Colombia

Aida Victoria Merlano se sinceró tras su polémico reencuentro con Westcol: " La verdad es menos amable"

El encuentro en vivo entre la influencer y el streamer antioqueño alcanzó alta repercusión digital, motivando opiniones divididas sobre la naturaleza de su vínculo

Guardar
Aida Victoria Merlano aprovechó la viralidad del streaming para citar pasajes de su libro "Los amores de Victoria" - crédito aidavictoriam/Instagram

La noche del 1 de enero de 2026, Aida Victoria Merlano y Westcol protagonizaron un streaming que capturó la atención de miles de seguidores en las redes sociales del streamer antioqueño.

La conversación íntima y las reflexiones sobre su relación pasada entre ambos influencers se convirtieron rápidamente en tendencia, generando una ola de reacciones encontradas en internet.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Mientras algunos usuarios calificaron el encuentro como “desacertado”, otros destacaron el aparente “amor” persistente entre los protagonistas, lo que alimentó el debate en plataformas digitales.

La barranquillera aprovechó la oportunidad
La barranquillera aprovechó la oportunidad para invitar a los usuarios, y en especial a los hombres, para que adquieran su libro porque podrían sentirse identificado con algunas situaciones y dejar salir más a flote su sensibilidad - crédito @aidavictoriam/IG | @westcol/IG

Tras la repercusión del live, Merlano se pronunció a través de sus redes sociales, aprovechando el interés por su libro Los amores de Victoria, citando fragmentos de su obra y compartió sus reflexiones personales luego de la transmisión.

“Seis horas duró mi stream ayer con West y me sorprendió muchísimo porque, más allá del chisme, mucha gente aprovechó para reflexionar sobre su propia vida, incluida yo. Así que bienvenidos a los aprendizajes del dolor. Y a diferencia de lo que piensa mucha gente, mi Instagram no es un manual, es un espejo”, expresó la influencer.

Merlano profundizó en su experiencia sentimental, haciendo énfasis en el proceso de autocrítica y sanación emocional. Recordó frases de su libro, como: “Decir que todos mis ex son malos y yo he sido la buena, es una perspectiva reduccionista y francamente cómoda. La verdad es menos amable. Mis ex han sido quienes son y yo he sido profundamente rota”.

Más adelante, compartió una reflexión sobre las relaciones abusivas, afirmando: “El abuso se siente menos violento cuando te educaron para aceptarlo sin protestar”.

La transmisión duró más de
La transmisión duró más de cinco horas - crédito WestCOL/YouTube

Merlano sostuvo que estos aprendizajes forman parte de un proceso largo y doloroso, en el que reconoció públicamente: “Hoy yo soy una Aida profundamente rota y desesperanzada y tengo mucho por sanar. Sin embargo, también reconozco que es mucho lo que he sanado y que muchas veces también mis heridas me han permitido ser una mejor mamá”.

Durante el streaming, la conversación entre ambos se centró en las relaciones sentimentales, las expectativas para el nuevo año y los procesos personales de cambio. Uno de los momentos más comentados surgió cuando Westcol confesó el impacto emocional que le causó la maternidad de su expareja.

“Lo único que yo siento, la verdad… Yo siempre tuve una esperanza de algo. No me importó con quién estuviste ni nada, siempre tuve la esperanza. Dije: ‘en algún punto puede que me reencuentre con esta mujer’. Nunca me importó lo que decía la gente, uno sabe lo que vivió, pero cuando nació la criatura, ya todo se fue”, admitió el streamer.

Merlano respondió evocando el mensaje que Westcol le envió tras el nacimiento de su hijo: “Cuando me escribiste a felicitarme… duré dos días llorando. Porque me escribiste: ‘Quiero que sepas que eres la mujer más increíble y me alegro de que hayas cumplido tu sueño’. Me dio alegría que me escribieras desde lo lindo, pero, a la vez, me dio mucho dolor, porque nosotros nos perdimos, porque tú no supiste valorar mi amor”.

Merlano y Westcol hablaron sobre
Merlano y Westcol hablaron sobre varios aspectos personales de sus vidas - crédito WestCOL/YouTube

La transmisión también dejó una frase de Westcol que se viralizó rápidamente: “El Westcol de hoy ya es un hombre y no volvería a meterme con Aída”. El streamer explicó que la inmadurez de su juventud influyó en los errores del pasado y remarcó que hoy no repetiría esa historia sentimental.

Esta afirmación generó opiniones divididas entre los seguidores. Algunos valoraron su sinceridad y crecimiento personal, mientras que otros cuestionaron la necesidad de hacer este tipo de declaraciones públicamente.

Por su parte, Merlano mantuvo una actitud serena y permitió que la conversación continuara sin confrontaciones, lo que fue interpretado por parte de la audiencia como una señal de que ambos han superado su relación.

Temas Relacionados

StreamingAída Victoria MerlanoWestcolLos amores de VictoriaInfluencersColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El Gobierno colombiano ordena despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela

La decisión se tomó tras la instalación de un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta y busca enfrentar riesgos migratorios, humanitarios y de seguridad en más de 2.200 kilómetros de frontera

El Gobierno colombiano ordena despliegue

Juan Camilo Portilla fue presentado en Athletico Paranaense: estos son los detalles del fichaje pensado para el mundial de 2026

El mediocampista salió de Talleres para llegar al fútbol brasileño y con el objetivo de mantenerse en la selección Colombia, pues quiere jugar su primera Copa del Mundo de la FIFA

Juan Camilo Portilla fue presentado

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Conjuntos como Atlético Nacional, Junior, Tolima, Millonarios y Medellín reportaron movimientos en sus plantillas para la nueva temporada del fútbol colombiano

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Concierto de Blessd en Cartagena fue cancelado por fallas de seguridad: ya se anunció nueva fecha

El evento que forma parte de ‘El Mejor Hombre del Mundo Tour’ se realizará en la Plaza de Toros de la capital bolivarense, según dio a conocer el propio artista en sus redes sociales

Concierto de Blessd en Cartagena

Isabel Zuleta criticó acciones de Estados Unidos en Venezuela y Lina María Garrido reaccionó con burla: “Se ponen mansitos”

La congresista afín al Gobierno cuestionó el hecho de que el presidente Donald Trump busque extraer petróleo en suelo venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro

Isabel Zuleta criticó acciones de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Comando Vermelho,

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Blessd en Cartagena

Concierto de Blessd en Cartagena fue cancelado por fallas de seguridad: ya se anunció nueva fecha

Youtube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos de este día

Paola Turbay contó la historia de amor con su esposo y lo que le atrajó de él: “Lo vi y dije ‘este es’”

Prometida de Jhonny Rivera recibió misterioso sobre en su cumpleaños: ¿qué contiene?

Yeferson Cossio afirmó que hay una mujer “más bonita” que su prometida Carolina Gómez: las redes sociales reaccionaron

Deportes

Juan Camilo Portilla fue presentado

Juan Camilo Portilla fue presentado en Athletico Paranaense: estos son los detalles del fichaje pensado para el mundial de 2026

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Un colombiano hará parte de la edición 2026 del Rally Dakar: debutará en la categoría Classic

La Selección Colombia confirma su plantilla para la Kings World Cup Nations 2026

Millonarios estuvo a punto de recuperar a Álvaro Montero: esto pasó con el portero de la selección Colombia