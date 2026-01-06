Ataque con ráfagas de fusil en Caquetá deja dos policías muertos y dos heridos en Cartagena del Chairá, Caquetá

Los uniformados realizaban labores de control cuando fueron sorprendidos por el ataque en la zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Nacional dejó dos uniformados muertos y dos más gravemente heridos en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, uno de los territorios más golpeados por la presencia de grupos armados ilegales en el sur del país.

El hecho ocurrió en la noche del lunes 5 de enero, cuando los policías realizaban labores de control y verificación en la salida hacia el corregimiento de El Paujil, una zona rural de alta complejidad en materia de orden público. Según información oficial, los uniformados fueron sorprendidos por ráfagas de fusil, en un ataque directo y letal.

¿Quiénes son los policías asesinados en el ataque en Caquetá?

Las víctimas fatales fueron identificadas como el subintendente Luis Alfonso Flórez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes Moreno, quienes murieron en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas provocadas por el ataque armado.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Nacional, los uniformados cumplían con su deber constitucional de proteger a la ciudadanía cuando fueron emboscados por presuntos integrantes de grupos armados ilegales que operan en esta zona del país.

El subintendente Luis Alfonso Flórez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes, fallecidos mientras cumplían sus labores de control en Cartagena del Chairá, Caquetá. - crédito @DirectorPolicia/X

Dos mandos policiales resultaron heridos de gravedad

El ataque también dejó dos policías heridos, quienes fueron identificados como el intendente Jhorjan Fabián Márquez Souza y el subintendente John Ferney Suárez Taborda.

Ambos uniformados recibieron atención médica inicial en el lugar y posteriormente fueron trasladados de urgencia vía aérea a la clínica Medilaser de Florencia, debido a la gravedad de sus lesiones. Su estado de salud continúa bajo observación médica especializada.

Autoridades atribuyen el ataque a disidencias de las Farc

Según información de Blu Radio, el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del frente Rodrigo Cadete, estructura armada que hace parte del Estado Mayor de Bloques, bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

Las autoridades señalaron que esta estructura criminal ha sido responsable de varios ataques recientes contra la Fuerza Pública en esta región del Caquetá, donde persisten economías ilícitas y presencia armada ilegal.

Existía alerta de inteligencia sobre posibles ataques

La Policía Nacional confirmó que desde el 22 de diciembre de 2025 se había emitido una alerta de inteligencia que advertía sobre intenciones de afectar a la Fuerza Pública en Cartagena del Chairá.

Dichos reportes ya habían identificado a estas estructuras armadas como una amenaza latente, especialmente contra unidades policiales que desarrollan labores de control territorial en zonas rurales del municipio.

El frente Rodrigo Cadete, disidencia de las Farc, fue señalado como responsable del ataque que dejó dos policías muertos y dos heridos - crédito Europa Press

Ataque ocurre tras recientes operativos contra grupos armados

El atentado se registró horas después de operaciones ofensivas adelantadas por las autoridades contra disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales, entre ellas una acción militar desarrollada en el departamento del Amazonas contra Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’.

Esa operación dejó como resultado tres personas muertas, cuatro capturadas y tres menores de edad recuperados, además de la incautación de armamento de alto poder, munición y medios fluviales utilizados para cometer actividades delictivas.

Contundente rechazo del director de la Policía Nacional

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, rechazó el ataque a través de sus redes sociales, calificándolo como un acto cobarde y criminal.

“Rechazo con total contundencia el cobarde asesinato de nuestros policías, ocurrido en Cartagena del Chairá, Caquetá, mientras cumplían con su deber constitucional de proteger a los colombianos”, expresó el alto oficial.

El general William Rincón calificó el hecho como un acto cobarde y expresó su solidaridad con las familias de los policías asesinados. - crédito @DirectorPolicia/X

Operativos en curso para ubicar a los responsables

Tras el ataque, las autoridades desplegaron operativos especiales en la zona con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del atentado. Las acciones se mantienen en un contexto de máxima alerta por posibles nuevas agresiones contra la Fuerza Pública en esta región del sur del país.