Colombia

Las millonarias recompensas por los líderes del ELN y las disidencias de las FARC que estarían refugiados en Venezuela

Tras la detención de Nicolás Maduro, se ha vuelto a hablar de la importancia de la frontera con Colombia para los grupos armados

Guardar
Estos son los cabecillas de
Estos son los cabecillas de la Segunda Marquetalia, el ELN y el Estado Mayor Central - crédito EFE

La captura del dictador Nicolás Maduro, que es acusado de facilitar el envío de cocaína a grupos armados y estructuras criminales en territorio venezolano, ha hecho que se vuelva a hablar de la importancia que tiene la frontera con Colombia para las rutas del narcotráfico.

Al respecto, un informe oficial, al que tuvo acceso Infobae Colombia, menciona que el cambio de administración en Venezuela, sumado a la presencia que podría tener Estados Unidos en ese país, haría que los frentes de varios grupos armados en dicho país, tomaran la decisión de retornar a territorio cafetero.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cabe recordar que se tiene claridad de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc tendrían amplios grupos de hombres armados en Venezuela.

De hecho, se estima que algunos de los máximos cabecillas de los grupos armados mencionados podrían estar refugiados en esa nación en medio de la arremetida que han llevado a cabo las Fuerzas Militares en Colombia.

Fuerzas Militares colombianas han reforzado
Fuerzas Militares colombianas han reforzado la frontera tras la captura de Nicolás Maduro - crédito Reuters

La estructura criminal más mencionada en los informes es el ELN, que en Venezuela podría tener a varios cabecillas del frente de guerra nororiental, como lo son: alias Silvana Guerrero, alias Ricardo, alias Parmenio, alias Caballo de Guerra y los máximos cabecillas del grupo armado, alias Pablito y alias Antonio García.

Respecto a la Segunda Marquetalia, el objetivo principal de las Fuerzas Militares es alias Iván Márquez, que se presume estaría escondido en territorio venezolano. Situación similar se tiene con alias Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central.

Las recompensas que ofrece Colombia para capturar a estos criminales

Las autoridades ofrecen hasta 5.000
Las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por el comandante del Estado Mayor Central - crédito Ministerio de Defensa

En estos momentos, en Colombia el criminal más buscado es Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como “Iván Mordisco”, por el que las autoridades ofrecen hasta 5.000 millones de pesos por información que permita su captura.

Ingresó a la guerrilla en los años noventa y se consolidó como jefe del llamado frente uno. Tras rechazar el acuerdo de paz de 2016, se ha destacado por coordinar actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión y control territorial, manteniendo influencia en el sur de Colombia.

A pesar de que se sigue presentado como comandante de la guerrilla del Estado Mayor Central, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha declarado que a este criminal se le considera un narcoterrorista, no el líder de un grupo armado.

En segundo lugar, se ubica Luciano Marín Arango, “Iván Márquez”, desertor del proceso de paz y cabecilla de las disidencias de la Segunda Marquetalia. Fue una figura clave durante los diálogos de paz con el gobierno colombiano, pero tras la firma abandonó el proceso.

Desde entonces, “Iván Márquez” ha sido portavoz y estratega político, vinculado a operaciones de narcotráfico y alianzas con otros grupos ilegales. Actualmente, las autoridades ofrecen 4.378 millones de pesos por información relevante sobre su ubicación.

Autoridades creen que 'Iván Márquez'
Autoridades creen que 'Iván Márquez' está refugiado en Venezuela - crédito Europa Press

En tercer lugar está Eliécer Erlinto Chamorro Acosta, más conocido por el alias de Antonio García, que es el máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua activa en Colombia.

Nacido en 1956, García ascendió en la estructura del ELN por su capacidad militar y política. Ha participado en negociaciones de paz y diálogos exploratorios con diferentes gobiernos, aunque mantiene una postura de confrontación armada y control territorial.

Bajo su mando, el ELN ha expandido su presencia en zonas rurales y fronterizas, vinculándose a economías ilegales. Su liderazgo representa un obstáculo clave para alcanzar acuerdos de paz duraderos en Colombia.

Debido a que en los últimos meses el grupo armado se alejó por completo de las intenciones de paz que tiene el Gobierno nacional, las autoridades ofrecen hasta 4.378 millones de pesos como recompensa para quien entregue la ubicación de “Antonio García”.

Temas Relacionados

RecompensaGrupos armadosELNDisidenciasIván MordiscoIván MárquezAntonio GarcíaVenezuelaFronteraColombia-Noticias

Más Noticias

Luis Javier Suárez se quedó afuera de la Copa de la Liga: Sporting perdió ante Vitoria Guimaraes por 2-1

Aunque el delantero colombiano abrió el marcador, el equipo de la capital de Portugal perdió en semifinales con dos anotaciones en el tiempo de reposición

Luis Javier Suárez se quedó

Petro envió duro mensaje a la Embajada de Estados Unidos en medio de tensiones entre ambos países: “Los tiempos cambiaron, se llenaron de codicia”

El mandatario colombiano sostuvo que los actuales líderes del país norteamericano se alejaron de los ideales de George Washington

Petro envió duro mensaje a

En medio de la tensión con EE. UU., Petro defendió la postura su canciller sobre una ofensiva militar: “Seguro que las consultas no sirven”

El presidente respondió a las críticas de la senadora María Fernanda Cabal, que señaló el papel de la ministra Villavicencio tras sus declaraciones sobre la defensa de la soberanía de Colombia

En medio de la tensión

Ernesto Macías arremetió contra Gustavo Petro y lo comparó con Nicolás Maduro: “Está muy cerca de gritar: ‘venga por mí, cobarde’”

El expresidente del Congreso, que pese a su salida del órgano legislativo no ha cesado en su labor de oposición al actual Gobierno, hizo un paralelo entre el accionar del jefe de Estado con el exdictador venezolano, capturado por tropas de los Estados Unidos en Caracas

Ernesto Macías arremetió contra Gustavo

WestCol reaccionó a la posibilidad de intervención militar de EE. UU. en Colombia: “Él cree que Petro está solo”

El creador de contenido y streamer antioqueño aprovechó su plataforma para rechazar, entre risas, una posible intervención estadounidense en el país que lo vio nacer

WestCol reaccionó a la posibilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

WestCol reaccionó a la posibilidad

WestCol reaccionó a la posibilidad de intervención militar de EE. UU. en Colombia: “Él cree que Petro está solo”

BTS encabeza el top 10 de los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Blessd reveló detalles de su pelea con Feid en la final de la Copa América 2024: “Dos hombres dándose puños”

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Valentina Taguado se quedó sin programa digital y Violeta Bergonzi hizo provocadora publicación en respuesta: “Lo que sube como palma...”

Deportes

EN VIVO Sporting de Lisboa

EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Vitoria Guimaraes, semifinal Copa de la Liga de Portugal: Luis Suárez abrió el marcador

Club colombiano denunciará a sus hinchas por amenazas contra sus dirigentes: esto es lo que se sabe

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Jhon Jáder Durán volvió a ser figura con el Fenerbahce: así fue el gol para clasificar a la final de la Supercopa de Turquía

Millonarios presenta problemas para cerrar sus fichajes de 2026: todo por culpa de la Dimayor