Hermana de Yeison Jiménez pidió prudencia con la información que circula: no hay fecha ni lugar para su homenaje

Hermana del cantante fallecido pidió prudencia con la información - crédito @yeison_jimenez / Instagram

A través de una historia de Instagram, Lina Jiménez, hermana del cantante fallecido Yeison Jiménez, señaló que la información circulada para los homenajes de su familiar no son ciertos, porque deben cumplirse protocolos de Medicina Legal.

“En medio de nuestro dolor queremos llamar a la prudencia y responsabilidad con la información y los comunicados, aún no tenemos fecha, hora y lugar confirmados para los homenajes a Yeison”, expresó Lina Jiménez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre líneas seguidas, la familiar del artista agregó que “algunas personas y entidades han emitido horarios y fecha y nosotros aún no la hemos podido estructurar y tenemos que cumplir protocolos de Medicina Legal y otros más aún no tenemos sus restos mortales” (sic).

Es así que Lina Jiménez aseguró en su red social que “toda información será por los canales oficiales de la organización y de su jefe de prensa. Agradecemos su prudencia y su paciencia”.

Lina Jiménez negó la información circulada en las redes sociales de la hora y lugar de los honores a su hermano Yeison Jiménez - credito linajimenez.g/instagram

Finalmente, la hermana de Yeison Jiménez confirmó que las exequias serán en la ciudad de Bogotá.

¿Qué dijo la organización de Yeison Jiménez?

A través de un comunicado, la organización de Yeison Jiménez informó que “se tiene previsto realizar un homenaje especial en honor a Yeison Jiménez y su equipo como muestra de amor, respeto y agradecimiento por su legado artístico y humano”.

Entre líneas seguidas, el documento señaló que “por el momento, no podemos confirmar una fecha ni un lugar definidos para este acto conmemorativo, ya que es necesario esperar la culminación de los protocolos establecidos por Medicina Legal, los cuales permitirán avanzar de manera responsable en la organización de los homenajes de despedida".

Además, se agregó que “el proceso se está llevando con el mayor respeto, prudencia y acompañamiento institucional, priorizando siempre el bienestar de la familia y el cumplimiento de los procedimientos correspondientes. Una vez se cuenta con información oficial y confirmada, será comunicada oportunamente a los medios de comunicación y al público en general por los canales autorizados".

Organización de Yeison Jiménez no ha confirmado hora ni lugar del acto conmemorativo para despedir al cantante caldense - crédito yeison_jimenez/Instagram

De igual manera, desde la organización se agradeció “profundamente las múltiples muestras de cariño, solidaridad y respeto recibidas en este momento y pedimos comprensión mientras se avanza en cada una de las etapas necesarias”.