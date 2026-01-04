Aida Victoria Merlano se sinceró tras su polémico reencuentro con Westcol: " La verdad es menos amable"

Aida Victoria Merlano aprovechó la viralidad del streaming para citar pasajes de su libro "Los amores de Victoria" - crédito aidavictoriam/Instagram

La noche del 1 de enero de 2026, Aida Victoria Merlano y Westcol protagonizaron un streaming que capturó la atención de miles de seguidores en las redes sociales del streamer antioqueño.

La conversación íntima y las reflexiones sobre su relación pasada entre ambos influencers se convirtieron rápidamente en tendencia, generando una ola de reacciones encontradas en internet.

Mientras algunos usuarios calificaron el encuentro como “desacertado”, otros destacaron el aparente “amor” persistente entre los protagonistas, lo que alimentó el debate en plataformas digitales.

La barranquillera aprovechó la oportunidad para invitar a los usuarios, y en especial a los hombres, para que adquieran su libro porque podrían sentirse identificado con algunas situaciones y dejar salir más a flote su sensibilidad - crédito @aidavictoriam/IG | @westcol/IG

Tras la repercusión del live, Merlano se pronunció a través de sus redes sociales, aprovechando el interés por su libro Los amores de Victoria, citando fragmentos de su obra y compartió sus reflexiones personales luego de la transmisión.

“Seis horas duró mi stream ayer con West y me sorprendió muchísimo porque, más allá del chisme, mucha gente aprovechó para reflexionar sobre su propia vida, incluida yo. Así que bienvenidos a los aprendizajes del dolor. Y a diferencia de lo que piensa mucha gente, mi Instagram no es un manual, es un espejo”, expresó la influencer.

Merlano profundizó en su experiencia sentimental, haciendo énfasis en el proceso de autocrítica y sanación emocional. Recordó frases de su libro, como: “Decir que todos mis ex son malos y yo he sido la buena, es una perspectiva reduccionista y francamente cómoda. La verdad es menos amable. Mis ex han sido quienes son y yo he sido profundamente rota”.

Más adelante, compartió una reflexión sobre las relaciones abusivas, afirmando: “El abuso se siente menos violento cuando te educaron para aceptarlo sin protestar”.

La transmisión duró más de cinco horas - crédito WestCOL/YouTube

Merlano sostuvo que estos aprendizajes forman parte de un proceso largo y doloroso, en el que reconoció públicamente: “Hoy yo soy una Aida profundamente rota y desesperanzada y tengo mucho por sanar. Sin embargo, también reconozco que es mucho lo que he sanado y que muchas veces también mis heridas me han permitido ser una mejor mamá”.

Durante el streaming, la conversación entre ambos se centró en las relaciones sentimentales, las expectativas para el nuevo año y los procesos personales de cambio. Uno de los momentos más comentados surgió cuando Westcol confesó el impacto emocional que le causó la maternidad de su expareja.

“Lo único que yo siento, la verdad… Yo siempre tuve una esperanza de algo. No me importó con quién estuviste ni nada, siempre tuve la esperanza. Dije: ‘en algún punto puede que me reencuentre con esta mujer’. Nunca me importó lo que decía la gente, uno sabe lo que vivió, pero cuando nació la criatura, ya todo se fue”, admitió el streamer.

Merlano respondió evocando el mensaje que Westcol le envió tras el nacimiento de su hijo: “Cuando me escribiste a felicitarme… duré dos días llorando. Porque me escribiste: ‘Quiero que sepas que eres la mujer más increíble y me alegro de que hayas cumplido tu sueño’. Me dio alegría que me escribieras desde lo lindo, pero, a la vez, me dio mucho dolor, porque nosotros nos perdimos, porque tú no supiste valorar mi amor”.

Merlano y Westcol hablaron sobre varios aspectos personales de sus vidas - crédito WestCOL/YouTube

La transmisión también dejó una frase de Westcol que se viralizó rápidamente: “El Westcol de hoy ya es un hombre y no volvería a meterme con Aída”. El streamer explicó que la inmadurez de su juventud influyó en los errores del pasado y remarcó que hoy no repetiría esa historia sentimental.

Esta afirmación generó opiniones divididas entre los seguidores. Algunos valoraron su sinceridad y crecimiento personal, mientras que otros cuestionaron la necesidad de hacer este tipo de declaraciones públicamente.

Por su parte, Merlano mantuvo una actitud serena y permitió que la conversación continuara sin confrontaciones, lo que fue interpretado por parte de la audiencia como una señal de que ambos han superado su relación.