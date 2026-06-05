Enfrentamientos frente a la sede de Abelardo de la Espriella en Bogotá y un hombre armado: esto es lo que se sabe

El ataque que denuncian desde la campaña de Abelardo de la Espriella por parte de seguidores de Iván Cepeda se produjo la noche del jueves 4 de junio de 2026 en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá - crédito @mafecarrascalr/IG

Una movilización en apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda en Bogotá generó un intenso debate que se extendió desde la noche del jueves 4 de junio hasta la mañana del viernes 5 de junio de 2026.

La polémica surgió cuando un grupo de jóvenes que respalda al Pacto Histórico llegó hasta la sede de campaña de su contendor, Abelardo de la Espriella (Salvación Nacional) en el reconocido sector del Park Way en Teusaquillo, en el centro de Bogotá.

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El punto de mayor tensión se produjo cuando uno de los integrantes del esquema de seguridad del equipo de campaña del “Tigre” desenfundó su arma de dotación para, presuntamente, repeler un ataque contra la sede.

Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y gerente de regiones de la campaña presidencial de De la Espriella, publicó la noche del jueves un video en Instagram en el que relató lo ocurrido, después de los señalamientos de integrantes del Pacto Histórico que criticaron el accionar del escolta.

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Declaraciones de Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y gerente de regiones de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @soyjaimeandres/IG

“Señores, estamos en la ciudad de Bogotá. Son las ocho de la noche y la seguridad nos ha sacado de la sede porque han llegado los simpatizantes de Petro, de la primera línea, a intentar dañar, amedrentar y con violencia agredir a los que estábamos adentro”, afirmó Beltrán, conocido como ‘el Bukele colombiano’.

“Esto no lo podemos permitir. Si ellos quieren llegar con violencia en medio de la oscuridad intentando hacer daño, nosotros con luz, con color y con vida vamos a transformar”, continúa la narración por parte del exalcalde de Bucaramanga.

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Al final, el líder religioso y uno de los hombres más cercanos a De la Espriella agregó sobre quienes, según él, llegaron a violentar la sede: “Mientras ellos salen a agredir, nosotros salimos a restaurar; mientras ellos salen a dañar, nosotros a construir. No nos podemos dejar amedrentar. Seguimos firmes por la patria”, concluyó.

Jaime Andrés Beltrán contó que se vivieron momentos de tensión y miedo por cuenta de lo ocurrido en frente a la sede de campaña de Abelardo de la Espriella en Bogotá - crédito @soyjaimenadres/IG

Adicional a lo anterior, y en declaraciones a La FM, un testigo de los hechos explicó que todo habría sido producto de un supuesto ataque de simpatizantes de Cepeda en contra de un grupo de jóvenes que también se congregó para exaltar su apoyo al “Tigre”.

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“Estos muchachos que respaldan a Abelardo de la Espriella estaban tranquilos realizando un acto cultural cuando fueron atacados por seguidores del Pacto Histórico. En medio de esos hechos, a un joven lo golpearon y le lanzaron un polvo blanco que lo dejó inconsciente, razón por la que tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial”, comentó el transeúnte.

La versión que se conoció de una de las asistentes al evento en apoyo a Abelardo de la Espriella

Sumado a lo que reveló la emisora, a través de X se conoció una publicación en la que una docente universitaria compartió los detalles que le contó una de sus alumnas, y que asistió al evento de apoyo al candidato que alcanzó el mayor número de votos en la primera vuelta del domingo 31 de mayo de 2026 con el 43,74% (10.361.499 de votos).

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“Profeee yo estuve ahí jajaja, fue re denso, los gestores de paz del gobierno vinieron a amenazar y provocar a los pelados que salieron al parkway no más a prender unas bengalas”, inicia el relato de la joven a su maestra.

Una docente universitaria compartió el relato de una de sus alumnas, y que afirmó haber estado en el evento de jóvenes en apoyo a Abelardo de la Espriella - crédito @paboneada/X

La estudiante explicó “se había organizado un evento de juventudes del movimiento de Defensores (por la Patria). En este evento participo José Manuel Restrepo quien estuvo como tipo a las 6 de la tarde en la sede, después de que él termino su intervención algunos de los 600 jóvenes que se encontraban en la sede decidieron salir al Park Way a manifestarse, prendiendo unas bengalas todo de manera pacífica sin hacerle daño a nadie y sin paralizar el tráfico”.

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Todo se habría salido de control por personas ajenas a este grupo, de acuerdo con lo que sigue en la narración de la joven a su profesora.

“Ante esto (el acto de bengalas) unos individuos en bicicleta con pancartas y demás de (Iván) Cepeda se aproximaron donde estaban los jóvenes y los insultaron, provocaron y a su vez pues mencionaban ‘Cepeda Presidente’ y bueno. Obviamente ante las provocaciones los chicos solo respondieron con el ‘Firme por la patria’”, relató la ciudadana que participó del evento.

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De acuerdo con el relato de la estudiante universitaria en el acto de campaña en la sede de Abelardo de la Espriella estuvo su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo - crédito @paboneada/X

Todo se habría comenzado a empeorar: “Después de ello, en 5 o 10 minutos llegaron cerca de 25 a 30 personas simpatizantes a Cepeda y comenzaron a insultar y provocar a los chicos que se encontraban en el Park Way, a su vez los amenazaban incitándolos a ir directamente a la agresión física”, puntualizó la joven en su narración.

Pero dichas provocaciones no habrían surtido efecto gracias a que “coordinadores de la campaña como el sargento Fonseca salieron a decirle a los jóvenes que se entraran a la sede para evitar cualquier conflicto directo con estos manifestantes del Pacto”, aclara la ciudadana.

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Por lo anterior, la asistente al evento de apoyo a Abelardo de la Espriella afirmó que “las 30 personas que habían de Cepeda quisieron venirse encima para ingresar a la sede una vez todos los jóvenes entraron. Y aquí llegamos a la parte con la que están desinformando sobre el escolta del Sargento Fonseca”.

La joven precisó en su versión que los escoltas harían parte del equipo de seguridad de un sargento que hace parte de la campaña - crédito @paboneada/X

Sobre el video que circula en redes sociales con el hombre guardando su arma, la ciudadana detalló en su mensajes que “personas de la campaña (del ”Tigre“) se quedaron afuera para apaciguar las cosas y decirles a esta gente del Pacto (Histórico) que se fueran y ya todo bien. Pero ellos empezaron a amenazar, ser agresivos”.

Aquí es donde, según ella, habría sido el ‘teléfono roto’ de lo que en realidad pasó allí.

“Ante esto el sargento Fonseca intervino hablando con ellos (los manifestantes del Pacto Histórico) para que se retiraran. Ahora la situación es la siguiente, el sargento tiene seguridad para él porque tiene amenazas de diversos grupos armados. Por ende, los escoltas que lo acompañaban estaban armados, claro que sí, pero en ningún momento se desenfundó un arma de fuego. Simplemente ellos cumplían con su labor estando pendientes de la seguridad de sargento”, aclaró en su versión la asistente al evento.

La estudiante negó que el escolta le haya apuntado con su arma a la cabeza a los manifestantes - crédito @paboneada/X

La joven también dijo que en “ningún momento se amenazó a alguien con un arma puesta en la cabeza, ellos solo estaban cumpliendo su labor estando delante del sargento (el de la chaqueta de Colombia) y la posición que hacen con el arma es una señal de pura advertencia y seguridad nada más”.

Reacciones por parte del Pacto Histórico

Esto llevó a que la congresista María José Pizarro, directora de debate del equipo de campaña de Iván Cepeda, se pronunciara al respecto, y la misma noche del jueves desde su cuenta de X escribió: “Mientras Abelardo de la Espriella solo ofrece un país violento, de rencores irreconciliables, guerra y armas sin cuartel, quienes nos la jugamos por la vida estamos mas unidos que nunca, tendiendo puentes y hablando con todos, incluidos aquellos que piensan distinto y se niegan a la opción más oscura”.

La congresista María José Pizarro, directora de debate del equipo de campaña de Iván Cepeda, reprochó la acción por parte del escolta - crédito @PizarroMariaJo/X

Pizarro hizo un llamado y expresó que “las autoridades deben estar alerta antes las amenazas violentas contra nuestros activistas”.

Otra de las integrantes del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, se refirió desde su perfil de Instagram precisó lo ocurrido como “inaudito”. “Mientras nosotros hacemos campaña con ideas, esperanza y propuestas, los seguidores de Abelardo de la Espriella responden con amenazas y violencia”, mencionó la senadora electa, que de paso compartió la versión que le llegó a ella, frente a la que contó Beltrán.

“Me llegó la denuncia de un grupo de jóvenes simpatizantes de nuestro proyecto que se encontraba haciendo campaña pacíficamente en el Parkway cuando fueron intimidados por personas que presuntamente les apuntaron con un arma”, comentó Mafe Carrascal.

La congresista María Fernanda Carrascal arremetió contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @mafecarrascalr/IG

Al igual que el presidente Gustavo Petro, la congresista apuntó contra de la Espriella, y lo hizo “responsable por el lenguaje de violencia que ha venido sembrando en el debate público”.

“Colombia no necesita más miedo ni más amenazas. Necesita respeto por la diferencia y garantías para que nadie tenga que arriesgar su vida por defender sus ideas”, agregó Carrascal, que fue más allá y precisó que “cuando se habla de ‘acabar’, ‘destruir’ o ‘aniquilar’ al contradictor político, se alimenta un clima de odio que termina teniendo consecuencias reales”, haciendo alusión a algunos términos que ha utilizado el candidato presidencial de derecha.