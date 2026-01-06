Petro respondió a Paloma Valencia por decir que EE. UU. no “bombardeó” una capital sudamericana: “Es traición a la Patria”

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático; Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Paloma Valencia/Facebook/Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro y la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, intercambiaron una serie de publicaciones en la red social X en relación con los operativos militares que Estados Unidos realizó en Venezuela el sábado 3 de enero de 2026, que terminaron con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En su respuesta más reciente, el jefe de Estado afirmó que la candidata presidencial podría incurrir en traición a la patria por su posición frente a los operativos militares de Estados Unidos en territorio venezolano.

“Si usted cree que una colombiana inocente y ancianas venezolanas y soldados jóvenes que cumplían con su deber debían morir, entonces pensará lo mismo sobre el pueblo colombiano si la amenaza de Trump se vuelva realidad. Eso simplemente es traición a la Patria (sic)”, afirmó el mandatario colombiano.

El mandatario colombiano le pidió a Paloma Valencia leer los primero párrafos “de la doctrina de la política de la seguridad”.

Según el presidente Gustavo Petro, la doctrina Monroe busca convertir en colonias a las naciones de Latinoamérica y, según él, es la misma doctrina que utilizó Hitler y que provocó las dos guerras mundiales.

“Entienda que la doctrina Monroe quiere volver colonias las repúblicas latinoamericanas soberanas. Eso rompe todo el orden del derecho internacional. Es la misma doctrina del espacio vital que usó Hitler, y desencadenó las dos guerras mundiales delp (sic)”, aseveró Gustavo Petro.

Detalles de lo ocurrido

El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo a las acciones militares ejecutadas por Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero de 2026.

El mandatario destacó la gravedad de que una potencia norteamericana haya atacado una ciudad sudamericana. “EEUU es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler ni Franco ni Salazar (sic)”, afirmó Petro.

Petro advirtió que este episodio dejará huellas en la memoria de la región. “Que terrible medalla esa porque por generaciones no olvidarán los suramericanos”, sostuvo, aludiendo a las consecuencias que podría tener para la identidad colectiva de América Latina.

El presidente colombiano remarcó la profundidad de la herida causada en las relaciones hemisféricas y llamó a evitar respuestas violentas.

El jefe de Estado reflexionó sobre el riesgo de que sentimientos de revancha se instalen en la sociedad, especialmente entre los jóvenes más vulnerables. Según escribió Petro, “los jóvenes hombres de los barrios populares se dejan dominar de esos sentimiento y terminan matándose entre ellos por una mujer o por tonterías, con la Vendetta no se hacen revoluciones... la venganza mata el corazón, los bandidos se matan entre sí por vendettas”.

El presidente propuso una revisión de los lazos comerciales y una mayor unidad latinoamericana.

Petro también puso en entredicho la utilidad de la Celac, criticando su regla de consenso total. “La Celac hoy no nos sirve por su norma de consenso absoluto, no falta el o la presidente que prefiera seguir de esclavo de gobiernos extranjeros, añoran arrodillarse ante el rey”, opinó, llamando a una nueva integración regional.

En su cierre, el mandatario comparó el ataque a Caracas con el bombardeo de Guernica. “Pero la primera capital suramericana bombardeada, como fue el bombardeo hitleriano sobre Gūernika, no se puede olvidar. Los amigos no bombardean (sic)”.

Al respecto, la senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, rechazó los señalamientos de Petro.

Valencia argumentó que la intervención estadounidense no consistió en un ataque a una ciudad, sino en acciones puntuales sobre bases militares y activos estratégicos en Venezuela.

“EEUU no bombardeó una capital suramericana; bombardeó las bases militares y los activos estratégicos que un tirano usaba para tener a Venezuela secuestrada. Y así abrió una oportunidad para una Venezuela libre (sic)”, dijo.

La senadora también cuestionó la política de seguridad del presidente colombiano, criticando su manejo frente a los grupos armados y las negociaciones que ha impulsado. “Es tal vez esta misma lógica perversa de Gustavo Petro la que le impide hacer uso eficaz de la fuerza del estado para liberar a las poblaciones colombianas atacadas y bombardeadas por los grupos armados con los que solo negocia (sic)”, expresó Valencia.