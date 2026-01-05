Bogotá abre vacantes para trabajar en el sistema integrado de transporte, así puede aplicar

la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció la apertura de 150 vacantes laborales en Bogotá como parte de la estrategia distrital Talento Capital - crédito Alcaldía de Bogotá

Durante la primera semana de enero de 2026, Bogotá abrió 100 vacantes para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Estas vacantes están orientadas a quienes cuenten con licencia de conducción C2 o C3 vigente y al menos 6 meses de experiencia, según informó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Para estos cargos, el nivel educativo exigido puede ser desde básica primaria, e incluso se permite la postulación de personas sin educación formal. El proceso de inscripción se realiza de manera virtual hasta el 20 de enero de 2026 mediante el formulario oficial dispuesto por la SDDE.

En esta convocatoria, la oferta salarial oscila entre $2.400.000 y $2.700.000, dependiendo de la vacante y la experiencia del aspirante.

De forma complementaria, la SDDE anunció una feria de empleo presencial para 50 puestos en el sector industrial, organizada en colaboración con la Agencia Distrital de Empleo, el operador de TransMilenio SUMA S.A.S. y la empresa Bioplast S.A.S.

Este evento tendrá lugar el 7 de enero de 2026, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., en la carrera 90A número 64C-89, en la Zona Industrial de Álamos, localidad de Engativá. Las vacantes disponibles en la feria están dirigidas a operarios de producción, auxiliares logísticos y auxiliares de almacén.