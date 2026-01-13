Revelan documentos y videos que evidenciaría la alianza entre el régimen venezolano con el ELN y disidencias de las Farc

Imagen de referencia - Documentos y grabaciones revelan que el régimen de Nicolás Maduro facilita operaciones conjuntas de narcotráfico y tráfico de armas en la frontera colombo-venezolana - crédito Captura de Pantalla redes sociales

El dominio de la frontera entre Colombia y Venezuela por parte de grupos armados ilegales, en colaboración con sectores de las fuerzas militares venezolanas y actores políticos afines al hoy detenido dictador Nicolás Maduro, ha sido documentado por agencias de inteligencia tanto nacionales como internacionales.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc han convertido esta región en un enclave estratégico para el narcotráfico y mantienen una relación de competencia y alianza con actores estatales del lado venezolano, lo que ha derivado en una disputa por el control de las rutas de la droga, de acuerdo con una investigación revelada por Noticias Caracol.

Entre los elementos más reveladores destaca una grabación hecha en 2020, en la que un sujeto identificado con el alias de Julián Chollo, señalado como segundo cabecilla del frente Acacio Medina de las disidencias, expresa en una reunión con campesinos en Elorza, estado Apure (Venezuela), su abierto apoyo al régimen de Maduro.

“Hoy nos encontramos en total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando dirigiendo este barco”, mencionó el líder guerrillero en el filme divulgado por el noticiero nacional.

En la misma grabación, ‘Julián Chollo’ llama a la estructura del Partido Patria Para Todos a consolidarse como “fuerza de poder” y “fuerza de gobierno” en respaldo al dirigente venezolano actualmente detenido en Estados Unidos. Esta declaración expuso ante los organismos de seguridad colombianos una presunta coordinación política entre los grupos armados y sectores del chavismo.

De igual manera, los informes mencionados por Noticias Caracol detallan la detección de al menos 30 pistas clandestinas en estados venezolanos como Zulia y Amazonas, destinadas a garantizar rutas seguras para el tráfico de drogas.

Las investigaciones muestran que el ELN ha conseguido un trato privilegiado bajo el régimen de Nicolás Maduro. Se estima que la organización mantiene a 1.400 hombres armados distribuidos entre Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas, territorios donde permanecen escondidos los líderes del Comando Central.

La lista incluye a alias Gabino, alias Antonio García, alias Pablo Beltrán y alias Pablito. Paralelamente, las disidencias de las Farc controlan aproximadamente 200 combatientes en regiones como Zulia, Táchira y Apure, bajo el mando de alias Iván Mordisco desde Colombia, mientras la Segunda Marquetalia cuenta con 13 de sus principales jefes ocultos en territorio venezolano.