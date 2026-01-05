Estas son las nuevas tarifas de comparendos, grúas e inmovilización para vehículos en Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá actualiza desde el 1 de enero de 2026 las tarifas para comparendos y servicios concesionados - crédito Secretaría de Movilidad

A partir del 1 de enero de 2026, Bogotá implementó nuevas tarifas para comparendos, patios, grúas y trámites de tránsito, tras el aumento del 23% en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.

Según la Secretaría de Movilidad de la ciudad, este ajuste repercute directamente en los valores que los ciudadanos deben pagar por infracciones y servicios relacionados con la movilidad, con incrementos notables en todos los rubros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Entre los cambios que más afectan a los conductores capitalinos, la multa por estacionar un vehículo en sitios prohibidos, identificada como infracción C02, asciende a $633.232 para 2026.

La entidad explicó que quienes participen en el curso pedagógico tendrán descuentos, pagando $316.600 si asisten entre el primer y el quinto día hábil, y $474.900 si lo hacen entre el sexto y el vigésimo día hábil posterior a la notificación.

El costo por estacionar en zonas prohibidas en Bogotá asciende a $633.232, con posibles reducciones por curso pedagógico - crédito Secretaría de Movilidad

Estas mismas sanciones se aplican a quienes sean sorprendidos excediendo los límites de velocidad permitidos (C29), circulando durante el pico y placa (C14) o incumpliendo la revisión técnico-mecánica dentro del plazo legal (C35). Así lo informó la Secretaría de Movilidad.

Inmovilización

En cuanto a la inmovilización de vehículos, los costos de patios varían según el tipo de vehículo y el tiempo en custodia. Para los vehículos pesados, el primer día de permanencia en el patio tiene un costo de $465.200, subiendo a $486.800 el segundo día y a $558.000 el tercero. Entre el cuarto y el trigésimo día, la tarifa diaria suma $186.200, mientras que a partir del día 31 se deben pagar $15.800 diarios adicionales.

Los vehículos livianos y medianos enfrentan cargos de 167.600 pesos el primer día, 175.100 pesos el segundo, 200.800 pesos el tercero, y desde el cuarto hasta el trigésimo día, 67.200 pesos diarios. Después del día 31, el costo diario es de 5.900 pesos.