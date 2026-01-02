Incendio en Suiza dejó 40 muertos y más de 100 heridos, gobierno de Colombia expresó sus condolencias: “Se une al duelo”

Floral tributes, messages and stuffed teddy bears outside the "Le Constellation" bar, after a fire and explosion during a New Year's Eve party where several people died and others were injured, according to Swiss police, in the upscale ski resort of Crans-Montana in southwestern Switzerland, January 2, 2026. REUTERS/Stephanie Lecocq

El Gobierno de Colombia expresó sus condolencias y solidaridad tras el incendio que provocó la muerte de 40 personas en un bar del centro turístico de Crans-Montana, en Suiza.

A través de un comunicado oficial emitido el 2 de enero de 2026, la Cancillería de Colombia dirigió un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y pueblo suizos afectados por la tragedia.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Según la Cancillería de Colombia, el pronunciamiento oficial extendió la solidaridad nacional a quienes sufrieron heridas, con el deseo de que alcancen una pronta recuperación.

La entidad destacó el respaldo de Colombia a las autoridades y organismos de rescate de Suiza, que atienden las consecuencias del lamentable suceso.

El comunicado subrayó la importancia de respaldar los esfuerzos de las autoridades locales y los cuerpos de socorro suizos frente a la emergencia, reflejando el acompañamiento institucional colombiano en momentos de duelo internacional. La Cancillería reiteró el sentimiento de pesar del país ante la pérdida de vidas humanas y enfatizó la cercanía con el pueblo suizo.

El ministerio de relaciones exteriores envió un mensaje de acompañamiento destinado a los allegados de las víctimas y reafirmó la voluntad de Colombia de mantener la cooperación bilateral ante la emergencia vivida en territorio suizo - crédito Cancillería

Finalmente, Colombia reafirmó los lazos de amistad, cooperación y respeto que la unen con la Confederación Suiza, manifestando su disposición a mantener una relación bilateral basada en el apoyo mutuo ante la adversidad.

Esto dice el comunicado:

“El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifiesta sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, al Gobierno y al pueblo suizos por la tragedia ocurrida en la población de Crans-Montana.

De la misma forma, expresa su solidaridad con las personas que resultaron heridas en este lamentable suceso, con la esperanza de que tengan una pronta y completa recuperación.

El Gobierno de Colombia acompaña en este momento de dolor al pueblo suizo y reitera su sentimiento de pesar ante la pérdida de vidas humanas, así como su respaldo a los esfuerzos de las autoridades locales y de los organismos de socorro que atienden las consecuencias de esta tragedia.

Colombia reafirma los lazos de amistad, cooperación y respeto que la unen con la Confederación Suiza, y se une al duelo que embarga a sus ciudadanos".