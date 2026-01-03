Adolescente promesa del fútbol murió por una bala perdida durante una riña entre vecinos en Montería, Córdoba

La muerte de Juan David Palma conmocionó a Montería tras ser alcanzado por una bala perdida la noche del 1 de enero - crédito Tu noticia hoy Cerete/Facebook

Un adolescente identificado como Juan David Palma, considerado una promesa del fútbol local, murió la noche del 1 de enero tras ser alcanzado por una bala perdida en el barrio Mocarí de la ciudad de Montería (Córdoba), mientras se encontraba cerca a un establecimiento público.

El hecho ocurrió durante una riña en la que, según vecinos del sector, tres hombres discutían y usaban armas blancas hasta que uno de ellos extrajo un arma de fuego y realizó varios disparos. Una de las balas impactó al joven, de 17 años, que se encontraba en las cercanías del lugar y no tenía relación con el altercado, causándole la muerte.

Información preliminar señala que el altercado habría iniciado entre un hombre y otros dos sujetos provenientes de la calle 12, sector Camilo Torres. En medio de la confrontación, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y realizó varios disparos. Los otros dos hombres resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo atención médica. Hasta el momento no existe un reporte oficial sobre su estado de salud.

El incidente fatal ocurrió durante una riña que escaló de armas blancas a disparos entre varios hombres en Montería - crédito Radio Nacional de Colombia

¿Quién era Juan David Palma?

Juan David Palma se destacaba como promesa en la escuela de fútbol Sarabia FC, que fue alcanzado por el proyectil durante el violento altercado en el que no tenía ningún tipo de participación.

De acuerdo con testimonios recogidos en el sector, Palma era reconocido por su talento y disciplina deportiva, y era considerado un motivo de orgullo en su comunidad. “A Juan David no lo mató una riña, lo mató la intolerancia y el uso irresponsable de las armas. Hoy el fútbol de Córdoba está de luto porque nos quitaron a un crack,” expresó uno de los allegados al joven futbolista, citado por medios locales

La víctima era un apasionado por el fútbol - crédito Priscila Zambotto

La comunidad del barrio Mocarí exige una investigación transparente y celeridad por parte de la Fiscalía para establecer de qué arma salió el disparo que terminó con la vida del deportista.

Familiares, amigos y vecinos han expresado su dolor y reclaman justicia, mientras el ambiente en el fútbol local es de duelo por la pérdida de un joven que soñaba con llegar a las grandes ligas y que, según sus allegados, se mantenía alejado de los vicios y enfocado en su carrera.

Hallan muerta a una mujer en su vivienda en Purísima y autoridades investigan las causas

Las autoridades de Policía del departamento de Córdoba abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias en torno a la muerte de Paula Murillo, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio Laureano Gómez del municipio de Purísima (Córdoba).

El hallazgo se produjo en las primeras horas del viernes 2 de enero, después de que sus allegados intentaran comunicarse con ella sin obtener respuesta.

Según relataron familiares y personas cercanas a la víctima, la preocupación surgió cuando Murillo no respondió a los llamados desde dentro de su habitación. Al ingresar y no observar reacción alguna, procedieron a verificar sus signos vitales y constataron que no tenía pulso. Ante la situación, contactaron de inmediato a las autoridades, que confirmaron el fallecimiento y dieron inicio a las diligencias de investigación correspondientes.

Las autoridades de Córdoba investigan dos muertes ocurridas el mismo día en viviendas de Purísima - crédito Colprensa

El caso de Paula Murillo generó consternación en el barrio Laureano Gómez, donde residía, y motivó a las autoridades a desplegar esfuerzos para establecer las causas exactas del deceso.

Hasta el momento, la Policía no ha ofrecido detalles sobre posibles hipótesis ni ha revelado información relacionada con antecedentes médicos, signos de violencia o elementos que orienten la investigación hacia una causa específica.

En el transcurso de la tarde del mismo viernes 2 de enero se reportó un hecho similar en el barrio La Esperanza, también en Purísima, donde uno de los habitantes de una vivienda fue hallado sin vida. En este caso, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron los actos urgentes para la recopilación de pruebas y testimonios, siguiendo el protocolo establecido para muertes en circunstancias no esclarecidas.

Ambos casos permanecen bajo investigación y las autoridades solicitaron a la comunidad aportar cualquier información relevante que permita avanzar en el esclarecimiento de estos hechos.