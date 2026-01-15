Colombia

Un vehículo terminó en llamas tras violento choque en el norte de Bogotá: hay una persona herida

El automóvil colisionó contra un poste y generó su incineración dentro de un conjunto residencial, ubicado en la localidad de Usaquén

Guardar
Un carro colisionó contra un
Un carro colisionó contra un poste dentro de un conjunto residencial en la Calle 163 con Carrera 76 - crédito Captura video

En la noche del miércoles 14 de enero se presentó una emergencia en el norte de Bogotá, en la cual se vio involucrado un carro particular y su incineración.

Los Bomberos de Bogotá informaron que el hecho ocurrió cerca de las 10:00 p. m., cuando el vehículo colisionó contra un poste dentro de un conjunto residencial, ubicado en la localidad de Usaquén.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Controlamos un incendio vehicular, resultado de la colisión del automóvil contra un poste dentro de un conjunto residencial en la Calle 163 con Carrera 76″, señaló la autoridad socorrista.

De esta manera, los Bomberos confirmaron que hay persona lesionada y fue entregada a la Secretaría Distrital de Salud.

Temas Relacionados

Choque vehículo BogotáCarro en llamas BogotáPersona heridaBomberos BogotáLocalidad UsaquénBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro afirmó que el decreto de emergencia económica estaría bajando el déficit fiscal

El presidente publicó un mensaje en sus redes sociales, en medio de un pronunciado rechazo a la medida que, incluso, está en revisión de la Corte Constitucional, ante la queja disciplinaria que alega que el decreto es “inconstitucional”

Gustavo Petro afirmó que el

Enrique Gómez arremetió contra Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Medio país está repartido entre las Farc de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’”

El político y abogado aseguró que el control territorial de las organizaciones criminales se ha intensificado bajo políticas de la actual administración

Enrique Gómez arremetió contra Gustavo

Revelan gastos de la consulta del Pacto Histórico: Iván Cepeda y Carolina Corcho reportaron más de $2.300 millones

El senador destinó la mayor parte de sus recursos a publicidad política, con un gasto total de $964.830.000, mientras que la cabeza de lista al Senado concentró $1.428.995.950 principalmente en la organización de actos públicos y actividades administrativas

Revelan gastos de la consulta

Clima en Medellín: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de enero

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima en Medellín: cuál será

Clima en Barranquilla: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Barranquilla cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Barranquilla: conoce el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Diez militares heridos tras ola

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia’ tuvo su primera noche de nominación y juicio: Marcela Reyes volvió a enfrentarse a Valentino

‘Desafío Siglo XXI’: sigue la preocupación por la lesión de Kevyn, mientras Leo confesó su cariño por Zambrano

Último adiós de Luis Alberto Posada a Yeison Jiménez dejó lágrimas, nuevas peleas y reflexiones

Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: familia y amigos le dieron el último adiós

Luis Alfonso propuso acoger con trabajo al equipo de Yeison Jiménez luego de su fallecimiento: “Así lo hubiera querido”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

Precios bajos, lotería inédita y visados bloqueados: el gran desafío para los colombianos rumbo a los Juegos Olímpicos 2028

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los 20 equipos durante el 14 de enero

La carrera contra el despido: estos son los 20 entrenadores que arrancan la Liga BetPlay con trabajo

Cúcuta sorprendió y derrotó 1-0 a San Lorenzo en amistoso internacional