El Carnaval de Negros y Blancos 2026 regresa con desfiles y grandes conciertos: fechas y programación completa

Del 2 al 6 de enero, el Carnaval de Negros y Blancos se tomará las calles de Pasto - crédito @carnavalnegrosyblancos/Instagram

El Carnaval de Negros y Blancos 2026 volverá a convertir a Pasto en el epicentro de la cultura y la celebración, del 2 al 7 de enero.

Esta festividad, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reúne cada año a miles de visitantes y residentes para disfrutar de música, arte, gastronomía y tradiciones que llenan las calles y plazas con identidad e historia.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La programación incluye rituales religiosos, desfiles, conciertos y festivales, integrando a la comunidad local, agrupaciones musicales y artesanos junto a invitados del país y del exterior.

2 de enero: inauguración y primeras actividades

La espuma y la maizena son infaltables en el Carnaval de Negros y Blancos - crédito @carnavalnegrosyblancos/Instagram

El Carnaval inicia el viernes 2 de enero con la Ofrenda a la Virgen de las Mercedes a las 7:00 a. m., un acto simbólico en el Templo de La Merced. A las 10:00 a. m., la Senda del Carnaval será escenario del Carnavalito, evento que celebra 60 años como espacio de formación de nuevos artistas y cultores, destacando la participación infantil.

En la tarde, la Plaza de Nariño acogerá desde las 02:00 . m. el Rock Carnaval, primera jornada de presentaciones en vivo que contará con la presencia de Buha 2030, Los Prisioneros –Miguel Tapia–, 100Fuegos, Sonpa, Kevin Jurado, Despertar Después Del Mediodía, Insanity, Los Setas y La Tulpa Raymi.

Simultáneamente, la Plaza del Carnaval albergará el segmento de música campesonia con Son de Nariño, Picantes de Atríz, Harinson y la Liga del Sabor, Los Ovnis, Son Guasquero, Los Montañeros de Catambuco, Trino Sur, Los Alegres de Genoy y Bambarabanda como sus artistas.

3 de enero: Canto a la Tierra

La faceta más folclórica se deja ver en el segundo día entre zampoñistas, percusionistas y quenistas que desfilarán a partir de las 9:00 a. m. en la Senda del Carnaval, finalizando en el estadio Libertad.

En la Plaza de Nariño desde las 3:00 p. m. darán inicio las presentaciones de Cantos de Vida, que tiene como artista invitado al grupo Wankara de Chile, acompañados de las agrupaciones Inkalá de Colombia, Canto y Libertad, Alma y Sentimiento, Mawá, Amaru de Colombia Internacional, Kaipimicanchi y Rumichaca.

Por su parte, en la plaza del Carnaval, la oferta será de carácter más fiestero, contando con la presencia de Grupo Marabú y Beto Jamaica Rey Vallenato, precedidos desde las 4:00 p. m. por presentaciones de Son Kaney, Grupo Los Fiesteros, Orquesta Femenina Oxígeno, Tropicumbia Orquesta y Tropirumba Pasto.

4 de enero: Desfile de la Familia Castañeda

Se celebrará el tradicional Desfile de la Familia Castañeda a las 10:00 a. m. en la Senda del Carnaval. Este evento, cargado de color y memoria, revive el espíritu viajero y festivo de Pasto a través de música y comparsas.

En cuanto a la música, la Rumba Carnavalera comenzará a las 04:00 p. m. en la Plaza de Nariño, con presentaciones de Son De San Juan, Son Trapiche, Orquesta La Sinceridad, Orquesta Cañaveral, Wilson Y Sus Estrellas con el cierre a cargo de Jhon Guerra y Matecaña Orquesta.

Por su parte, en la Plaza del Carnaval desde la misma hora se presentarán Los Arrieros De Colombia Show, Javier Acosta y Su Tropishow, Tropical Internacional Orquesta, Ráfaga De Colombia, el Fabuloso Sexteto Caracha, Banda Fiesta y Andy Rivera.

5 de enero: Día de Negros y celebraciones colectivas

El Día de Negros, uno de los más emblemáticos del Carnaval, transformará la ciudad desde las 2:00 p. m. con una celebración colectiva de integración, juegos y la tradicional ‘pintica’ en las comunas.

Y justamente esa será la temática de los conciertos que forman parte del segmento “Todos la misma pintica”. En la Plaza del Carnaval se presentarán a partir de las 04:00 p. m. Universal Cumb, Mano E Currulao, Pregones del Manglar, Grupo Tizón, Batea, Plu con Pla, Patacore, Mario Macause, La Suprema Corte y Rikarena.

Por su parte, en la Plaza de Nariño estarán presentándose Latin Clazz, Grupo Musical Oro Negro, Abran Paso La Banda, Tropiband Orquesta, Los Hermanos Genoy, Sol Barníz y Luis Alberto Posada.

6 de enero: Día de Blancos y desfile de carrozas

El desfile de Día de Blancos es el punto álgido del Carnaval de Negros y Blancos - crédito @ValeriaMustafa2/X

El 6 de enero, día central del Carnaval, comienza a las 8:00 a. m. con el desfile de carrozas en la Senda del Carnaval, donde queda en evidencia del ingenio y la dedicación de los artesanos pastusos. Estas carrozas están acompañadas por comparsas y familias del carnaval en un espectáculo multitudinario.

La Plaza del Carnaval dará inicio a la Rumba Carnavalera a las 04:00 p. m. con Afroanda Orquesta, Grupo Amistad, Adrián Bravo y su Orquesta, Sexy Canela, Banda Bravura, David Pabón y La Dan Den de Cuba.

Mientras tanto, en la Plaza de Nariño, desde la misma hora, actuarán Andes De Canchala, Rubio Hoyos y su Grupo Ideal, Orquesta Clase Aparte de Colombia, La Parranda del Sur, Orquesta Calle Nuestra, con el cierre del Carnaval a cargo de Jean Carlos Centeno y Roberto Blades.

7 y 11 de enero: festivales gastronómicos y vida rural en los alrededores de Pasto

Para quienes deseen seguir de fiesta en el departamento de Nariño luego del Carnaval, en los corregimientos de La Laguna, Catambuco, Genoy y Obonuco se resaltará el 7 de enero el plato tradicional pastuso por excelencia, el cuy, en el Festival del Cuy y la Cultura Campesina.

Por otra parte, el 11 de enero la comunidad de El Encano acogerá el Festival de la Trucha, que se realiza junto a la reconocida laguna de La Cocha, uno de los paisajes más apreciados de la región.