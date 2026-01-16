Colombia

Homicidio de ciudadano Lgbtiq+: sicario le disparó dos veces a quemarropa, en Valledupar

Los equipos de investigación forense y policía llevaron a cabo diligencias tras el fallecimiento de la persona interceptada en vía pública

El homicidio sucedió en el
El homicidio sucedió en el barrio Nevada, en Valledupar - crédito Google Maps y pantallazo X

Alejandro Martínez Leal, un ciudadano venezolano y miembro de la comunidad Lgbtiq+, fue asesinado la tarde del 15 de enero de 2026 en el barrio La Nevada de Valledupar.

Los momentos posteriores al crimen, que constituye el quinto homicidio registrado en la ciudad en lo que va de 2026, fue registrado por personas que se encontraban en el lugar de los hechos.

De acuerdo con información oficial de la Policía Metropolitana de Valledupar, Martínez Leal, de 31 años, fue interceptado en la vía pública alrededor de las 5:15 p. m. del jueves por un sujeto que llegó a bordo de una motocicleta, que le disparó sin pronunciar palabra.

Momentos tras el asesinato de ciudadano transgénero en Valledupar - crédito @El_Pilon/X

El ataque, fue perpetrado frente al negocio Los Paisas. Allí se evidenció un momento de alto grado de conmoción, pues Martínez Leal recibió dos impactos de bala: uno en la espalda y otro en el rostro, lesiones que, según el informe forense citada por el diario valduparense El Pilón, le comprometieron órganos vitales de manera inmediata.

Aunque los testigos intentaron auxiliarlo y fue trasladado de urgencia al Hospital Eduardo Arredondo Daza, la víctima ingresó al centro asistencial sin signos vitales, explicaron los médicos al diario de la capital del Cesar.

Tras el crimen, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) y del modelo de vigilancia por cuadrantes acudieron tanto al hospital como al sitio de los hechos para realizar la inspección técnica del cadáver y recopilar pruebas.

El homicida, de acuerdo con el reporte de las personas presentes huyó con rumbo desconocido, lo que ha motivado a las autoridades locales a intensificar las labores de búsqueda y análisis de testimonios en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

En ese sentido, la Policía Nacional instó a la comunidad a aportar información confidencial que facilite la identificación y captura del responsable.

En menos de 24 horas balearon a otra mujer en el mismo sector

De acuerdo con un reporte detallado que publicó el medio barranquillero El Heraldo, una mujer con el nombre de Fermina Esther Pupo Benavides, de 49 años. fue baleada de la misma exacta manera, aunque el ataque en su contra ocurrió un día antes, en el 14 de enero en el mismo exacto sector.

La mujer de 49 falleció
La mujer de 49 falleció en la Clínica del Cesar - crédito Facebook

Con dos casos de la misma manera, se han generado nuevas líneas de investigación. Pupo Benavides recibió un disparo en la cabeza en la misma calle del barrio La Nevada y, tras ser auxiliada por la comunidad, fue trasladada al Hospital Eduardo Arredondo y remitida a la Clínica Cesar, donde falleció horas después.

La Policía Metropolitana de Valledupar indicó que un hombre que llegó al lugar y le disparó, lo hizo sin mediar palabra antes de huir.

Las autoridades investigan si el asesinato de Pupo Benavides está vinculado con el crimen de alias Samper, hijo de la víctima, que fue ultimado en noviembre de 2025 en el barrio Brisas de la Popa.

Asesinato de una mujer en La Nevada, Valledupar - crédito Facebook

Según información policial, Jean Carlos Castro Pupo, conocido como “Samper”, habría estado relacionado con el tráfico de estupefacientes, lo que apunta a la posibilidad de una retaliación entre estructuras criminales.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana, teniente coronel Ricardo Iván Baquero Beltrán, informó que la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) y el CTI de la Fiscalía avanzan en la recolección de pruebas y revisión de cámaras de seguridad para determinar posibles conexiones entre ambos homicidios.

La comunidad del barrio La Nevada permanece atenta ante la escalada de violencia, mientras las autoridades insisten en no descartar ninguna hipótesis y reiteran el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que conduzca a la identificación de los responsables.

