“La historia es oscura desde 2018”: Hay advertencias para Colombia con Monómeros y por las que EE. UU. evitaría su adquisición

Colombia empezó a importar gas en 2024, luego de 48 años de autosuficiencia - crédito Enercer S.A.

La captura del dictador Nicolás Maduro en la Operación Resolución Absoluta, ejecutada por Estados Unidos el 3 de enero de 2026, provocó un impacto inmediato en la estabilidad institucional y el panorama energético de Colombia y Venezuela. Uno de los principales focos de interés que surgió como consecuencia de este escenario es el futuro de Monómeros, la empresa petroquímica fundada en 1967 como sociedad binacional colombo-venezolana, con actividad principal en Barranquilla.

Y es que, precisamente, el Gobierno de Gustavo Petro, por medio del Ministerio de Minas y Energía, reafirmó, en 2025, el interés en que la compañía sea colombiana, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que a agosto de ese año, la utilidad bruta se incrementó un 543%.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Ante esto, y con el nuevo escenario político, Infobae Colombia consultó al exministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, expresidente del Instituto de Fomento Industrial (IFI), entidad que en su momento fue accionista mayoritario de Monómeros. El experto compartió su visión sobre la empresa, los acuerdos energéticos y las alternativas comerciales que se abren ante esta nueva coyuntura.

Rodrigo Villamizar, exministro de Minas y Energía y presidente de Electra CDP, dice que urge reformar el sistema eléctrico colombiano - crédito Electra CDP

“Absolutamente. La oportunidad de la apertura de Venezuela al mundo, de la mano de EE. UU., es una oportunidad que Colombia no debería desapreciar”, afirmó al iniciar su análisis sobre el futuro de la empresa y la relación bilateral. De igual forma, profundizó en el trasfondo político y económico ante la intervención estadounidense y la detención de Maduro y Cilia Flores.

La joya de la corona

“Monómeros fue una de las dos joyas de la corona del IFI (con Cerromatoso) cuando fui presidente de esa entidad. Junto con Ecopetrol era un referente internacional y la clave de la producción de fertilizantes para Colombia, siendo la segunda empresa agroindustrial con el 40 % del mercado nacional”, explicó el exfuncionario.

Con relación a la estructura accionaria y los movimientos recientes, puntualizó que “incluso, con la compra de Pequiven de las acciones (2006) de IFI y Ecopetrol, y la empresa neerlandesa Koninklijke, pasó a ser la empresa matriz con el 100 % de las acciones”.

Función estratégica de Monómeros

Asimismo, resaltó la función estratégica de Monómeros para la estabilidad agrícola de Colombia y alentó a no dejar de lado la oportunidad surgida con la nueva apertura regional.

Edwin Palma, ministro de Minas, dijo que Monómeros es una empresa importante para la soberanía y seguridad alimentaria - crédito Ministerio de Minas y Energía

No evitó referirse a los antecedentes conflictivos de la empresa y repasó algunos de los episodios más polémicos relacionados con su gobernanza y los protagonistas ligados al poder en Caracas. “La historia de Monómeros es oscura desde 2018, cuando Alex Saab fue nombrado presidente de la Junta Directiva, según documento oficial firmado por Delcy Rodríguez. En 2019, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, nombra una nueva Junta Directiva. Y la empresa fue sancionada por el Gobierno de EE. UU. por pagos indebidos a Pdvsa y por usar la empresa como ‘caja menor’ del presidente Maduro”, relató Villamizar.

Al analizar la aparición de nuevos actores, añadió que la entrada del grupo Nitron y IPCL (Hong Kong) enfrenta a presidente Petro y Maduro, y que la entrada de Alex Saab y de Nicolás Petro dificultó —octubre de 2024— la complicada situación.

En cuanto al dilema central de la compañía, apuntó que Monómeros “padece del pecado original causado por los participantes venezolanos que saquearon sus arcas y se les acusa de tener participación de mafias de ambos países. Difícil que el actual gobierno de EE. UU. le dé la vía libre para revirginizar la empresa”.

Importación de gas venezolano

Sobre la posible importación de gas venezolano hacia Colombia tras el cambio de régimen en Caracas, Villamizar expresó confianza en el potencial técnico y comercial. “Sí creo. La fuente de gas de Venezuela es muy superior a la de Colombia y la rehabilitación, con ayuda americana, permitirá revivir el proceso de importación hacia Colombia vía gasoducto”, afirmó.

El Gobierno Petro ha informado en varias ocasiones que buscará importar gas desde Venezuela - crédito Europa Press

No obstante, advirtió sobre los plazos y desafíos de infraestructura para el sector. según él, ambas empresas, sin embargo, podrían tomar de tres a cinco años que, circunstancialmente, serán los años más difíciles para Colombia mientras se desarrollan los campos mar afuera y se construye una segunda regasificadora en el Atlántico.

Seguridad y transición energética

Al referirse a la seguridad energética y la transición en el sector petrolero colombiano, el exministro expresó una crítica a las limitaciones internas y las decisiones actuales. “La transición energética actual de Colombia está en todas partes menos en la geografía nacional. Además, sin nueva exploración de petróleo y gas y sin la opción de fracking, el país va por la vía de la importación de recursos que posee bajo el subsuelo”, comentó.

Sentenció que “de nuevo, Colombia se queda sin el caldo y sin gallina; teniendo ambos frente a sus narices”.

La posibilidad de una alianza entre Ecopetrol y Pdvsa fue también tema tocado por Rodrigo Villamizar. Expuso las condiciones para que tal unión resulte eficaz- “A Pvsa le harán cirugía mayor a corazón abierto y eso tardará. Pero la alianza entre Ecopetrol y Pdvsa es de las alianzas más productivas que se pueden realizar: Venezuela tiene el producto y Colombia la ingeniería y la habilidad comercial”.

El exministro recordó intentos previos por consolidar ese acuerdo estratégico: “Ojalá se dé lo que yo como ministro y Luis Yusti como presidente de Pdvsa tratamos de hacer para bien de los dos países”.

Pdvsa es la empresa estatal venezolana encargada de la industria de hidrocarburos del país - crédito Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Nuevo entorno de precios

A la hora de analizar la influencia internacional en el sector de hidrocarburos y los cambios operativos, describió el nuevo entorno de precios y la repercusión para Colombia. “El mundo está inundado de petróleo y gas (es lo que se le llama un glut). Los precios de todas las commodities (materias primas) son siempre deflacionarios. Eso lo muestran los datos de 40 años de historia. Y los reyes de los commodities son los hidrocarburos (petróleo, gas y carbón)”.

También situó el desplazamiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) frente a otros bloques continentales. “Ya el cartel de la Opep no tiene el control. El control lo tendrá el continente americano si se integran en un solo bloque”, apuntó.

Al plantear la conveniencia de fortalecer el comercio exterior con Venezuela en este nuevo ambiente político, el exministro Rodrigo Villamizar llamó a una actitud paciente: “No hay que tener prudencia, solo paciencia”, insistió.