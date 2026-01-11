En video: entre una casa y un poste de la luz, así quedó un vehículo tras accidente de tránsito en Ibagué

Un video capta el momento en que una grúa se prepara para rescatar un vehículo que, tras una aparente mala maniobra, terminó en una posición increíblemente difícil de sacar - crédito @YaCelacanto / X

La tranquilidad de los residentes de La Gogó, en el municipio de Ibagué, se vio alterada cuando un estruendo estremeció la cuesta que conecta los barrios La Pola y Libertador.

El incidente, ocurrido el 8 de enero, dejó a la comunidad en vilo tras observar cómo una camioneta terminó empotrada en la fachada de una vivienda.

El accidente ocurrió mientras el vehículo descendía por uno de los corredores viales más empinados de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control en plena bajada, lo que provocó que la camioneta se saliera de la calzada y chocara bruscamente contra el andén.

El impacto fue tal que el vehículo quedó atrapado entre un poste y la estructura de la casa, generando escenas de alarma entre quienes se encontraban en las cercanías.

El accidente no dejo heridos pese a la particular escena - crédito Facebook

A pesar de lo aparatoso del siniestro, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Los habitantes y transeúntes de la zona, sorprendidos por el incidente, se apresuraron a alertar a los organismos de emergencia y a los agentes de tránsito municipal, quienes llegaron rápidamente para atender la situación y restablecer el orden.

La intervención de los agentes permitió regular la movilidad en medio del caos que generó el accidente. Se inició de inmediato el procedimiento para esclarecer las causas, sin descartar hipótesis como el exceso de velocidad, una posible falla mecánica o las condiciones propias de la vía, que es conocida por su pronunciada pendiente y por ser escenario frecuente de incidentes similares.

El vehículo fue retirado mediante el uso de una grúa, mientras los técnicos evaluaban los daños materiales tanto en el automóvil como en la vivienda afectada. La pronta atención de la emergencia ayudó a evitar congestiones mayores en la zona, donde el tráfico suele intensificarse en horas pico o bajo condiciones climáticas adversas.

Vecinos del sector relataron que el estruendo del choque los tomó por sorpresa y que, por unos instantes, temieron que las consecuencias pudieran haber sido más graves.

El vehículo fue retirado en la mañana por agentes de tránsito - crédito Facebook

La fachada de la casa impactada sufrió notables daños, aunque la integridad de sus ocupantes no se vio comprometida. Según los testigos, el conductor no logró maniobrar a tiempo para evitar el impacto, quedando el vehículo prácticamente incrustado en la estructura.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a los conductores para extremar precauciones al transitar por la cuesta de La Gogó y por otras vías de características similares en Ibagué.

Las pendientes pronunciadas, sumadas a la posibilidad de fallas técnicas o la imprudencia al volante, pueden derivar en incidentes que, aunque en esta ocasión no cobraron víctimas, representan un riesgo permanente para la seguridad vial.

La reiteración de estos incidentes ha llevado a los organismos de tránsito a reforzar las campañas de prevención y a considerar la implementación de medidas adicionales para reducir los riesgos en corredores viales críticos.

Las autoridades reportaron un aumento en los accidentes de tránsito durante el 2025 - crédito Secretaría de Movilidad de Ibagué / Facebook

El caso de la cuesta La Gogó pone nuevamente en la agenda local la necesidad de una revisión constante del estado de las vías y de la conducta de los conductores, para garantizar la protección de quienes viven o circulan por estos sectores de Ibagué.

La tendencia de accidentalidad vial en Ibagué mostró un salto preocupante en 2025, con 75 personas fallecidas en siniestros de tránsito, cifra que superó el registro total de 2024. Esta situación generó alarma entre las autoridades locales, que identificaron el reciente aumento como un foco urgente de atención.

Durante este año, el conteo de víctimas mortales en accidentes de tránsito en Ibagué ya se ubicó por encima de las 69 contabilizadas a lo largo de 2024. El mes de diciembre marcó el pico del incremento, según los reportes oficiales, ya que, solo el día 25 de ese mes,3 personas murieron en diferentes siniestros viales.

Las cifras señalaron el impacto inmediato de la crisis y sugirieron la necesidad de nuevas acciones para frenar la racha de fatalidades.