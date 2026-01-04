Colombia

Actriz de ‘Betty la fea’ se lanzó a la música popular y reconoció que su hija fue un apoyo fundamental

Marcela Posada reconoció que siempre buscó el apoyo de sus parejas, pero tenía que su hija crecer y avanzar en sus estudios universitarios en producción de videos para darle el impulso necesario

Marcela Posada habló del sueño que pudo cumplir gracias al apoyo de su hija - crédito @marcelaposada10/Instagram

Marcela Posada, reconocida por su papel como “La Jirafa” en la telenovela Yo soy Betty, la fea, ha dado un giro a su trayectoria profesional al incursionar en la música popular como intérprete.

En entrevista con Tropicana FM, la actriz relató que su hija desempeñó un papel fundamental en la materialización de su más reciente proyecto, la canción El Pegote.

La actriz aseguró que después de 25 años todavía siente la esencia de su personaje - crédito @marcelaposada10 / Instagram

Según expuso Posada a la emisora antes citada, el origen de su sencillo se remonta a hace más de 26 años.

“Yo la canción la escribí hace más de 26 años y yo la cantaba en ‘Betty la fea’, cuando ella estaba ahí y Mario Rivero me dijo: Hazla, plásmala en un CD. Y busqué en ese momento y le hice en un CD, pero eso quedó ahí guardado, porque en ese momento la música popular no...”, recordó.

La actriz enfatizó que, en aquel entonces, las mujeres tenían escaso espacio en la música popular. “No existían las cantantes como ahora...”, agregó.

Posada señaló que esta falta de representación femenina influyó en la limitada difusión de su tema.

'La jirafa' contó que la actuación poco a poco fue haciendo a un lado el sueño de ser cantante - crédito @marcelaposada10 /Instagram

El vínculo con su hija fue clave en el desarrollo del proyecto. Posada relató que, siendo niña, su hija mostró un temprano interés creativo.

“Cuando estaba chiquita, escribió el guion. Ella llegó y escribió el guion y me dijo: ‘Mamá, cuando tú vayas a hacer El Pegote y lo hagas en video, quiero que sea así. Y lo escribió, el guion”. Esa idea se mantuvo como base para el video musical que acompaña a la canción.

La formación artística de la hija de Posada enriqueció el resultado final. “Ya ahora que mi hija creció, ella estudió arte dramático en El Bosque, en Misi y en New York Film Academy estudió actuación para cine. Y ahí aprendió muchísimas cosas y me dijo: Mamá, hagámoslo”, explicó la actriz en la emisora.

Y agregó: “Entonces, ella fue la que me dijo: Te paras, cantas. Y ella hizo toda la producción, la dirección, editó, hizo absolutamente todo y lo hizo realidad”.

Al reflexionar sobre el proceso, Posada manifestó en Tropicana FM que la colaboración con su hija superó cualquier expectativa. Para la actriz, recibir el impulso y apoyo artístico de su propia hija significó encontrar una fuerza genuina para llevar a cabo su sueño de dedicarse a la música.

Los seguidores de Posada no dudaron en reaccionar a la confesión, con mensajes de los cuales destacan: “Bueno nunca es tarde para darle rienda suelta a tus sueños”; “no la había escuchado cantar, pero su canción suena muy bien”; “tremendo cómo se siente uno identificado con una canción”, entre otros más.

Esto dijo sobre su sueño de cantar

La canción ya acumula cerca
La canción ya acumula cerca de 9.500 visualizaciones - crédito YouTube

En entrevista con la emisora Bésame, la recordada “jirafa solterona” de Betty, la fea, compartió con los oyentes el motivo por el que tomó la decisión de lanzarse a la música.

Siempre tenía el sueño de cantar, más que de actuar, pero primero empecé con la actuación. Además, yo compongo canciones(…) actualmente decidí sacar una canción que se llama ‘El pegote’, inspirada en muchos hombres”, explicó la actriz.

Reconoció que la canción está dedicada a una de sus exparejas, que con el paso del tiempo fue haciendo que su vida y sus sueños se estancaran a pesar de gozar de reconocimiento en el mundo del entretenimiento con la novela de Fernando Gaitán.

“Sin pensarlo, este hombre te estanca, yo estuve en una relación, en el que me montó cacho. Una vez una mujer se acerca y me dice que es la novia de él y resulta que todas eran las oficiales”,mencinó.

