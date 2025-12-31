Salario mínimo de 2026: qué pasará con la rentabilidad de los CDT en Colombia con el nuevo aumento que decretó el Gobierno

Un certificado de depósito a término (CDT) permite ganar jugosos intereses a los ahorradores - crédito Colprensa

El incremento del salario mínimo 2026 en Colombia, que lo ubicará en $2.000.000 a partir de enero, incluyendo el auxilio de transporte, marca un punto importante para la economía de Colombia por la diferencia histórica con la inflación actual, calculada en 5,3%. El aumento representa un diferencial real cercano al 23%, lo que plantea a los trabajadores la decisión crucial entre destinar ese excedente al consumo inmediato o canalizarlo hacia alternativas de inversión como los certificados de depósito a término (CDT), opción que es resaltada como estratégica para proteger y potenciar el patrimonio.

La diferencia inédita entre el incremento salarial y la inflación abre una liquidez adicional rara vez vista en los últimos años. Aunque la intención macroeconómica es dinamizar el consumo, expertos advierten que estos recursos extra suelen perderse en “gastos hormiga” y compras impulsivas.

Por eso, un estudio de MejorCDT revela que el 88% de los colombianos tiende a convertir ingresos extra en “plata de bolsillo” sin objetivos claros de ahorro o inversión, lo que limita así la formación de capital y la capacidad de enfrentar eventualidades.

Al respecto, el cofundador y CTO de la plataforma, David Susa, resalta el papel que tienen las decisiones individuales al recibir este ingreso adicional. Según él, más allá del monto del salario, el verdadero impacto del aumento se define por las decisiones que se toman después.

“Si destinamos todo el diferencial del aumento al consumo, presionamos la inflación y perdemos la oportunidad de generar riqueza. Convertir parte de ese aumento en ahorro no es solo una decisión financiera responsable, sino la forma concreta de preservar el poder adquisitivo en el tiempo”, explica Susa. Para el experto, transformar el excedente del nuevo salario en patrimonio constituye una oportunidad para construir estabilidad financiera.

Herramienta óptima de inversión

Y es que el CDT Colombia se configura, según el análisis, como una herramienta óptima de inversión en un entorno donde la renta fija resulta especialmente atractiva. Susa expone que el CDT funciona como un “candado positivo”, ya que aparta la liquidez del consumo impulsivo y fomenta la disciplina para ahorrar.

Tres ventajas de los CDT

El instrumento ofrece tres ventajas principales:

Protege los recursos frente a la inflación.

Permite acceder a tasas anuales superiores al 10% efectivo.

Otorga previsibilidad sobre los resultados de la inversión.

Susa destaca que “fijar una tasa conocida brinda claridad sobre el resultado de la inversión, algo que el consumo inmediato no ofrece”. Pese a que en la actualidad no se registra un impacto directo del alza salarial en los rendimientos de los CDT, los expertos de MejorCDT advierten que un incremento de esta magnitud podría ocasionar, en los próximos meses, efectos colaterales sobre la inflación y las tasas de interés. Entonces, si la inflación repunta, el Banco de la República podría verse en la necesidad de aumentar de nuevo la tasa de interés (9,25% actual) para controlar las presiones inflacionarias, lo que se traduciría en cambios en la rentabilidad de los productos de renta fija.

Por ello, se recomienda que el excedente de salario no se destine de manera automática al gasto cotidiano, sino que se aproveche en opciones que permitan crecer el capital.

Rentabilidad de los CDT en diciembre

Precisamente, para diciembre de 2026, el mercado colombiano presenta condiciones muy competitivas en cuanto a tasas y condiciones para certificados de depósito a término. Algunas entidades financieras se destacan con la siguiente oferta:

Ban100: plazos de 6, 12 y 24 meses, con una rentabilidad de hasta 10,15% efectivo anual. Una inversión de $2.000.000 a 24 meses puede arrojar un retorno de $2.426.605.

Credifamilia: igual nivel de rentabilidad que Ban100 para el plazo de 24 meses (10,15% anual). En 12 meses, la tasa alcanza el 9,8%.

Iris: encabeza el mercado en el plazo de 6 meses con una tasa del 9,4% anual efectiva. Para 12 meses, ofrece un 9,7%, lo que permitiría que una inversión de $2.000.000 llegue a $2.194.000 al cabo de ese periodo.

Coltefinanciera: sobresale por la rapidez en la apertura digital del CDT —proceso que se puede completar en tan solo 8 minutos—, manteniendo tasas superiores al 9% efectivo anual en los principales plazos.

KOA: se posiciona como la entidad con la tasa más alta para el cierre del año, alcanzando el 11% efectivo anual en plazos de 12 y 24 meses, aunque las condiciones específicas varían según el monto y la duración de la inversión.

El contexto de mercado acentuó la preferencia por la inversión en renta fija, ya que la inflación sostenida impulsó a varias entidades a mantener tasas superiores al 10% anual, lo que superó las expectativas iniciales. Al respecto, el director ejecutivo y cofundador de MejorCDT, Carlos Correa, sostiene que “cuando la inflación aumenta, los CDT tienden a mejorar su rendimiento”, lo que destaca cómo las condiciones macroeconómicas favorecen estos instrumentos de ahorro. La volatilidad política y cambiaria en el país refuerza esta tendencia. De acuerdo con Correa, “ante sorpresas políticas de izquierda o de derecha, inversiones como la finca raíz se hacen más difíciles de vender, mientras que productos financieros con fácil acceso y retiro, como los CDT que se pueden endosar o vender en la bolsa de valores, están siendo más atractivos, incluso para grandes capitales”.