencia de problemas estructurales.

La entidad publicó un comunicado en donde desmiente cualquier versión sobre supuesto aumento salarial indiscriminado

Frente a este escenario, Famisanar publicó un comunicado en sus canales oficiales sin aludir de manera directa a personas o partidos, aunque sí abordó de forma explícita el tema salarial. Desde el inicio, el texto buscó marcar distancia con las versiones difundidas y enfatizó en la naturaleza legal de los ajustes efectuados.

En el documento, la entidad afirmó: “EPS Famisanar se permite informar a la opinión pública, a sus afiliados y a sus colaboradores que es falsa, imprecisa y carente de sustento la afirmación según la cual la entidad habría autorizado o aplicado un incremento salarial general del 23% para todos sus colaboradores, información que ha sido difundida recientemente en redes sociales en el marco de una campaña de desprestigio con motivaciones políticas”.

Más adelante, la EPS aclaró el origen de la confusión y señaló: “De manera categórica, EPS Famisanar no decretó ni ejecutó un aumento salarial uniforme del 23% para la totalidad de su planta de personal. Dicha afirmación obedece a una interpretación errónea, descontextualizada y tendenciosa de la Circular Interna No. 01 del 7 de enero de 2026, cuyo contenido fue utilizado de forma indebida para inducir a conclusiones falsas ante la opinión pública”.

“Rechaza de manera enfática el uso de información privilegiada, incompleta o manipulada para hacer política”, señaló, y añadió que la entidad se reserva acciones legales. Finalmente, invitó a verificar los datos por medio de los canales oficiales y a evitar la difusión de afirmaciones sin respaldo fáctico ni jurídico.