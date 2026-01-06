Suben los precios de licencias de conducción y trámites de tránsito en 2026 en Bogotá: consulte las nuevas tarifas

Desde el 1 de enero de 2026, los precios de licencias de conducción en Bogotá subieron por ajuste al salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional - crédito Johan Largo/Infobae

Desde el 1 de enero de 2026, los precios de las licencias de conducción para motos y carros aumentaron en Bogotá, luego del ajuste del 23% decretado por el Gobierno nacional al salario mínimo.

La medida, informada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá y publicada por la Ventanilla Única de Servicios (VUS), impacta el valor de la expedición y renovación de licencias, así como el costo de matrículas, cambios de placas y servicios asociados como grúas y patios.

El incremento afecta tanto a quienes tramitan por primera vez estos documentos como a quienes deben renovarlos o duplicarlos.

Nuevos precios para licencias de conducción en 2026

Según la Secretaría de Movilidad, la expedición de la licencia de conducción para automóvil quedó en $329.800, mientras que para motocicleta el valor es de $272.700. Estos montos incluyen el aporte distrital, la tasa del Ministerio de Transporte y la sobretasa del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

Automóvil (expedición): $329.800

Motocicleta (expedición): $272.700

Renovación de licencia para carro: $151.500

Renovación de licencia para moto: $266.400

La VUS detalló que el costo para cambio de licencia por mayoría de edad es de $272.700 para carro y $215.600 para moto. Los duplicados cuestan $266.400 para carro y $209.300 para moto.

El precio final de la licencia puede aumentar, ya que a estas cifras se suman los gastos de exámenes médicos, cursos en Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) y reconocimientos en Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), trámites que pueden alcanzar el millón de pesos.

Matrículas, cambio de placas y otros trámites que subieron en Bogotá

La matrícula vehicular también registró incrementos relevantes. Matricular un automóvil cuesta $708.200, mientras que para motocicleta el valor es de $420.700. El cambio de placas, necesario en casos de pérdida o deterioro, se fijó en $407.400 para carros y $292.500 para motos.

Otros trámites frecuentes y sus valores actualizados:

Traspaso de propiedad de moto: $145.400 más 1% de retefuente sobre el avalúo comercial

Traspaso de carro: $260.300 más 1% de retefuente

Duplicado de placas (carro): $429.100 (dos placas)

Duplicado de placas (moto): $161.300 (una placa)

Inscripción en el Runt: $22.100

La Secretaría de Movilidad recordó que estos valores rigen únicamente para Bogotá, aunque suelen servir de referencia para otros municipios colombianos.

Tarifas para patios y grúas en 2026

El aumento en los costos no se limita a trámites administrativos. Los servicios de grúa y patios también subieron desde el inicio de 2026. Si un vehículo es inmovilizado por infringir el Código Nacional de Tránsito, el propietario deberá pagar la multa correspondiente y cubrir el valor del traslado en grúa y el almacenamiento en patios.

Tarifas de grúa:

Patinetas con o sin motor: $70.100

Motos y similares: $245.200

Vehículos livianos: $268.500

Vehículos medianos: $408.600

Vehículos pesados: $601.200

Tarifas de patios por día (primeros tres días):

Vehículos pesados: $465.200, $486.800, $558.000

Vehículos livianos y medianos: $167.600, $175.100, $200.800

Motocicletas: $54.300, $75.300, $118.500

Carretillas: $18.700, $19.300, $22.200

Bicicletas: $8.800, $9.400, $10.600

Patinetas: $7.600, $10.600, $16.400

A partir del cuarto día y hasta el día 30, los valores bajan y se liquidan por día adicional. Del día 31 en adelante, la tarifa disminuye considerablemente.

Requisitos y pasos para obtener la licencia de conducción

Para solicitar la licencia de conducción, los interesados deben cumplir ciertos requisitos obligatorios:

Estar inscrito en el Runt

No tener multas pendientes

Presentar y aprobar exámenes médicos y de aptitud física, mental y de coordinación motriz en un CRC autorizado

Realizar el curso teórico y práctico en un CEA habilitado

Agendar cita con la VUS y presentar la documentación original

Condiciones básicas:

Edad mínima: 16 años para licencias particulares

Saber leer y escribir

Presentar identificación válida

Cancelar los derechos del trámite y la tarifa Runt

La Ventanilla Única de Servicios recomienda revisar la vigencia de la licencia y programar la renovación a tiempo para evitar sanciones. Los trámites pueden realizarse de manera presencial o virtual, según disponibilidad.

Consejos útiles para 2026 y escenarios de sanción

La Secretaría de Movilidad sugiere confirmar que los centros de reconocimiento y enseñanza estén debidamente autorizados, verificar que la información se encuentre actualizada en el Runt y tener claridad sobre los costos vigentes antes de iniciar cualquier trámite.

En el caso de infracciones que impliquen la inmovilización del vehículo, los valores de patios y grúa pueden generar sobrecostos significativos, especialmente si la gestión se demora.

Para trámites como cambio de color, motor o carrocería, existen costos adicionales definidos por la Secretaría. El pago de comparendos, por ejemplo, también subió: la infracción por estacionar en zonas prohibidas, exceder el límite de velocidad o circular con revisión tecnomecánica vencida se fijó en $633.232 para 2026.

El valor se mantiene para quienes tengan procesos pendientes de años anteriores.

Ventanilla Única de Servicios: información y opciones de trámite

Toda la información sobre tarifas y procedimientos se encuentra disponible en la página oficial de la Ventanilla Única de Servicios (www.ventanillamovilidad.com.co).

El trámite de matrícula puede adelantarse por medio del concesionario o directamente en la VUS, asistiendo sin cita previa y presentando los documentos requeridos, como factura electrónica, manifiesto del vehículo, pago de Soat y paz y salvo de multas.