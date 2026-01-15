Un vehículo terminó en llamas tras violento choque en el norte de Bogotá: hay una persona herida

Un carro colisionó contra un poste dentro de un conjunto residencial en la Calle 163 con Carrera 76 - crédito Captura video

En la noche del miércoles 14 de enero se presentó una emergencia en el norte de Bogotá, en la cual se vio involucrado un carro particular y su incineración.

Los Bomberos de Bogotá informaron que el hecho ocurrió cerca de las 10:00 p. m., cuando el vehículo colisionó contra un poste dentro de un conjunto residencial, ubicado en la localidad de Usaquén.

“Controlamos un incendio vehicular, resultado de la colisión del automóvil contra un poste dentro de un conjunto residencial en la Calle 163 con Carrera 76″, señaló la autoridad socorrista.

De esta manera, los Bomberos confirmaron que hay persona lesionada y fue entregada a la Secretaría Distrital de Salud.