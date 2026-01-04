Colombia

Dos sujetos rociaron con aceite caliente y aerosol a una mujer trans en estación de Policía de Medellín

El ataque, ocurrido la mañana del viernes 2 de enero en el sector Altavista de Medellín, dejó a una persona identificada como Yoser con graves quemaduras

Guardar
Las primeras versiones señalan que
Las primeras versiones señalan que dos reclusos habrían rociado aceite caliente y luego intentado prender fuego a la víctima con aerosol y una candela - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Una riña ocurrida en la estación de Policía de Altavista, en Medellín, el viernes 2 de enero alrededor de las 8:00 a. m., dejó como saldo a una mujer trans gravemente herida tras ser atacada con aceite caliente y aerosol.

Según información conocida por Q’Hubo, el hecho tuvo lugar cuando dos personas privadas de la libertad se despertaron y descubrieron que su celda estaba en llamas. Ambos solicitaron auxilio e intentaron salir del recinto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al lograr abrir la celda, habrían sido testigos de cómo otros dos reclusos arrojaron aceite caliente a una mujer trans identificada preliminarmente como Yoser, en medio de una supuesta riña.

El ataque ocurrió el viernes
El ataque ocurrió el viernes 2 de enero a las 8:00 a.m. dentro de una celda en la estación policial - crédito Colprensa

Posteriormente, los agresores habrían usado un aerosol y una candela con la aparente intención de prenderle fuego.

La reacción de los policías encargados de custodiar la estación permitió controlar la situación. Los uniformados evacuaron a los privados de la libertad y trasladaron a Yoser a un centro asistencial debido a las graves lesiones provocadas, principalmente en el rostro y las manos.

El Cuerpo de Bomberos de Medellín intervino para controlar el incendio y evitar que se propagara a otras áreas de la estación.

Las autoridades continúan investigando las causas de la riña y señalaron que los dos presuntos responsables permanecen bajo custodia policial. Ambos deberán enfrentar cargos por tentativa de feminicidio.

La Policía de Altavista en
La Policía de Altavista en Medellín atendió una grave riña que dejó una mujer trans herida con aceite caliente y aerosol - crédito Google Maps

Hallan cadáver de mujer en zona rural entre La Ceja y El Retiro, Antioquia

Hay consternación por el hallazgo del cadáver de Yuliza Orozco, en el sector del vivero Gualanday, en los límites entre La Ceja y El Retiro, en el oriente de Antioquia, tras haber sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con la Policía de Antioquia, la denuncia por desaparición fue realizada por familiares de Orozco cerca de las 4:30 p. m. del 30 de diciembre en la Unidad Básica de Investigación Criminal (Ubic) La Ceja, luego de perder contacto con ella desde la noche anterior.

Según la información entregada por la Policía, el protocolo de búsqueda se activó de manera inmediata. La localización del cuerpo se produjo tras una llamada de habitantes de la zona rural, que alertaron a las autoridades sobre el hallazgo.

La mujer había sido reportada
La mujer había sido reportada como desaparecida por sus familiares - crédito Personería de La Ceja/Facebook

El cuerpo de Orozco, que pertenecía a la comunidad Lgbtiq+, presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza, según confirmaron voceros policiales citados en el procedimiento.

El cadáver fue trasladado a Medicina Legal para la realización de los procedimientos forenses correspondientes, mientras que la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumió la investigación a fin de esclarecer las circunstancias y responsables del homicidio.

La Secretaría de Salud de La Ceja informó a MiOriente que brinda acompañamiento psicosocial a la familia de la víctima como parte de la respuesta institucional ante el hecho.

Por su parte, la organización Caribe Afirmativo reportó que en 2025 se registraron 67 asesinatos de personas Lgbtiq+ en el país, destacando el riesgo persistente que enfrenta esta población.

En su balance anual, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, expresó: “Esperamos que el cierre de este año convoque a una reflexión como país, como región y como humanidad que hoy más que nunca pedimos una vida digna para las personas Lgbtiq+, y que la igualdad de derechos y construir proyectos de vida desde la dignidad humana es un ejercicio que no puede ser excluido en razón de prejuicios motivados por el desprecio que esta sociedad sigue sintiendo hacia la diversidad sexual”.

“Que el universo le de eterno descanso a la hermana!!!!!”; “Descansa en paz”; “Dios te abrace por siempre Yuliza”; “Gran ser humano (sic)”, fueron los comentarios de allegados a la víctima.

Las autoridades continúan la investigación del crimen ocurrido en el oriente antioqueño.

Temas Relacionados

Mujer transLgbtiq+Violencia de géneroRiñaAerosolAceite calienteYoserEstación de PolicíaMedellínAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Un colombiano hará parte de la edición 2026 del Rally Dakar: debutará en la categoría Classic

Un piloto cafetero estará acompañado por un argentino en una de las competencias más peligrosas del mundo, que se realizará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita

Un colombiano hará parte de

La Selección Colombia confirma su plantilla para la Kings World Cup Nations 2026

Con James Rodríguez al frente de la presidencia y Sergio Verdirame como director técnico, el seleccionado se prepara para debutar ante Marruecos e iniciar su camino en el certamen que se disputará en Sao Paulo, Brasil

La Selección Colombia confirma su

Petro sorprende al mundo por su silencio tras captura de Nicolás Maduro y traslado a Estados Unidos: solo repostea publicaciones sobre el ataque

El dictador venezolano tendrá que responder ante la justicia norteamericana por delitos relacionados con el narcotráfico

Petro sorprende al mundo por

Millonarios estuvo a punto de recuperar a Álvaro Montero: esto pasó con el portero de la selección Colombia

Debido a la falta de minutos en Vélez, el guardameta tuvo la opción de volver al cuadro azul y su representante explicó cuál fue la decisión del guajiro

Millonarios estuvo a punto de

Luis Gilberto Murillo reconoció que Nicolás Maduro “lideró una dictadura en Venezuela”: “Está afectando la estabilidad”

Ante la situación que enfrenta el vecino país por la captura del dictador, el excanciller instó a priorizar una salida democrática

Luis Gilberto Murillo reconoció que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Comando Vermelho,

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

ENTRETENIMIENTO

Youtube en Colombia: la lista

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este día

Paola Turbay contó la historia de amor con su esposo y lo que le atrajó de él: “Lo vi y dije ‘este es’”

Prometida de Jhonny Rivera recibió misterioso sobre en su cumpleaños: ¿qué contiene?

Yeferson Cossio afirmó que hay una mujer “más bonita” que su prometida Carolina Gómez: las redes sociales reaccionaron

Juanda Caribe fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Un colombiano hará parte de la edición 2026 del Rally Dakar: debutará en la categoría Classic

La Selección Colombia confirma su plantilla para la Kings World Cup Nations 2026

Millonarios estuvo a punto de recuperar a Álvaro Montero: esto pasó con el portero de la selección Colombia

Timonazo en Atlético Nacional pone en aprietos a David Ospina: este sería su nuevo portero para 2026