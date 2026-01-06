Colombia

Suben los precios de licencias de conducción y trámites de tránsito en 2026 en Bogotá: consulte las nuevas tarifas

Conductores de motos y carros deben prepararse para asumir aumentos en expedición de licencias, matrículas, grúas y patios tras el ajuste del salario mínimo

Desde el 1 de enero
Desde el 1 de enero de 2026, los precios de licencias de conducción en Bogotá subieron por ajuste al salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional - crédito Johan Largo/Infobae

Desde el 1 de enero de 2026, los precios de las licencias de conducción para motos y carros aumentaron en Bogotá, luego del ajuste del 23% decretado por el Gobierno nacional al salario mínimo.

La medida, informada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá y publicada por la Ventanilla Única de Servicios (VUS), impacta el valor de la expedición y renovación de licencias, así como el costo de matrículas, cambios de placas y servicios asociados como grúas y patios.

El incremento afecta tanto a quienes tramitan por primera vez estos documentos como a quienes deben renovarlos o duplicarlos.

Nuevos precios para licencias de conducción en 2026

Según la Secretaría de Movilidad, la expedición de la licencia de conducción para automóvil quedó en $329.800, mientras que para motocicleta el valor es de $272.700. Estos montos incluyen el aporte distrital, la tasa del Ministerio de Transporte y la sobretasa del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

La expedición de licencia de
La expedición de licencia de conducción para automóvil cuesta $329.800 y para moto $272.700, sumando tasas y aportes obligatorios - crédito Johan Largo
  • Automóvil (expedición): $329.800
  • Motocicleta (expedición): $272.700
  • Renovación de licencia para carro: $151.500
  • Renovación de licencia para moto: $266.400

La VUS detalló que el costo para cambio de licencia por mayoría de edad es de $272.700 para carro y $215.600 para moto. Los duplicados cuestan $266.400 para carro y $209.300 para moto.

El precio final de la licencia puede aumentar, ya que a estas cifras se suman los gastos de exámenes médicos, cursos en Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) y reconocimientos en Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), trámites que pueden alcanzar el millón de pesos.

Matrículas, cambio de placas y otros trámites que subieron en Bogotá

La matrícula vehicular también registró incrementos relevantes. Matricular un automóvil cuesta $708.200, mientras que para motocicleta el valor es de $420.700. El cambio de placas, necesario en casos de pérdida o deterioro, se fijó en $407.400 para carros y $292.500 para motos.

Otros trámites frecuentes y sus valores actualizados:

  • Traspaso de propiedad de moto: $145.400 más 1% de retefuente sobre el avalúo comercial
  • Traspaso de carro: $260.300 más 1% de retefuente
  • Duplicado de placas (carro): $429.100 (dos placas)
  • Duplicado de placas (moto): $161.300 (una placa)
  • Inscripción en el Runt: $22.100

La Secretaría de Movilidad recordó que estos valores rigen únicamente para Bogotá, aunque suelen servir de referencia para otros municipios colombianos.

El precio de matrícula, cambio
El precio de matrícula, cambio de placas y trámites asociados como duplicados y traspaso de propiedad también registró incrementos en Bogotá en 2026 - crédito Secretaría de Movilidad de Medellín

Tarifas para patios y grúas en 2026

El aumento en los costos no se limita a trámites administrativos. Los servicios de grúa y patios también subieron desde el inicio de 2026. Si un vehículo es inmovilizado por infringir el Código Nacional de Tránsito, el propietario deberá pagar la multa correspondiente y cubrir el valor del traslado en grúa y el almacenamiento en patios.

Tarifas de grúa:

  • Patinetas con o sin motor: $70.100
  • Motos y similares: $245.200
  • Vehículos livianos: $268.500
  • Vehículos medianos: $408.600
  • Vehículos pesados: $601.200

Tarifas de patios por día (primeros tres días):

  • Vehículos pesados: $465.200, $486.800, $558.000
  • Vehículos livianos y medianos: $167.600, $175.100, $200.800
  • Motocicletas: $54.300, $75.300, $118.500
  • Carretillas: $18.700, $19.300, $22.200
  • Bicicletas: $8.800, $9.400, $10.600
  • Patinetas: $7.600, $10.600, $16.400

A partir del cuarto día y hasta el día 30, los valores bajan y se liquidan por día adicional. Del día 31 en adelante, la tarifa disminuye considerablemente.

Servicios de grúas y patios
Servicios de grúas y patios para vehículos inmovilizados presentaron alzas; los valores varían según el tipo de vehículo y los días de almacenamiento- crédito Colprensa

Requisitos y pasos para obtener la licencia de conducción

Para solicitar la licencia de conducción, los interesados deben cumplir ciertos requisitos obligatorios:

  • Estar inscrito en el Runt
  • No tener multas pendientes
  • Presentar y aprobar exámenes médicos y de aptitud física, mental y de coordinación motriz en un CRC autorizado
  • Realizar el curso teórico y práctico en un CEA habilitado
  • Agendar cita con la VUS y presentar la documentación original

Condiciones básicas:

  • Edad mínima: 16 años para licencias particulares
  • Saber leer y escribir
  • Presentar identificación válida
  • Cancelar los derechos del trámite y la tarifa Runt

La Ventanilla Única de Servicios recomienda revisar la vigencia de la licencia y programar la renovación a tiempo para evitar sanciones. Los trámites pueden realizarse de manera presencial o virtual, según disponibilidad.

Consejos útiles para 2026 y escenarios de sanción

Para obtener la licencia de
Para obtener la licencia de conducción en Bogotá, el solicitante debe estar inscrito en Runt, no tener multas, aprobar exámenes médicos y presentar documentación válida - crédito Ministerio de Transporte

La Secretaría de Movilidad sugiere confirmar que los centros de reconocimiento y enseñanza estén debidamente autorizados, verificar que la información se encuentre actualizada en el Runt y tener claridad sobre los costos vigentes antes de iniciar cualquier trámite.

En el caso de infracciones que impliquen la inmovilización del vehículo, los valores de patios y grúa pueden generar sobrecostos significativos, especialmente si la gestión se demora.

Para trámites como cambio de color, motor o carrocería, existen costos adicionales definidos por la Secretaría. El pago de comparendos, por ejemplo, también subió: la infracción por estacionar en zonas prohibidas, exceder el límite de velocidad o circular con revisión tecnomecánica vencida se fijó en $633.232 para 2026.

El valor se mantiene para quienes tengan procesos pendientes de años anteriores.

Ventanilla Única de Servicios: información y opciones de trámite

Toda la información sobre tarifas y procedimientos se encuentra disponible en la página oficial de la Ventanilla Única de Servicios (www.ventanillamovilidad.com.co).

El trámite de matrícula puede adelantarse por medio del concesionario o directamente en la VUS, asistiendo sin cita previa y presentando los documentos requeridos, como factura electrónica, manifiesto del vehículo, pago de Soat y paz y salvo de multas.

