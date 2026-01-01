El IDRD confirmó suspensión temporal de la ciclovía en Bogotá el primero de enero

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que no habrá ciclovía este jueves primero de enero de 2026 en Bogotá.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) confirmó que no habrá ciclovía este jueves primero de enero de 2026 en Bogotá. Según informó el organismo, la decisión responde a consideraciones logísticas y operativas propias del inicio del año, lo que implica la suspensión temporal de la tradicional actividad recreativa que suele reunir a miles de ciudadanos en las principales vías de la ciudad.

La medida afecta la jornada de apertura anual, pero no modifica el calendario habitual de la ciclovía. El servicio se reanudará el domingo 4 de enero de 2026 en el horario regular, comprendido entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m., en los corredores viales habilitados por la administración distrital.

El IDRD invitó a la ciudadanía a consultar la programación de actividades alternativas recreativas y deportivas dispuestas en otros escenarios de la ciudad durante el inicio de año. Según el organismo, la oferta incluye espacios para la actividad física y la recreación en parques y centros deportivos, con acceso libre para personas de todas las edades.

La administración bogotana indicó que la suspensión de la ciclovía permitirá al Distrito y a los equipos logísticos organizar el retorno seguro de esta iniciativa el primer domingo de enero. Voceros del IDRD recomendaron a los ciudadanos usar los canales oficiales para consultar cualquier actualización relacionada con la ciclovía y recordaron que los funcionarios de la entidad no solicitan elementos personales ni invitan a desplazarse fuera de los recorridos establecidos.

La ciclovía de Bogotá, gestionada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, es reconocida como una de las más extensas del mundo y moviliza a más de un millón de personas cada semana, según cifras del ente rector. Su suspensión temporal en días festivos responde a protocolos de seguridad y a la planificación de eventos masivos en el espacio público.

La ciclovía moviliza semanalmente a más de un millón de personas y atraviesa diversos sectores de Bogotá. Según el IDRD, los corredores habilitados para la actividad cada domingo y festivo incluyen:

Avenida Boyacá, desde la calle 170 hasta la Avenida Primero de Mayo

Calle 26, desde la Avenida Boyacá hasta la Carrera 7

Carrera 7, desde la calle 72 hasta la calle 116

Carrera 9, desde la calle 147 hasta la calle 170

Carrera 15, desde la calle 72 hasta la calle 100

Calle 116, desde la Avenida Boyacá hasta la Autopista Norte

Autopista Sur, desde la Avenida Villavicencio hasta el límite con Soacha

Avenida Américas, desde la Avenida Boyacá hasta la carrera 50

Calle 17 Sur, desde la Avenida Boyacá hasta la carrera 50

Calle 39 Sur, desde la carrera 10 hasta la Avenida Boyacá

Estos tramos conforman el circuito principal, aunque el trazado puede variar según las intervenciones viales o actividades especiales. El IDRD recomienda consultar los mapas actualizados en sus canales oficiales antes de planear la participación en la jornada.

El IDRD invitó a los ciudadanos a hacer uso de la oferta deportiva y recreativa en los parques y escenarios deportivos de la ciudad durante esta fecha. La entidad también enfatizó que su personal no solicita elementos personales ni invita a los asistentes a desplazarse fuera de los recorridos oficiales.

La Alcaldía de Bogotá y el IDRD reiteraron que la reanudación de la ciclovía el domingo 4 de enero se mantendrá en los horarios tradicionales y por las vías habituales, salvo que las condiciones climáticas o de seguridad exijan cambios de último momento. Las autoridades instaron a consultar los canales informativos oficiales para conocer actualizaciones sobre la programación y los posibles desvíos.