Expertos prevén lo que pasará con los grupos armados en la frontera colombo-venezolana: “Van a tener tiempo”

Expertos analizan los escenarios posibles que podrán registrarse en la frontera colombo-venezolana tras la captura de Nicolás Maduro - crédito EFE/Reuters

Después de que se registró la captura de Nicolás Maduro, un informe de inteligencia dejó en evidencia la alerta que se generó al interior del Ministerio de Defensa sobre el posible regreso de grupos armados colombianos que han tenido una presencia constante en territorio venezolano.

Teniendo en cuenta que el ELN, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central se disputan las rutas del narcotráfico en la frontera, se ha especulado con un regreso de cabecillas como “Iván Mordisco”, “Iván Márquez” y “Antonio García”, ya que la presencia de Estados Unidos en el vecino país terminaría con la “protección” que tenían en esa nación.

Debido a esta situación, Infobae Colombia contactó a dos expertos en el tema, que se encargaron de analizar las posibles acciones de los grupos armados durante el cambio de administración que se prevé, pasará en Venezuela.

El panorama a corto plazo en la frontera

Expertos afirman que lo más probable es que los grupos armados se reorganicen sin salir de las zonas fronterizas - crédito Reuters

En primer lugar, el analista político Jaime Andrés Wilches indicó que se debe hablar principalmente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), puesto que es la estructura armada que tiene mayor margen de poder territorial en la frontera.

“Hay que entender tres claves históricas, que el ELN es una guerrilla continental, que su táctica siempre ha estado en zonas fronterizas; que sus objetivos han sido en ataques a empresas petroleras y la última, que es una guerrilla de repliegues, que ante coyunturas sabe muy bien esconderse”, explicó Wilches.

Entendiendo que el ELN no va a cambiar sus estrategias, el experto indicó que pronostica que habrá cambios de posición, aunque descartó que exista un riesgo de que Estados Unidos ataque esos sectores.

“En efecto, el ELN va a hacer tránsitos y movilizaciones en zonas fronterizas. No va a suceder nada extraño ni van a cambiar las situaciones, si fuera así, Estados Unidos desde hace tiempo hubiera ordenado bombardeos”.

El ELN tiene presencia en varias zonas de la frontera entre Colombia y Venezuela - crédito AFP

Por último, Jaime Andrés Wilches mencionó que, debido a que la transición en Venezuela no será rápida, esto supone que los grupos armados tendrán tiempo para planificar cuáles serán sus siguientes movimientos.

“Al final, la conclusión es que va a haber espacio de repliegue, pero nada diferente, entendiendo que se viene un cambio fuerte en Venezuela, que no será de la noche a la mañana, es decir, van a tener tiempo”.

En ese sentido, el experto en geopolítica Juan Camilo Ubaque también analizó la situación y mencionó que, en su percepción, los grupos armados cambiaran sus ubicaciones ante el riesgo de ser atacados.

“Se prevé un desplazamiento masivo de estructuras armadas: tres frentes de guerra del ELN y dos frentes de la Segunda Marquetalia de las Farc desde los corredores tradicionales de los Andes y el Catatumbo hacia la Cuenca del Orinoco y el Arco Amazónico. Este movimiento responde a la vulnerabilidad de sus bases actuales frente a un posible cambio de régimen en Venezuela y la amenaza de bombardeos tácticos por parte de Estados Unidos”.

Para el experto, los grupos armados buscarán enfocarse en la minería ilegal - crédito @PedroSanchezCol/X

Sobre las economías ilícitas que manejan, indicó que esto hará que se avance más rápido en la transición de la explotación mineral ilegal.

“El modelo económico basado en el narcotráfico y el uso de pistas clandestinas en la frontera colombo venezolana está agotado debido al monitoreo satelital y la presión estadounidense. Por ello, las estructuras están migrando hacia la explotación ilícita de yacimientos mineros. Esta transición es estratégica: el oro es menos detectable en escenarios selváticos que los cultivos de coca, es más resistente a las operaciones de interdicción tradicionales y facilita un lavado de activos más fluido en los mercados internacionales, asegurando la sostenibilidad financiera de los grupos en su nueva ubicación”.

Por último, anticipó que aún existen riesgos de confrontaciones por el poder territorial de la frontera, que con presencia o no de la dictadura, sigue siendo una zona vital para los grupos armados.

“Este desplazamiento convierte a la región amazónica entre Colombia y Venezuela en un epicentro de guerra híbrida. Las estructuras armadas como las FARC y el ELN actuará, estas organizaciones representan una debilidad crítica en la seguridad regional, ya que su capacidad de mimetizarse en zonas de difícil acceso les permite mantener focos de terrorismo y resistencia de largo plazo”.