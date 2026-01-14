El mensaje de Thaliana Jiménez, hija menor de Yeison Jiménez, que rompió el corazón de los fans: “Agradezcan mucho por sus papás”

Thaliana Jiménez recordó con emotivas palabras a su padre - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

La familia de Yeison Jiménez organizó un homenaje multitudinario el miércoles 14 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá para despedir al cantante, que falleció a los 34 años en un accidente aéreo el 10 de enero, cuando viajaba entre Paipa y Medellín rumbo a un concierto en Marinilla (Antioquia).

Desde primeras horas de la mañana, cientos de seguidores, identificados por sombreros negros y prendas alusivas al artista, formaron filas en las afueras del recinto para dar el último adiós al intérprete, cuya trayectoria musical cosechó numerosos éxitos y un amplio reconocimiento popular.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El evento inició con una misa privada a la que asistieron colegas de Jiménez, entre ellos Jessi Uribe y Jhonny Rivera.

Hacia el mediodía, la hija menor del artista, Thaliana Jiménez, de siete años, recorrió el lugar sobre los hombros de un integrante del equipo, saludando a los asistentes que llenaban los niveles inferiores del estadio acondicionado para la despedida.

Arelys Henao interpretó 'Nadie es eterno' en la despedida de Yeison Jiménez y conmocionó al público - crédito Daniel Ospina/Instagram

En uno de los momentos más conmovedores, Thaliana tomó el micrófono y, entre sollozos, se dirigió al público. “Quiero decirles unas cosas, y aunque sean grandes, chiquitos, agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor”, dijo la menor.

Y agregó: “Y les voy a contar un sueño de mi papá. El sueño de mi papá era vernos crecer, pero no lo pudo hacer, pero sé que lo podrá hacer en el cielito. Y agradezcan mucho por sus padres, se los pido. Ya hablé con mi papá y él lo único que quería es que oraran mucho por él. Y espero que todos los que están acá, que todos oren por él, porque él lo único que quería era que oraran por él. él no quería más. Y hay que saber mucho una cosa, es que un padre que siempre nos habría dado mucho cuidado. El papá no es el que hace nacer; el papá, que es verdadero, es el que cría”, expresó la menor ante el silencio absoluto del auditorio.

El homenaje incluyó también un mensaje de Rafael Muñoz, mánager del cantante, que visiblemente emocionado agradeció a Jiménez por los años compartidos y le dedicó unas palabras de despedida: “Te amo, Yeison, me cumpliste. Fuiste el número uno”.

La jornada estuvo marcada por la música, con presentaciones especiales de artistas del género popular. Ciro Quiñonez, Pipe Bueno, Luis Alfonso y Jessi Uribe interpretaron por primera vez Regalada Sales Cara, una versión preparada especialmente para la ocasión. Además, la voz de Arelys Henao se hizo presente con la interpretación de Nadie es eterno, canción que acompañó el adiós en medio de lágrimas y aplausos.

Esposa de Yeison Jiménez fue captada acompañando el féretro del artista- crédito redes sociales

Mientras continúan las investigaciones sobre el accidente que costó la vida a Jiménez, los seguidores del cantante nacido en Manzanares (Caldas), pudieron despedirlo en el Movistar Arena y acompañar a su familia en este doloroso momento.

Padres habrían dejado esperando a sus hijos a las afueras del Movistar Arena

En medio de las actividades logísticas de ingreso al Movistar Arena para presenciar el homenaje al fallecido artista de música popular, una escena llamó de manera preocupante la atención.

De acuerdo con lo evidenciado por La Kalle, padres inescrupulosos habrían llevado a sus hijos menores de edad, aun cuando en medios de comunicación, e incluso a través del comunicado oficial en la cuenta de Yeison Jiménez, se informó de que solo ingresaban mayores de 16 años.

Sin embargo, lo indignante del caso es que estas personas no habrían tenido ningún reparo en dejar a sus hijos esperando a las afueras del Movistar Arena, mientras despedían al artista.

Padres irresponsables habrían dejado a sus hijos menores de edad esperando a las afueras del Movistar Arena - crédito @UltimaHoraCR/X

“Se ve que quieren bastante a sus hijos” ; “Qué es ese grado de estupidez?????” ; “Insensatez humana. Dios proteja a esos niños y adolescentes abandonados por sus papas” ; “Que peligro pero como van hacer eso..padres irresponsables...les pasa algo y luego quien tiene la culpa el distrito 😡😡😡😡 (sic)“, fueron algunas reacciones al respecto.