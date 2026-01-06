Colombia intervino en la sesión extraordinaria de la OEA y pidió intervenir ante advertencias de Trump a Gustavo Petro

El Gobierno colombiano advierte sobre el riesgo de desplazamiento masivo hacia Colombia ante el agravamiento de la crisis en Venezuela - crédito X

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) vivió una de sus sesiones más tensas tras la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

De hecho, el acto internacional, que fue solicitado precisamente por el presidente Gustavo Petro, contó con la intervención del viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, que dejó clara la postura del Gobierno nacional.

El representante colombiano advirtió que la región afronta un escenario de riesgo inédito. Según Jaramillo, la acción unilateral de Estados Unidos “viola el derecho internacional”, al transgredir los principios de no intervención y prohibición del uso de la fuerza, establecidos tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la de la OEA.

Durante la sesión, presidida por el embajador colombiano Luis Ernesto Vargas, Jaramillo insistió en que cualquier intento de imponer la democracia desde el exterior resulta contrario a los valores que han guiado históricamente a América Latina y el Caribe. Explicó que la democracia solo puede consolidarse mediante procesos políticos pacíficos, inclusivos y respetuosos de la voluntad popular.

“Frente a la gravedad de los hechos, expresamos nuestro categórico rechazo a cualquier acción que atente contra la soberanía, la integridad territorial y la autonomía política de Venezuela, y hacemos un llamado a la unidad y a la solidaridad de América Latina y el Caribe frente a cualquier forma de injerencia externa”, señaló.

En su discurso, el funcionario colombiano puso énfasis en la necesidad de proteger a la población civil venezolana y garantizar que la infraestructura esencial no sea blanco de operaciones militares.

Incluso, Jaramillo alertó sobre la posibilidad de un desplazamiento masivo hacia territorio colombiano, lo que supondría una carga adicional para los recursos y capacidades del Estado.

Colombia reafirmó su disposición a acoger a quienes lleguen desde Venezuela por la crisis, aunque advirtió que un agravamiento de la situación podría desbordar la capacidad de respuesta. “La protección de los civiles debe ser una prioridad absoluta”, destacó Jaramillo en su intervención.

El debate en la OEA reflejó la división continental: algunos países respaldaron la acción estadounidense, mientras otros, encabezados por Colombia, la rechazaron de forma categórica. El viceministro destacó que la región debe mantenerse como “zona de paz” y reiteró la importancia de evitar acciones que escalen el conflicto.

Otro punto álgido fue la reacción ante declaraciones recientes del presidente estadounidense Donald Trump, que sugirió que Colombia y el presidente Gustavo Petro podrían ser futuros blancos de operaciones similares.

Jaramillo calificó estas amenazas como “inadmisibles” y exigió respeto para la soberanía nacional. “Colombia rechaza de manera categórica, firme e inequívoca cualquier amenaza de uso de la fuerza o acto de agresión contra su territorio”, afirmó el viceministro.

El Gobierno colombiano, en palabras de Jaramillo, ofreció sus buenos oficios diplomáticos para contribuir a una salida negociada a la crisis venezolana. A la vez, insistió en que el papel de la OEA debe centrarse en la prevención de conflictos y la promoción de soluciones pacíficas, no en el escalamiento de las tensiones.

La sesión extraordinaria, convocada por Colombia junto a Brasil, Chile, Guatemala, México y Uruguay, evidenció la preocupación regional por el presunto precedente que sienta la intervención militar en Venezuela. Jaramillo advirtió que la “normalización” de estas excepciones amenaza con erosionar el sistema internacional basado en normas y abrir la puerta a un orden regido por la imposición.

En la recta final de su intervención, el viceministro reiteró la postura colombiana: “Exigimos respeto ante las estigmatizaciones y discursos irrespetuosos contra nuestro jefe de Estado, legítimamente elegido por la voluntad soberana del pueblo colombiano”, concluyó.