Colombia

Mujer denuncia ataque con correa por parte de su vecino en el norte de Bogotá: “Un poquito más y me golpea directamente en el ojo”

La agresión ocurrió mientras la afectada compartía en un parque con su mascota


La agresión ocurrió mientras la afectada compartía en un parque con su mascota, situación que le ocasionó heridas y la llevó a solicitar a las autoridades que se tomen medidas contra el responsable - crédito Captura de video

El violento episodio registrado en el barrio Barrancas, en el norte de Bogotá, dejó a una joven con marcas físicas y temor de volver a salir con su mascota.

El ataque ocurrió en la mañana del sábado 3 de enero a las 7:57 a. m., fue captado por cámaras de seguridad y ha generado inquietud entre los vecinos de la localidad de Usaquén.

Las imágenes muestran cómo un hombre, presuntamente vecino de la víctima, golpeó a un perro con una correa después de que este intentara jugar con su mascota.

La dueña del animal intervenido contó al medio regional City TV que todo comenzó cuando su perra se aproximó al otro perro “sin siquiera tocarla, él la golpeó”.


El incidente se desencadenó cuando el perro blanco de la joven intentó jugar con el perro negro del presunto agresor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La agresión no terminó ahí. Al acercarse para reclamar la acción, la mujer fue atacada de inmediato por el sujeto, que utilizó la misma correa para agredirla físicamente. “Me golpeó tres veces con la correa de la perra e incluso, en uno de ellos, me pegó con la hebilla”, detalló la joven al medio mencionado.

Luego del ataque, la víctima manifestó haber sufrido dolor de cabeza, mareos y golpes en la nariz y la frente. “Un poquito más y me golpea directamente en el ojo; menos mal no pasó, pero pudo haber sido muchísimo peor”, agregó, evidenciando la magnitud del riesgo que enfrentó.

El miedo se ha instalado en la rutina de la mujer, quien confesó su temor de volver a salir al parque por miedo a encontrarse nuevamente con el agresor. “El tema de volver al parque sí me genera mucho miedo, incluso verlo, porque siempre fue agresivo”, expresó a CityTv.

Finalmente, la joven pidió a las autoridades que el hombre responda tanto por la agresión a su mascota como por los daños físicos y psicológicos que le ha causado. Insistió en la importancia de que se tomen medidas, pues las secuelas del ataque afectan su vida diaria y su tranquilidad.


Cámaras de seguridad registraron cuando el hombre golpeó a la joven con una correa y la hebilla, impactando su rostro y frente - crédito Captura video

Hombre ahorcó a su perro por evitar riña con otra mascota en Manizales; su padre no soportó la noticia y también murió

La mañana del martes 16 de diciembre, una pelea entre dos perros en el barrio San Cayetano de Manizales terminó con la muerte de ambos animales y el fallecimiento de un hombre.

La cadena de hechos estremeció a los residentes de la zona, que presenciaron la tragedia y sus consecuencias inmediatas.

Según las autoridades, el dueño de uno de los perros intentó frenar la violencia entre las mascotas. En ese esfuerzo, “el chico dueño del perro agresor quiso detener la pelea sofocando a su propio perro, para que soltara al nuestro”, relató Maribel Largo en declaraciones para el medio regional La Patria.

La acción, sin embargo, resultó fatal: el animal murió ahorcado y el otro, producto de las heridas.


El dueño de un perro criollo ahorcó a su mascota para evitar que matara a otro canino durante el hecho en Manizales - crédito Chinchiná Noticias/Facebook

El desenlace afectó gravemente al entorno familiar del responsable del perro. Las fuentes policiales confirmaron que el padre del hombre sufrió un infarto al enterarse de la muerte del animal y de la detención de su hijo. El hombre “murió de manera inmediata dentro de su domicilio”, según el parte oficial.

La reacción de la comunidad fue instantánea. Gran parte de la indignación surgió cuando los vecinos vieron al propietario arrastrando el cuerpo del animal sin vida por la vía pública. Ante esta escena, varios testigos alertaron a la Policía, que acudió a la intersección de la carrera 14 con calle 47K y procedió a la detención del hombre de 43 años.

Las fuerzas de seguridad informaron que el implicado deberá responder por el delito de maltrato animal. “Debe responder por el delito de maltrato animal, tras haber causado la muerte de la mascota”, indicaron los agentes a medios locales.

En redes sociales, Maribel Largo matizó la actitud del detenido: “No es un chico malo con los perros, no actuó con rabia ni en venganza, solo quería ayudarnos”. Según su testimonio, la intención fue proteger a su propio animal y evitar un daño mayor, aunque la intervención terminó en tragedia para ambas familias y la comunidad.

