Colombia

Chontico Día: resultados del sorteo de hoy jueves 15 de enero de 2026

Conoce los resultados de una las loterías más populares del sur del país

Guardar
Resultados del Chontico Día este
Resultados del Chontico Día este jueves 15 de enero de 2026. (Infobae)

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo celebrado este jueves 15 de enero de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Estos fueron los números ganadores
Estos fueron los números ganadores del 15 de enero de 2026 en el sorteo de Chontico Día Crédito: Jovani Pérez/Infobae
  • Sorteo: 8311
  • Número ganador: 7215
  • Quinta: 5

¿Cómo se juega?

Participar en este juego es muy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.
El origen de la lotería en Colombia. (Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números con más chance de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Lotería Chontico DíaResultados del chanceColombia-noticiasColombia-loteriasLotería Chontico NocheNoticias

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

El torneo de primera división en Colombia iniciará el fin de semana del 16 de enero y contará con varios jugadores de proceso por selecciones sudamericanas y la selección Colombia

EN VIVO - Mercado de

Enrique Peñalosa se une a la Gran Consulta por Colombia tras aval de Oxígeno para competir por la candidatura presidencial

El exalcalde se incorpora al bloque de centroderecha que ahora suma nueve precandidatos, consolidando un esfuerzo por presentar una alternativa unificada de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026

Enrique Peñalosa se une a

EN VIVO - Junior vs. Santa Fe: siga aquí la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

El campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay I-2025 recibe en el estadio Metropolitano de Barranquilla al campeón del primer semestre del campeonato del año pasado, en busca del primer título del 2026

EN VIVO - Junior vs.

Álvaro Uribe denunció que altos impuestos, clientelismo y derroche acaban con el salario mínimo de los colombianos: “El Gobierno lo está matando”

El expresidente advierte que la combinación de gasto excesivo, nombramientos masivos y endeudamiento compromete los ingresos de los trabajadores y limita las oportunidades para los jóvenes

Álvaro Uribe denunció que altos

Gustavo Petro llamó ‘mentiroso’ a Álvaro Uribe y hasta culpó a Iván Duque por endeudamiento de Colombia: “Lo contrario que hizo su amigo”

El presidente insistió que las acciones del Gobierno lograron que el peso colombiano tomara más fuerza en mercados globales, además de generar un alivio para las finanzas de país

Gustavo Petro llamó ‘mentiroso’ a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las preguntas que Lina Garrido

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta habría lanzado dardo

Nicolás Arrieta habría lanzado dardo a Yeferson Cossio en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Lo pongo a caminar normal”

Alexa Torrex rompió en llanto en ‘La casa de los famosos Colombia 3’ tras acusaciones de sus compañeros

El Charrito Negro reconoció a Yeison Jiménez como “el segundo Rey” del despecho, durante el homenaje en Bogotá

Daniela Salazar y Simón Pulgarín vivieron momentos de pánico con accidente doméstico que tuvo su hijo: qué pasó

Karen Sevillano hizo duras críticas a Yina Calderón y provocó pelea tras su participación como jueza en ‘La casa de los famosos’: “Envidiosas”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

EN VIVO - Junior vs. Santa Fe: siga aquí la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

Este será el camino de Camila Osorio y Emiliana Arango en el cuadro principal del Australian Open

Junior invita a sus hinchas a la presentación de Luis Muriel en el Metropolitano: Cristobal Soria será el presentador del evento

Colombia vs. Portugal: el partido más demandado en la última fase de venta de boletas para el Mundial 2026, superando la gran final