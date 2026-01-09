Colombia

My Chemical Romance aplazó su visita a Colombia: conozca la nueva fecha y el proceso para solicitar el reembolso de su boleta

La agrupación norteamericana daría inicio a su ‘Long Live The Black Parade Tour’ en Bogotá, pero anunció la reprogramación de la fecha a través de sus redes sociales

My Chemical Romance anunció reprogramación
My Chemical Romance anunció reprogramación de su concierto en Bogotá para febrero - crédito @mychemicalromance/Instagram

El arranque de 2026 prometía ser uno de los más notables para el calendario de conciertos en Colombia. Uno de los motivos más destacados es la primera visita al país de My Chemical Romance, grupo fundamental en el rock de los 2000 y responsable de impulsar la corriente del emo a su pico de popularidad con sus cuatro álbumes de estudio.

Tras anunciar su separación en 2013 para priorizar proyectos individuales, la banda liderada por Gerard Way se reformó en 2019 y viene tocando de forma esporádica desde entonces. En 2025 se embarcó en la gira Long Live The Black Parade Tour, con la que anunció su regreso a Latinoamérica, región en la que no se presentaba desde 2008 y que por primera vez incluiría a Colombia.

Justamente en Bogotá daría inicio la manga latinoamericana de la gira, el 22 de enero. Sin embargo, el viernes 9 de enero, a dos de semanas de reanudar su actividad en vivo, la banda anunció la reprogramación de dicha fecha a través de sus redes sociales.

El concierto fue reprogramado para
El concierto fue reprogramado para el 10 de febrero de 2026, y se mantendrá la presencia de The Hives como teloneros - crédito @mychemicalromance/Instagram

“Por razones ajenas a nosotros, la promotora o el recinto, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestro concierto en Bogotá, Colombia”, se lee en la publicación difundida en todas sus cuentas oficiales. Además, anunciaron que el concierto tendría lugar el martes 10 de febrero de 2026, con lo que buscaron darle tranquilidad a los espectadores que adquirieron su entrada.

“Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar a nuestros fans y esperamos verlos en unas semanas”. El comunicado enfatiza que el grupo telonero, The Hives, mantiene su participación para la fecha reprogramada, mientras que el resto de paradas de la gira latinoamericana se mantienen según lo estipulado previamente.

La noticia afecta tanto a quienes residen en Bogotá como a fanáticos que tenían previsto viajar desde otras ciudades e incluso desde el extranjero; muchos de ellos deberán tramitar cambios o reembolsos con aerolíneas y hoteles en caso de no poder modificar sus pasajes o reservas.

En cuanto a los que mantienen firme su intención de ver a My Chemical Romance en vivo, la tiquetera Ticketmaster señaló que las entradas previamente adquiridas mantienen su validez para la nueva fecha.

En Long Live The Black Parade Tour, My Chemical Romance viene interpretando en su totalidad el que es considerado como su álbum más logrado: The Black Parade, del que se desprenden clásicos de la banda como Teenagers, Famous Last Words, o Welcome to the Black Parade.

'Long Live The Black Parade
'Long Live The Black Parade Tour' será el primer paso de My Chemical Romance por Latinoamérica desde 2008, y contará con The Hives como teloneros - crédito @mychemicalromance/Instagram

Así puede realizar el proceso para solicitar el reembolso de las entradas

Horas después de conocerse el aplazamiento del concierto, Ticketmaster informó que quienes no puedan asistir a la nueva fecha podrán solicitar el reembolso de sus entradas a partir de la fecha y hasta el 14 de enero de 2026, recibiendo el valor total pagado, aunque sin el cargo por servicio.

Ticketmaster precisó a los compradores mediante correo electrónico los detalles logísticos que acompañan el cambio. Para quienes deseen reclamar por la imposibilidad de asistir, la empresa habilitó la opción de devolución.

Las personas afectadas por la reprogramación tendrán que diligenciar un formulario adjunto como enlace al correo, colocando en el asunto ‘DEVOLUCIÓN MY CHEMICAL ROMANCE’” para que Ticketmaster identifique los casos de devolución.

Inicialmente se conoció por los correos electrónicos difundidos que el monto devuelto por la tiquetera se limita al valor de las boletas. Es decir, no se hace la devolución del cargo por servicio. Sin embargo, horas después la tiquetera aclaró en un comunicado que esto se trató de un error y que la devolución del dinero será total, incluyendo los costos de servicio.

También se hará efectivo conforme al método original de compra, por lo que quienes hicieron el pago electrónico recibirán el reembolso a través del medio utilizado, mientras que quienes optaron por pago en efectivo deberán aportar datos adicionales en su trámite.

