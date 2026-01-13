Colombia

Corte Suprema avaló la extradición de alias Chiquito Malo y alias Max, solicitados por Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos

La Sala de Casación Penal dio concepto favorable a dos solicitudes formuladas por el Gobierno estadounidense y estableció condicionamientos relacionados con garantías judiciales, derechos humanos y límites temporales de juzgamiento

Guardar
En ambos casos, la decisión
En ambos casos, la decisión final sobre la entrega de los extraditables corresponde al Gobierno nacional - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la extradición de dos ciudadanos colombianos requeridos por autoridades judiciales de los Estados Unidos para que comparezcan ante cortes federales por delitos asociados al tráfico internacional de drogas y al concierto para delinquir.

Se trata de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias Chiquito Malo, y de Camilo Esteban Betancourt Rosero, alias Max. En ambos casos, el alto tribunal avaló las solicitudes tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales y fijó condicionamientos que deberán ser observados si el Gobierno nacional concede la entrega.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Extradición de ‘Chiquito Malo’

Alias ‘Chiquito Malo’ deberá comparecer
Alias ‘Chiquito Malo’ deberá comparecer ante una corte federal del Distrito Sur de Florida - crédito X

En el caso de “Chiquito Malo”, la Corte conceptuó de manera favorable frente a la solicitud presentada por el Gobierno de los Estados Unidos para que sea juzgado ante la Corte Distrital de ese país para el Distrito Sur de Florida, por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir, de acuerdo con una acusación formal emitida el 28 de junio de 2022.

De acuerdo con la información judicial conocida dentro del proceso, Ávila Villadiego ha sido señalado por las autoridades como integrante del Clan del Golfo, organización criminal vinculada a la producción y envío de cargamentos de cocaína desde la costa norte de Colombia hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, mediante el uso de lanchas rápidas y contenedores marítimos.

Dentro de los antecedentes reseñados por la Corte, se indica que el Gobierno de los Estados Unidos había solicitado previamente su arresto provisional con fines de extradición en 2015, a través de una nota verbal remitida por su embajada. Posteriormente, en noviembre de 2022, se presentó una nueva solicitud de arresto y detención con fines de extradición, con base en la acusación radicada ante la corte federal de Florida.

El alto tribunal estableció condicionamientos en caso de que el Ejecutivo conceda la extradición. Entre ellos, que se garantice su permanencia en el país requirente yel retorno a Colombia en condiciones de dignidad y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso tras el cumplimiento de una eventual pena. Asimismo, precisó que no podrá ser juzgado por hechos distintos a los que motivaron la solicitud ni sometido a sanciones diferentes, y que no podrá imponérsele la pena de muerte.

Caso de Camilo Esteban Betancourt, alias Max

Alias ‘Max’ es investigado en
Alias ‘Max’ es investigado en Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas, concierto para delinquir y lavado de activos - crédito Corte Suprema de Justicia

En una decisión separada, la Corte Suprema de Justicia también dio luz verde a la extradición de Camilo Esteban Betancourt Rosero, alias Max, solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos para que comparezca ante una corte federal del Distrito Este de Texas. En este caso, el requerimiento se relaciona con delitos de tráfico internacional de drogas, concierto para delinquir y lavado de activos.

De acuerdo con la acusación estadounidense, Betancourt Rosero estaría vinculado presuntamente al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y tendría nexos con el cartel de Sinaloa, así como con estructuras asociadas a la Segunda Marquetalia. Según lo expuesto en el proceso, alias Max habría actuado como blanqueador de capitales de una organización señalada de producir grandes volúmenes de cocaína.

La Corte indicó que el procesado aceptó voluntariamente someterse al trámite de extradición simplificada, mecanismo que permite renunciar al procedimiento ordinario siempre que la decisión sea libre, informada y cuente con el respaldo de la defensa y del Ministerio Público. En este caso, la Procuraduría General de la Nación verificó que no se presentaron vulneraciones a sus garantías fundamentales.

El cartel de Sinaloa es
El cartel de Sinaloa es señalado en la acusación de Estados Unidos como uno de los principales receptores de cocaína producida por organizaciones criminales en Colombia - crédito Jesús Áviles/Infobae

Dentro del expediente, se incorporó como soporte del indictment la declaración jurada del agente especial de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos (DEA) en Galveston, Sammy A. Parks. En ese documento se señala que una organización denominada Bloque Occidental Alfonso Cano produciría entre 15 y 20 toneladas de cocaína mensualmente y que parte de ese estupefaciente sería enviado a los Estados Unidos a través del cartel de Sinaloa.

Al tratarse de un ciudadano colombiano, el alto tribunal fijó condicionamientos similares a los establecidos en otros casos. La Corte precisó que la decisión final sobre la entrega de Betancourt corresponde al presidente de la República, Gustavo Petro, que deberá evaluar el concepto favorable emitido por el alto tribunal, conforme a las competencias constitucionales y legales vigentes.

Temas Relacionados

Corte Suprema de JusticiaExtradiciónChiquito MaloJobanis de Jesús Ávila VilladiegoMaxCamilo Esteban Betancourt RoseroNarcotráficoCartel de SinaloaSegunda MarquetaliaConcierto para delinquirColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Sinuano Día 13 de enero: números ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultados Sinuano Día 13 de

Ministerio de las Culturas anunció la convocatoria ‘Encuentros 2026′ para proyectos audiovisuales

La nueva edición de la iniciativa busca impulsar propuestas de ficción y animación en Colombia y América Latina, ofreciendo actividades de capacitación y oportunidades de vinculación al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias

Ministerio de las Culturas anunció

Resultados Super Astro Sol del sorteo de hoy martes 13 de enero de 2026

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Resultados Super Astro Sol del

Se habría caído el fichaje de Miguel Ángel Borja a Cruz Azul: exfigura de Atlético Nacional sería responsable

El delantero tenía todo listo para firmar contrato con el conjunto mexicano, pero la negociación dio un giro inesperado y quedó a la deriva para la temporada 2026

Se habría caído el fichaje

Mientras el pasaje de TransMilenio aumenta, las puertas “anticolados” siguen sin ser instaladas por el distrito

La cabildante Diana Diago expuso que los elementos de protección debían de haber sido instalados antes del 25 de noviembre de 2025

Mientras el pasaje de TransMilenio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Polémica por supuestas amenazas de

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

Defensoría del Pueblo rechazó masacre en Maicao, La Guajira, que dejó 5 personas asesinadas: exigió dar con los responsables

ENTRETENIMIENTO

Ministerio de las Culturas anunció

Ministerio de las Culturas anunció la convocatoria ‘Encuentros 2026′ para proyectos audiovisuales

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Fans de Jhon Alex Castaño están preocupados por su salud tras la muerte de Yeison Jiménez

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Yina Calderón acusó a Valentino de querer copiar su estilo en ‘La casa de los famosos’: “Hasta los cachos”

Deportes

Se habría caído el fichaje

Se habría caído el fichaje de Miguel Ángel Borja a Cruz Azul: exfigura de Atlético Nacional sería responsable

Santa Fe le “quitó un problema” a Millonarios, contrató a jugador poco querido por la hinchada del Embajador

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

Hora y dónde ver Millonarios vs. Boca Juniors: se juega en La Bombonera la Copa Miguel Ángel Russo