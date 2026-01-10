Colombia

Pareja de esposos fue capturada tras robo a casinos, en Bosa

La sospechosa siempre ingresaba primero a los bares para vigilar el establecimiento. Luego, llamaba a su pareja, y le daba un arma para efectuar los hurtos

Las autoridades capturaron a la mujer, cuyo alias es la "Nani" - crédito redes sociales y Secretaría de Seguridad Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a alias Nani, una mujer de 25 años señalada de integrar una estructura dedicada a la comisión de robos en casinos de la localidad de Bosa.

Según informó la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la detenida actuaba en complicidad con su pareja sentimental, cumpliendo un rol de vigilancia previa en los establecimientos antes de que se ejecutaran los asaltos.

De acuerdo con la versión oficial recogida por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, alias Nani ingresaba primero a los casinos para observar los movimientos del personal y definir posibles rutas de escape.

Tras verificar que el lugar reunía las condiciones necesarias, entregaba un arma de fuego a su cómplice, que ejecutaba el robo. Las autoridades vinculan a la pareja con al menos cinco hurtos bajo este mismo patrón delictivo en el suroccidente de la capital.

Alias Nani fue capturada y su revolver fue dejado en manos de las autoridades - crédito Policía

La aprehensión de “Nani” se realizó en el barrio Santa Fe, tras una alerta generada por la activación de la alarma de un casino. Al llegar al lugar, los uniformados recibieron información de la administradora sobre un intento de hurto protagonizado por una mujer y un hombre.

Durante el procedimiento, los agentes hallaron en poder de la sospechosa un revólver calibre 38, lo que motivó su captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

El reporte de la Secretaría de Seguridad de Bogotá señala que, tras la detención, las autoridades establecieron la presunta participación de la capturada en los hurtos registrados en la zona y su papel como vigilante dentro de la estructura criminal. Tanto la mujer como el arma incautada fueron puestas a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

El balance de la Secretaría de Seguridad indicó que durante 2025, en Bosa, la policía ha capturado a 1.550 personas por diferentes delitos y ha incautado 89 armas de fuego.

Según la misma fuente, las acciones operativas y preventivas han permitido una reducción del 43% en los hurtos a comercio en la localidad.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá reiteró su llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123.

Casinos en Bosa, atacados por bandas de ladrones: así fue el operativo más impactante del 2025

El operativo policial ocurrido el 23 de mayo de 2025 en un casino de la localidad de Bosa, en Bogotá, culminó con la captura de dos delincuentes, la incautación de un arma de fuego y tres celulares, y la recuperación de $12 millones robados —todo esto sin que se realizara un solo disparo—.

El caso, ocurrido tras una llamada a la línea de emergencias 123, destacó por el riesgo extremo asumido por los miembros de la fuerza pública, especialmente por un patrullero que intervino directamente para rescatar a una mujer utilizada como escudo humano.

Se conoce el testimonio de un policía que frustro un hurto a un establecimiento juegos de azar en la localidad de Bosa el pasado mes de mayo - crédito Policía Metropolitana Bogotá

Los detenidos, que ya tenían antecedentes por hurto, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, bajo cargos por porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado, con posibles condenas de entre seis y 14 años de prisión.

En su relato a través de un video difundido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el uniformado describió la tensión vivida durante los minutos claves del operativo.

Hay policías que nunca viven este tipo de situación, pero cuando nos toca hacerle, lo hacemos. Es más la vocación policial, es más la vocación por la seguridad de nuestros ciudadanos”, expresó el patrullero, subrayando la responsabilidad que implica servir a la comunidad.

Los delincuentes ingresaron armados a un casino en Bosa, intimidaron a empleados y clientes - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El testimonio del policía, recuperado en los registros del caso, revela que los agentes dialogaron durante al menos diez minutos con uno de los ladrones, quien mantenía retenida a la administradora del establecimiento para evitar ser reducido.

La situación llegó a un punto crítico cuando el asaltante realizó una llamada telefónica que lo distrajo momentáneamente. El agente recordó:

“Cuando él toma ese celular, inmediatamente tomé la determinación de abalanzarme hacia él, sin pensarlo dos veces. Esa fue la oportunidad.” Ese preciso instante permitió al uniformado liberar a la víctima y asegurar la protección de los clientes presentes.

