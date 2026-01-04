Dos sujetos rociaron con aceite caliente y aerosol a una mujer trans en estación de Policía de Medellín

Las primeras versiones señalan que dos reclusos habrían rociado aceite caliente y luego intentado prender fuego a la víctima con aerosol y una candela - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Una riña ocurrida en la estación de Policía de Altavista, en Medellín, el viernes 2 de enero alrededor de las 8:00 a. m., dejó como saldo a una mujer trans gravemente herida tras ser atacada con aceite caliente y aerosol.

Según información conocida por Q’Hubo, el hecho tuvo lugar cuando dos personas privadas de la libertad se despertaron y descubrieron que su celda estaba en llamas. Ambos solicitaron auxilio e intentaron salir del recinto.

Al lograr abrir la celda, habrían sido testigos de cómo otros dos reclusos arrojaron aceite caliente a una mujer trans identificada preliminarmente como Yoser, en medio de una supuesta riña.

El ataque ocurrió el viernes 2 de enero a las 8:00 a.m. dentro de una celda en la estación policial - crédito Colprensa

Posteriormente, los agresores habrían usado un aerosol y una candela con la aparente intención de prenderle fuego.

La reacción de los policías encargados de custodiar la estación permitió controlar la situación. Los uniformados evacuaron a los privados de la libertad y trasladaron a Yoser a un centro asistencial debido a las graves lesiones provocadas, principalmente en el rostro y las manos.

El Cuerpo de Bomberos de Medellín intervino para controlar el incendio y evitar que se propagara a otras áreas de la estación.

Las autoridades continúan investigando las causas de la riña y señalaron que los dos presuntos responsables permanecen bajo custodia policial. Ambos deberán enfrentar cargos por tentativa de feminicidio.

La Policía de Altavista en Medellín atendió una grave riña que dejó una mujer trans herida con aceite caliente y aerosol - crédito Google Maps

Hallan cadáver de mujer en zona rural entre La Ceja y El Retiro, Antioquia

Hay consternación por el hallazgo del cadáver de Yuliza Orozco, en el sector del vivero Gualanday, en los límites entre La Ceja y El Retiro, en el oriente de Antioquia, tras haber sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con la Policía de Antioquia, la denuncia por desaparición fue realizada por familiares de Orozco cerca de las 4:30 p. m. del 30 de diciembre en la Unidad Básica de Investigación Criminal (Ubic) La Ceja, luego de perder contacto con ella desde la noche anterior.

Según la información entregada por la Policía, el protocolo de búsqueda se activó de manera inmediata. La localización del cuerpo se produjo tras una llamada de habitantes de la zona rural, que alertaron a las autoridades sobre el hallazgo.

La mujer había sido reportada como desaparecida por sus familiares - crédito Personería de La Ceja/Facebook

El cuerpo de Orozco, que pertenecía a la comunidad Lgbtiq+, presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza, según confirmaron voceros policiales citados en el procedimiento.

El cadáver fue trasladado a Medicina Legal para la realización de los procedimientos forenses correspondientes, mientras que la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) asumió la investigación a fin de esclarecer las circunstancias y responsables del homicidio.

La Secretaría de Salud de La Ceja informó a MiOriente que brinda acompañamiento psicosocial a la familia de la víctima como parte de la respuesta institucional ante el hecho.

Por su parte, la organización Caribe Afirmativo reportó que en 2025 se registraron 67 asesinatos de personas Lgbtiq+ en el país, destacando el riesgo persistente que enfrenta esta población.

En su balance anual, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, expresó: “Esperamos que el cierre de este año convoque a una reflexión como país, como región y como humanidad que hoy más que nunca pedimos una vida digna para las personas Lgbtiq+, y que la igualdad de derechos y construir proyectos de vida desde la dignidad humana es un ejercicio que no puede ser excluido en razón de prejuicios motivados por el desprecio que esta sociedad sigue sintiendo hacia la diversidad sexual”.

“Que el universo le de eterno descanso a la hermana!!!!!”; “Descansa en paz”; “Dios te abrace por siempre Yuliza”; “Gran ser humano (sic)”, fueron los comentarios de allegados a la víctima.

Las autoridades continúan la investigación del crimen ocurrido en el oriente antioqueño.