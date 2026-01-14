Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 14 de enero de USD a COP

En la última jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 3.677,47 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,08% frente al dato de la jornada anterior, cuando finalizó con 3.674,69 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución 1,01%, de manera que en términos interanuales acumula aún una disminución del 14,14%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas previas, cortó con la racha de cotizaciones de mercado de las últimas seis sesiones. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 5,89%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (9,85%), presentándose como un valor con menos alteraciones de lo que indica la tendencia general en este momento.