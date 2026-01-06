Colombia

Ataque con ráfagas de fusil en Caquetá deja dos policías muertos y dos heridos en Cartagena del Chairá, Caquetá

El incidente fue atribuido a disidencias de las Farc, en particular al frente Rodrigo Cadete, que opera en una zona con presencia de economías ilícitas y actividad criminal

Guardar
Los uniformados realizaban labores de
Los uniformados realizaban labores de control cuando fueron sorprendidos por el ataque en la zona rural de Cartagena del Chairá, Caquetá - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Nacional dejó dos uniformados muertos y dos más gravemente heridos en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, uno de los territorios más golpeados por la presencia de grupos armados ilegales en el sur del país.

El hecho ocurrió en la noche del lunes 5 de enero, cuando los policías realizaban labores de control y verificación en la salida hacia el corregimiento de El Paujil, una zona rural de alta complejidad en materia de orden público. Según información oficial, los uniformados fueron sorprendidos por ráfagas de fusil, en un ataque directo y letal.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

¿Quiénes son los policías asesinados en el ataque en Caquetá?

Las víctimas fatales fueron identificadas como el subintendente Luis Alfonso Flórez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes Moreno, quienes murieron en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas provocadas por el ataque armado.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Nacional, los uniformados cumplían con su deber constitucional de proteger a la ciudadanía cuando fueron emboscados por presuntos integrantes de grupos armados ilegales que operan en esta zona del país.

El subintendente Luis Alfonso Flórez
El subintendente Luis Alfonso Flórez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes, fallecidos mientras cumplían sus labores de control en Cartagena del Chairá, Caquetá. - crédito @DirectorPolicia/X

Dos mandos policiales resultaron heridos de gravedad

El ataque también dejó dos policías heridos, quienes fueron identificados como el intendente Jhorjan Fabián Márquez Souza y el subintendente John Ferney Suárez Taborda.

Ambos uniformados recibieron atención médica inicial en el lugar y posteriormente fueron trasladados de urgencia vía aérea a la clínica Medilaser de Florencia, debido a la gravedad de sus lesiones. Su estado de salud continúa bajo observación médica especializada.

Autoridades atribuyen el ataque a disidencias de las Farc

Según información de Blu Radio, el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del frente Rodrigo Cadete, estructura armada que hace parte del Estado Mayor de Bloques, bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

Las autoridades señalaron que esta estructura criminal ha sido responsable de varios ataques recientes contra la Fuerza Pública en esta región del Caquetá, donde persisten economías ilícitas y presencia armada ilegal.

Existía alerta de inteligencia sobre posibles ataques

La Policía Nacional confirmó que desde el 22 de diciembre de 2025 se había emitido una alerta de inteligencia que advertía sobre intenciones de afectar a la Fuerza Pública en Cartagena del Chairá.

Dichos reportes ya habían identificado a estas estructuras armadas como una amenaza latente, especialmente contra unidades policiales que desarrollan labores de control territorial en zonas rurales del municipio.

El frente Rodrigo Cadete, disidencia
El frente Rodrigo Cadete, disidencia de las Farc, fue señalado como responsable del ataque que dejó dos policías muertos y dos heridos - crédito Europa Press

Ataque ocurre tras recientes operativos contra grupos armados

El atentado se registró horas después de operaciones ofensivas adelantadas por las autoridades contra disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales, entre ellas una acción militar desarrollada en el departamento del Amazonas contra Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’.

Esa operación dejó como resultado tres personas muertas, cuatro capturadas y tres menores de edad recuperados, además de la incautación de armamento de alto poder, munición y medios fluviales utilizados para cometer actividades delictivas.

Contundente rechazo del director de la Policía Nacional

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, rechazó el ataque a través de sus redes sociales, calificándolo como un acto cobarde y criminal.

“Rechazo con total contundencia el cobarde asesinato de nuestros policías, ocurrido en Cartagena del Chairá, Caquetá, mientras cumplían con su deber constitucional de proteger a los colombianos”, expresó el alto oficial.

El general William Rincón calificó
El general William Rincón calificó el hecho como un acto cobarde y expresó su solidaridad con las familias de los policías asesinados. - crédito @DirectorPolicia/X

Operativos en curso para ubicar a los responsables

Tras el ataque, las autoridades desplegaron operativos especiales en la zona con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del atentado. Las acciones se mantienen en un contexto de máxima alerta por posibles nuevas agresiones contra la Fuerza Pública en esta región del sur del país.

Temas Relacionados

Ataque policías CaquetáCartagena del Chairá violenciaDisidencias FarcLuis Alfonso FlórezRusbel Lesmes MorenoPolicías heridosColombia-Noticias

Más Noticias

Hallan dos cuerpos en Río de Oro tras hostigamiento policial: “Pongan los ojos en Río de Oro”, pidió alcalde

Dos hombres fueron encontrados muertos en el corregimiento Los Ángeles, en Río de Oro, Cesar, luego de un hostigamiento armado contra la estación de Policía. Autoridades locales activaron medidas y solicitaron refuerzos ante la situación de orden público

Hallan dos cuerpos en Río

En 2025 Antioquia registró 40 asesinatos de la fuerza pública, la cifra más alta en 12 años

Antioquia cerró 2025 con 40 integrantes de la fuerza pública asesinados, 11 masacres y 1.664 homicidios. Autoridades señalaron dinámicas de violencia asociadas a grupos armados, riñas e intolerancia social en varias subregiones del departamento

En 2025 Antioquia registró 40

MinDefensa ve “oportunidad de oro” ante crisis con EE. UU. y destaca cooperación con 45 países aliados

En medio de la tensión entre Colombia y Estados Unidos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el país mantiene cooperación activa contra el narcotráfico con más de 45 gobiernos y presentó cifras oficiales sobre operativos y resultados recientes

MinDefensa ve “oportunidad de oro”

Corte Suprema archiva denuncia por “traición a la patria” contra congresistas tras viaje a Estados Unidos en 2025

La Corte Suprema inadmitió una denuncia penal contra varios congresistas por un viaje a Estados Unidos y pronunciamientos sobre reformas del Gobierno. El tribunal señaló que las acusaciones carecían de sustento jurídico

Corte Suprema archiva denuncia por

Cuánto debe ahorrar una familia para comprar vivienda de interés social en 2026 tras ajuste del salario mínimo

El aumento del salario mínimo en 2026 modificó los topes legales de las viviendas de interés social en Colombia. Con los nuevos valores, las familias deben calcular el ahorro requerido para la cuota inicial, gastos adicionales y posibles subsidios

Cuánto debe ahorrar una familia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Primera masacre de 2026 en

Primera masacre de 2026 en Colombia se registró en Santander de Quilichao: José Félix Lafaurie aprovechó para lanzar un duro mensaje a Petro

Esto se supo la última vez que se tuvo noticias de Iván Márquez: la caída de Maduro habría confirmado que se ocultaba en Venezuela

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

ENTRETENIMIENTO

Extranjero se atrevió a probar

Extranjero se atrevió a probar su primer ajiaco en popular plaza de mercado de Bogotá: ¿le gustó?

‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

¿No sabes que ver? Aquí está el top 10 de las mejores series de Netflix en Colombia

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

La lucha de Yaneth Waldman contra los estafadores en redes sociales: “No pierdan su dinero”

Deportes

Murió a sus 75 años

Murió a sus 75 años Bonifacio Ávila Berrío, “El Bony”, leyenda del boxeo colombiano e ícono de Cartagena

Jugadores colombianos registraron importante caída en su valor de mercado en 2025, según Transfermarkt

Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero

Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano el 5 de enero

Carlos Bacca criticó a la Dimayor por reducción de cupos en la plantilla de jugadores: “Muchas familias quedarán desamparadas”