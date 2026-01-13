Colombia

Yina Calderón reveló que Valentino y JuanSe Laverde habrían planeado ser “pareja” dentro de ‘La casa de los famosos 3′

La empresaria aseguró que el joven cantante le mostró los chats en los que Valentino le propuso una ser pareja dentro del programa como una estrategia

Yina Calderón aseguró que Valentino
Yina Calderón aseguró que Valentino le propuso a JuanSe ser pareja dentro del programa - crédito @valentinolazaroh @juansehdk/ Instagram

Durante el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, realizado la noche del lunes 12 de enero, comenzaron a evidenciarse las primeras alianzas y acercamientos entre algunos participantes.

A medida que los famosos ingresaban a la casa estudio, el canal RCN presentó una versión renovada de Qué hay pa’ dañar como extensión del reality, enfocada en analizar en profundidad los acontecimientos del programa.

En el debut de este nuevo formato, el espacio contó con la participación de Yina Calderón y Karina García, invitadas y exconcursantes de la edición anterior, quienes compartieron su perspectiva sobre los 24 famosos que integran la actual temporada.

En medio del programa y sus reacciones del primer episodio del reality, Yina Calderón confesó que tenía información sobre Valentino Lázaro y JuanSe Laverde y como uno de ellos había considerado la estrategia de ser pareja dentro del programa, esto pese a que JuanSe ha confesado ser heterosexual.

La empresaria aseguró que Valentino le escribió a JuanSe hace un par de semanas y le planteó ser pareja dentro del programa como una estrategia - crédito @soymillerr/ TikTok

En el programa, Calderón aseguró que la idea llegó por Valentino por medio de chats a JuanSe, mensajes que según Yina le fueron mostrados. “Les tengo un chisme bomba. Imagínense que Valentino le escribió a JuanSe para que se cuadraran dentro de la casa, JuanSe me lo mostró”, dijo la influencer.

El comentario de Calderón desató una ola de reacciones en redes sociales, donde internautas señalaron a Yina de hablar sobre la intimidad de los dos famosos. “Esa yina no sabe callar, si Juanse es o no, eso no es problema de nadie, por qué tiene que andar diciendo y sacando a la gente del clóset”, escribió un usuario en redes sociales.

