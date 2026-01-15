Gobierno proyecta 7,5 millones de visitantes en 2026 y apuesta por fortalecer el impacto económico del turismo

Con una nueva marca país, Colombia apuesta por una promoción basada en la diversidad cultural y el respeto por los territorios. - crédito Jesús Aviles/Infobae

El Gobierno Nacional presentó oficialmente su nueva estrategia de turismo, con la que busca consolidar a Colombia como uno de los destinos con mayor crecimiento en América Latina y aumentar de manera significativa el impacto económico del sector en los territorios.

Durante el lanzamiento, el Ejecutivo destacó cifras que evidencian un crecimiento sostenido del turismo en los últimos años y trazó metas ambiciosas de cara a 2026, entre ellas alcanzar 7,5 millones de visitantes, tanto nacionales como internacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Crecimiento sostenido del turismo en los últimos años

De acuerdo con la información entregada por el Gobierno, entre 2022 y noviembre de 2025 más de 21 millones de visitantes no residentes llegaron a Colombia, lo que representa un incremento del 138% frente al mismo periodo del gobierno anterior. Estas cifras posicionan al país como uno de los destinos con mayor dinamismo en la región y refuerzan la narrativa oficial de que el turismo se ha convertido en uno de los motores de la economía nacional.

A este balance positivo se suma que, entre enero y septiembre de 2025, el sector turístico registró un crecimiento superior al 56%, desempeño que, según la ministra de Comercio, Industria y Turismo, ubica a Colombia entre los países con mayor expansión turística en Sudamérica y dentro del top 20 a nivel mundial en crecimiento de visitantes no residentes.

El turismo se consolida como una alternativa económica de mayor valor agregado frente a sectores tradicionales. - crédito Colombia Travel

La meta para 2026

Uno de los anuncios centrales del lanzamiento fue la proyección de alcanzar 7,5 millones de visitantes en 2026, una cifra que refleja la apuesta del Gobierno por seguir fortaleciendo el turismo como actividad estratégica.

“Queremos apostarle con esta estrategia a dos cosas: llegar a 7,5 millones de visitantes y mostrar una Colombia distinta, que se cuida, se reconoce desde el territorio y desde su gente”, indicó la ministra Diana Morales durante el evento.

El objetivo, según explicó el Ejecutivo, no se limita únicamente al aumento del número de turistas, sino también a que el crecimiento del sector se traduzca en mayores ingresos, generación de empleo y fortalecimiento de las economías locales, especialmente en regiones que históricamente han estado al margen del turismo tradicional.

Turismo y divisas: un sector que supera al carbón

Uno de los datos más destacados presentados por el Gobierno tiene que ver con el aporte del turismo al ingreso de divisas del país. Según la ministra Morales, las divisas generadas por el turismo ya superan a las del carbón, un hecho que marca un cambio relevante en la estructura económica nacional.

“Hoy las divisas por turismo están doblando a las del carbón. Estamos diciendo con esto que hay una descarbonización de la economía y que le estamos apostando a actividades con valor agregado, con valor humano”, afirmó la funcionaria.

Este comportamiento se presenta en un contexto de variaciones en la tasa de cambio y de ajustes en otros sectores tradicionales, lo que refuerza la idea del turismo como una alternativa sostenible y estratégica para el desarrollo económico del país.

La estrategia busca que la inversión turística llegue a comunidades locales y territorios históricamente rezagados. - crédito Instituto Distrital de Turismo

Estrategia internacional y mercados prioritarios

La nueva estrategia turística también contempla una fuerte proyección internacional. Entre los mercados priorizados se encuentra España, y en ese marco, el Gobierno confirmó que Colombia tendrá presencia institucional en Fitur, una de las ferias de turismo más importantes del mundo.

Según explicó la ministra, estos espacios internacionales permiten posicionar al país como un destino diverso, sostenible y competitivo, además de atraer inversión y fortalecer alianzas con operadores turísticos internacionales.

El turismo como herramienta para el desarrollo territorial

Otro de los ejes centrales de la estrategia es el destino del gasto turístico. El Gobierno señaló que la priorización de recursos busca que el impacto económico del turismo llegue directamente a las comunidades locales, la economía popular y los territorios.

“La inversión se está orientando a que llegue a los territorios y a las comunidades”, afirmó Morales, al referirse a la focalización de proyectos turísticos que promuevan el desarrollo local y la inclusión social.

Aunque ya se han presentado metas generales, el Gobierno reconoció que aspectos como el impacto en el empleo, los territorios priorizados y los resultados económicos concretos se irán conociendo a medida que avance la implementación de la estrategia.

Nueva marca país para la promoción turística

Durante el evento, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo también presentó la nueva marca de promoción del turismo en Colombia, bajo el lema “Descubre la diversidad de Colombia, el país de la belleza”. Esta iniciativa busca fortalecer el sector desde una mirada de respeto por la riqueza cultural, el territorio y la dignidad de las comunidades.

“Hoy abrimos una etapa más coherente y ambiciosa. Estamos invitando a conocer a Colombia con respeto y reconocida desde los territorios”, señaló la ministra durante la presentación.

El país fortalece su presencia en mercados internacionales con acciones de promoción y participación en ferias especializadas. - crédito Instituto Distrital de Turismo

Balance y proyecciones del sector

La ministra Diana Morales resaltó que la estrategia de posicionamiento del país como potencia turística ya muestra resultados concretos. Además de superar al carbón en ingreso de divisas, Colombia se ubica entre los tres primeros países de Sudamérica en crecimiento de visitantes no residentes.

Con este panorama, el Gobierno reafirma su apuesta por el turismo como un pilar clave de la economía, con la promesa de que el crecimiento del sector se traduzca en mayor bienestar para los territorios y las comunidades del país.