Colombia

Petro envió duro mensaje a la Embajada de Estados Unidos en medio de tensiones entre ambos países: “Los tiempos cambiaron, se llenaron de codicia”

El mandatario colombiano sostuvo que los actuales líderes del país norteamericano se alejaron de los ideales de George Washington

Petro envió duro mensaje a la embajada de Estados Unidos en medio de tensiones entre ambos países - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Pexels

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Colombia, la Embajada de Estados Unidos en Colombia hizo una publicación para dar la bienvenida a Choong Geon Lee, el nuevo encargado de la representación de Corea en el país.

“Le damos la más cálida bienvenida al nuevo Encargado de Negocios de la Embajada de la República de Corea en Colombia, Choong Geon Lee”, según la publicación.

Embajada de Estados Unidos en Colombia celebró la llegada de Choong Geon Lee el nuevo encargado de la embajada de Corea en el país.- crédito @USEmbassyBogota/X

En paralelo, la representación diplomática aprovechó para conmemorar la guerra de Corea y recordar la participación de soldados colombianos en el conflicto en tierras asiáticas que finalizó en 1953.

“Al contemplar estas fotos históricas de la Guerra de Corea, recordamos con orgullo cómo los soldados de 🇨🇴 y 🇺🇸 lucharon heroicamente, hombro a hombro con los fuerzas de la República de Corea, para defender la libertad y la democracia.”.

Y agregó: “Hoy, honramos ese legado fortaleciendo nuestros lazos con nuestros aliados, socios comerciales y amigos cercanos de la @EmbaCoreaCol”.

El mandatario colombiano sostuvo que los actuales líderes del país norteamericano se alejaron de los ideales de George Washington - crédito @petrogustavo/X

En reacción, el presidente de la República, Gustavo Petro, criticó el mensaje de la embajada estadounidense, argumentando que los altos mandos de Estados Unidos cambiaron, por lo que pasaron de defender la democracia a ser codiciosos.

Según su análisis, las políticas consumistas y extractivistas del país norteamericano tendrían una incidencia directa en los casos de muerte de jóvenes por consumo de fentanilo.

“Unimos esfuerzos por un futuro más próspero y seguro para nuestros dos países y Colombia Eran épocas pasadas de gloria para los jóvenes soldados, que con los soviéticos, derrotaron a Hitler y con los chinos comunistas, derrotaron el imperio japonés aliado de Hitler. Pero los tiempos cambiaron y se llenaron de codicia y por eso los muchachos y muchachas, de ahora, se suicidan consumiendo fentanilo en EEUU (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X

Incluso, señaló que los actuales líderes de Estados Unidos se alejaron de los ideales de George Washington y otros próceres de la patria norteamericanos por sus ansias de obtener mayores recursos y beneficios.

Petro sostuvo que Estados Unidos se convirtió en un país esclavista - crédito @petrogustavo/X

“(...) y ya no ven perspectivas, ni heroísmo, que ven en las películas, y confunden el esclavista, o el asesino de indígenas ancestrales de América, que también consumen fentanilo, porque quedaron con poca tierra para ellos y se las cambiaron por algunos dólares y casinos. Ya no son aquellas épocas, murió su espíritu y fue reemplazado por otros sueños de codicia sobre los pueblos y ahora, no son libertadores, son invasores no invitados, no crean libertad sino esclavitud, de la libertad y la democracia pasaron a ser esclavistas como en el siglo XVI, y XVII cuando existían los reyes absolutos, contra quien luchó Washington y Bolívar, dos hombres libertarios y contradictorios, como enseña la filosofía dialéctica, porque la historia es un fluir que se basa en el principio de contradicción”, expuso el mandatario.

Petro tildó de “senil” a Donald Trump

Petro tildó de “senil” a Donald Trump - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

El jefe de Estado colombiano utilizó sus redes sociales para tildar a Trump de “senil” por señalarlo de colaborar con narcotraficantes.

“El título que me asigna Trump como forajido del narcotráfico es un reflejo de su cerebro senil. Ve a los libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo (sic)”, escribió Gustavo Petro en su cuenta de X.

A la par, sostuvo que la población estadounidense tiene que aceptar su responsabilidad por vulnerar el derecho internacional y promover actos bélicos afectando los derechos humanos. Incluso, señaló que el país norteamericano está perdiendo una oportunidad de mantener su posición de gran aliado de Latinoamérica.

“El pueblo de los EEUU es el que se debe responsabilizar ante el mundo y la humanidad por su voto que genera la extinción humana, incluido el pueblo de los EEUU, que pierde la oportunidad de aliarse con Améeica Latina para descarbonizar el mundo, el mejor negocio de todos, porque salva la vida del planeta (sic)”, expuso el mandatario.

